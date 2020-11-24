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Артём Мазанов
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Трамп поручил администрации начать передачу власти Байдену Материал редакции

Управление общих служб США признало победу Байдена.

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Дональд Трамп рекомендовал директору Управления общих служб (GSA) США Эмили Мёрфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти. Об этом сообщил в твиттере.

GSA — орган, ответственный за координацию процесса передачи власти между администрациями.

Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твёрдую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили Мёрфи и её команда делали всё, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же.

Дональд Трамп

Телеканал CNN сообщил, что GSA признало Байдена победителем президентских выборов и сообщило о готовности начать передачу власти. Мёрфи уточнила, что пришла к этому решению на основании закона и имеющихся фактов. Управление предоставило Байдену доступ к финансам, необходимым для процедуры передачи власти в стране. Его штаб уже может пользоваться примерно 7,3 миллионами долларов.

Штабе Байден назвали это решением «определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах».

По словам Трампа, глава GSA подвергалась «преследованиям, угрозам и оскорблениям». Сама Мёрфи уточнила, что на неё не оказывалось давление со стороны чиновников Белого дома по поводу сроков начала процедуры передачи власти.

8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

Предварительные итоги выборов

#новости #выборывсша2020

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О, надо же дедуля Дональд включил адеквата!

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Рыжий

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Kir Kirsky

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А как же череда твитов «I WON!!!!!11»?

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Жирик откроет шампанское? Обнуленному, пора бы уже поздравить, хватить себя сыкливо вести.

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Perosnal Trashcan

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Черт, снова не пророссийской президент во главе страны... Хацкеры, перепрограммируйте деда .

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