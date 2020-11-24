Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке в 200 айпадов для лицензии на оружие четырём сотрудникам компании Материал редакции
По данным прокуратуры, взятку вымогали двое помощников шерифа.
Окружная прокуратура округа Санта-Клара (штат Калифорния) сообщила, что большое жюри предъявило обвинение во взяточничестве руководителю службы безопасности Apple Томасу Мойеру и двум помощникам шерифа. Об этом сообщается в материалах ведомства.
По данным прокуратуры, Мойер предложил отправить в офис шерифа 200 iPad стоимостью около 70 тысяч долларов в обмен на четыре лицензии на скрытое ношение огнестрельного оружия (CCW) для сотрудников Apple. Помощники шерифа согласились на обмен, выдали лицензии, но устройства не получили, они отказались от сделки, так как узнали об ордере на обыск в офисе шерифа и изъятие всех записей CCW.
По данным прокуратуры, помощники шерифа не хотели выдавать лицензию сотрудникам Apple, пока им не предложили взятку. В Калифорнии такое разрешение можно получить при наличии «уважительной причины». Apple рассказала Bloomberg, что знает об обвинениях, провела внутреннее расследование и не обнаружила никаких нарушений со стороны Мойера.
Прокурор заявил, что помощники шерифа рассматривали лицензии на оружие как товар и искали покупателей. Например, они обменяли одну из них на «билеты в ложу стоимостью 6 тысяч долларов на хоккейный матч в день святого Валентина в 2019 году».
В тред приглашаются любители свободного обращения оружия с их мантрой "надо просто нормально всё это контролировать и не выдавать разрешение на ствол всяким психам и наркоманам!"
Я б подискутировал, но ты ж просто хочешь покекать с неумеющих в диалог кожаночек, не так ли?
А ещё можно вспомнить как во Флориде на протяжении 12-ти что ли лет разрешение на оружие выдавали всем подряд безо всяких проверок, потому что служащие проебали пароль от базы данных, а заморачиваться с восстановлением доступа им было лень
а заморачиваться с восстановлением доступа им было лень
Энто по эджайлу или по канбану?
По поебату, скорее всего)
надо просто нормально всё это контролировать и не выдавать разрешение на ствол всяким психам и наркоманам!
Нахуа? Даём им побольше наркоты, огораживаем техас и наслаждаемся голодными играми.
По данным прокуратуры, взятку вымогали двое помощников шерифа.
Нашли стрелочников, шериф не в курсе был?
Регулярный рак
Шериф конечно не удивился бы появлению в офисе 200 айпадов, ведь это же обычное дело, правда? Что ни день такая херня…
Шериф вполне мог быть в отпуске в это время. Как раз раздолье для помощников.
Регулярный рак
А мог и не быть в отпуске. А мог быть и на Луне. Дохера где мог быть, да
По данным прокуратуры, помощники шерифа не хотели выдавать лицензию сотрудникам Apple, пока те не предложили им взятку.
Каждый раз охуеваю от американской правовой системы
Одни предложили, другой согласился. Возможно проблему можно было решить более формально. Но зачем идти по более долгому пути? В данной ситуации никто не свят.
Регулярный рак
По данным прокуратуры, помощники шерифа не хотели выдавать лицензию сотрудникам Apple, пока им не предложили взятку.
Прокурор заявил, что помощники шерифа рассматривали лицензии на оружие как товар и искали покупателей.
Ну да, нуда. Один предложил, другой не отказался. Ну коне-е-е-ечно…
Если бы их завалили официальными разрешающими бумажками - хрен бы они отказали (в ином случае на них подали бы в суд)