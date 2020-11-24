Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твёрдую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили Мёрфи и её команда делали всё, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же.