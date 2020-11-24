По данным прокуратуры, взятку вымогали двое помощников шерифа.

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Окружная прокуратура округа Санта-Клара (штат Калифорния) сообщила, что большое жюри предъявило обвинение во взяточничестве руководителю службы безопасности Apple Томасу Мойеру и двум помощникам шерифа. Об этом сообщается в материалах ведомства.

По данным прокуратуры, Мойер предложил отправить в офис шерифа 200 iPad стоимостью около 70 тысяч долларов в обмен на четыре лицензии на скрытое ношение огнестрельного оружия (CCW) для сотрудников Apple. Помощники шерифа согласились на обмен, выдали лицензии, но устройства не получили, они отказались от сделки, так как узнали об ордере на обыск в офисе шерифа и изъятие всех записей CCW.

По данным прокуратуры, помощники шерифа не хотели выдавать лицензию сотрудникам Apple, пока им не предложили взятку. В Калифорнии такое разрешение можно получить при наличии «уважительной причины». Apple рассказала Bloomberg, что знает об обвинениях, провела внутреннее расследование и не обнаружила никаких нарушений со стороны Мойера.

Прокурор заявил, что помощники шерифа рассматривали лицензии на оружие как товар и искали покупателей. Например, они обменяли одну из них на «билеты в ложу стоимостью 6 тысяч долларов на хоккейный матч в день святого Валентина в 2019 году».