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Артём Мазанов
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Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке в 200 айпадов для лицензии на оружие четырём сотрудникам компании Материал редакции

По данным прокуратуры, взятку вымогали двое помощников шерифа.

25 комментариев
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Окружная прокуратура округа Санта-Клара (штат Калифорния) сообщила, что большое жюри предъявило обвинение во взяточничестве руководителю службы безопасности Apple Томасу Мойеру и двум помощникам шерифа. Об этом сообщается в материалах ведомства.

По данным прокуратуры, Мойер предложил отправить в офис шерифа 200 iPad стоимостью около 70 тысяч долларов в обмен на четыре лицензии на скрытое ношение огнестрельного оружия (CCW) для сотрудников Apple. Помощники шерифа согласились на обмен, выдали лицензии, но устройства не получили, они отказались от сделки, так как узнали об ордере на обыск в офисе шерифа и изъятие всех записей CCW.

По данным прокуратуры, помощники шерифа не хотели выдавать лицензию сотрудникам Apple, пока им не предложили взятку. В Калифорнии такое разрешение можно получить при наличии «уважительной причины». Apple рассказала Bloomberg, что знает об обвинениях, провела внутреннее расследование и не обнаружила никаких нарушений со стороны Мойера.

Прокурор заявил, что помощники шерифа рассматривали лицензии на оружие как товар и искали покупателей. Например, они обменяли одну из них на «билеты в ложу стоимостью 6 тысяч долларов на хоккейный матч в день святого Валентина в 2019 году».

#новости #apple #право

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И это не новость ИА «Панорама»
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25 комментариев
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Торговый вентилятор

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Помощники шерифа согласились, выдали лицензии, но устройства не получили — они оказались от сделки, так как узнали об ордере на обыск в офисе шерифа и изъятие всех записей CCW.

Мужчина из эппла почти наебал гоев. Почти

Ответить

alexferman

5

В тред приглашаются любители свободного обращения оружия с их мантрой "надо просто нормально всё это контролировать и не выдавать разрешение на ствол всяким психам и наркоманам!"

Ответить

Торговый вентилятор

alexferman
2

Я б подискутировал, но ты ж просто хочешь покекать с неумеющих в диалог кожаночек, не так ли?

Ответить

alexferman

Торговый
3

А ещё можно вспомнить как во Флориде на протяжении 12-ти что ли лет разрешение на оружие выдавали всем подряд безо всяких проверок, потому что служащие проебали пароль от базы данных, а заморачиваться с восстановлением доступа им было лень

Ответить

Торговый вентилятор

alexferman
1

а заморачиваться с восстановлением доступа им было лень

Энто по эджайлу или по канбану?

Ответить

alexferman

Торговый
2

По поебату, скорее всего)

Ответить

Торговый

alexfer…
2

О, запантетую пока идею не синфоцыганили

Ответить

alexferman

Торговый
1

Да

Ответить

Паша Красников

alexferman
2

надо просто нормально всё это контролировать и не выдавать разрешение на ствол всяким психам и наркоманам!

Ответить

Вячеслав Андреев

Паша
1

Нахуа? Даём им побольше наркоты, огораживаем техас и наслаждаемся голодными играми.

Ответить

Egor Shep

Вячеслав
0

Получаем сюжет "Я зомби"

Ответить

Dmitry Teplyakov

Egor
1

Я/Мы зомби

Ответить

rossoshmap

3

По данным прокуратуры, взятку вымогали двое помощников шерифа.

Нашли стрелочников, шериф не в курсе был?

Ответить

alexferman

rossoshmap
6

Американские шерифы честны и неподкупны!

Ответить

Регулярный рак

rossoshmap
3

Шериф конечно не удивился бы появлению в офисе 200 айпадов, ведь это же обычное дело, правда? Что ни день такая херня…

Ответить

GoodSanta

Регулярный
0

Шериф вполне мог быть в отпуске в это время. Как раз раздолье для помощников.

Ответить

Регулярный рак

GoodSanta
0

А мог и не быть в отпуске. А мог быть и на Луне. Дохера где мог быть, да

Ответить

IO

2

По данным прокуратуры, помощники шерифа не хотели выдавать лицензию сотрудникам Apple, пока те не предложили им взятку.

Каждый раз охуеваю от американской правовой системы

Ответить

Паша Красников

IO
1

Бюрократия в любой стране существует для вымогательства взятки.

Ответить

Егор Харитонов

0

АХАХАХАХА

Ответить

Правоохранительный Орзэмэс

0
Ответить

Регулярный рак

0

Ага, помощники шерифа вымогали взятку у сотрудников Apple, но обвинили таки сотрудников Apple…

Ответить

Паша Красников

Регулярный
0

Одни предложили, другой согласился. Возможно проблему можно было решить более формально. Но зачем идти по более долгому пути? В данной ситуации никто не свят.

Ответить

Регулярный рак

Паша
0

По данным прокуратуры, помощники шерифа не хотели выдавать лицензию сотрудникам Apple, пока им не предложили взятку.

Прокурор заявил, что помощники шерифа рассматривали лицензии на оружие как товар и искали покупателей.

Ну да, нуда. Один предложил, другой не отказался. Ну коне-е-е-ечно…

Ответить

Паша Красников

Регулярный
0

Если бы их завалили официальными разрешающими бумажками - хрен бы они отказали (в ином случае на них подали бы в суд)

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