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В Челябинске подожгли машину корреспондентки Znak.com Материал редакции
Редакция не исключает, что поджог связан с профессиональной деятельностью.
4 комментария
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Неизвестные подожгли стоящий на парковке у магазина автомобиль BMW X1 корреспондента Znak.com Марины Малковой в ночь на 24 ноября. Об этом сообщила редакция издания.
На месте происшествия нашли баллон. Очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной — горели все четыре колеса.
Редакция не исключила, что машину могли поджечь из-за статей Малковой о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах. Несколько месяцев назад неизвестные повредили зеркала и фары на машине её родственницы.
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Надеюсь, что дама предусмотрительная и перед печатью в номер оформила КАСКО.
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