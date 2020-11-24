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Артём Мазанов
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В Челябинске подожгли машину корреспондентки Znak.com Материал редакции

Редакция не исключает, что поджог связан с профессиональной деятельностью.

4 комментария
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Фото: Znak.com

Неизвестные подожгли стоящий на парковке у магазина автомобиль BMW X1 корреспондента Znak.com Марины Малковой в ночь на 24 ноября. Об этом сообщила редакция издания.

На месте происшествия нашли баллон. Очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной — горели все четыре колеса.

Редакция не исключила, что машину могли поджечь из-за статей Малковой о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах. Несколько месяцев назад неизвестные повредили зеркала и фары на машине её родственницы.

#новости #происшествия

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Проклятый дебаркадер

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спасибо что не убили

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Розовый татарин

1

У кого-то подгорело

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AZP

1

О коррупции не нужно писать, в ней нужно участвовать.

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Dmitry Fadeev

0

Надеюсь, что дама предусмотрительная и перед печатью в номер оформила КАСКО.

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