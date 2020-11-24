Трамп поручил администрации начать передачу власти Байдену Материал редакции
Управление общих служб США признало победу Байдена.
Дональд Трамп рекомендовал директору Управления общих служб (GSA) США Эмили Мёрфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти. Об этом сообщил в твиттере.
GSA — орган, ответственный за координацию процесса передачи власти между администрациями.
Телеканал CNN сообщил, что GSA признало Байдена победителем президентских выборов и сообщило о готовности начать передачу власти. Мёрфи уточнила, что пришла к этому решению на основании закона и имеющихся фактов. Управление предоставило Байдену доступ к финансам, необходимым для процедуры передачи власти в стране. Его штаб уже может пользоваться примерно 7,3 миллионами долларов.
Штабе Байден назвали это решением «определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах».
По словам Трампа, глава GSA подвергалась «преследованиям, угрозам и оскорблениям». Сама Мёрфи уточнила, что на неё не оказывалось давление со стороны чиновников Белого дома по поводу сроков начала процедуры передачи власти.
8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.
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