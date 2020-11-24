В Госдуму внесли законопроект о штрафах до миллиона рублей за неисполнение закона об автономном рунете Материал редакции
Ответственность операторов связи за устойчивый и безопасный рунет предлагают прописать в КоАП.
Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли законопроект о штрафах для операторов связи, которые не установили оборудование для устойчивой работы интернета на территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» рунета влечёт за собой штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч.
Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами:
- Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
- Для ИП — от 60 до 100 тысяч;
- Для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона.
Депутаты также предложили наказывать за несоблюдение требований по установке средств контроля за соблюдением законодательства, предусматривающего ограничение доступа к информации. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 500 тысяч рублей.
В КоАП появится ещё одна новая статья — «13.42. Нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком». Если владелец такой точки не уведомил власти или нарушил порядок уведомления о своей работе, то это повлечёт штрафы — до 300 тысяч рублей. За неисполнение требования по использованию точек обмена трафиком из специального реестра предусмотрены штрафы до 700 тысяч рублей.
1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об автономности рунета. По задумке властей в случае «угроз извне» в стране должна функционировать автономная инфраструктура, которой будет управлять Роскомнадзор.
Я согласна платить больше. При условии, что интернет больше не будет пропадать на несколько дней по причине "ну нас большая авария, ничего сделать не можем (а списывать абон.плату за эти дни - можем)"
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Полностью согласен. Новосибирск, Сибирские сети. Это говно падает каждый день, даже личный кабинет оператора не работает. Но при этом исправно списывают по 550 рублей за месяц.
Самое забавное, что не грузит ничего, ни личный кабинет, ни соцсети, ни плашки от оператора. Зато исправно работает телеграм, разве что аватарки грузятся чуть дольше.
Я вас возможно удивлю, но с установкой этой херни падений станет только больше
Как же вы заебали сукины дети
Чем они-то? Кто они? Как они?
Барин не виноват, это всё мы виноваты, покаяться надо, да не раскачивать лодку.
чем они того?
можешь объяснить?