Ответственность операторов связи за устойчивый и безопасный рунет предлагают прописать в КоАП.

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Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли законопроект о штрафах для операторов связи, которые не установили оборудование для устойчивой работы интернета на территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» рунета влечёт за собой штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч.

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами:

Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

Для ИП — от 60 до 100 тысяч;

Для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона.

Депутаты также предложили наказывать за несоблюдение требований по установке средств контроля за соблюдением законодательства, предусматривающего ограничение доступа к информации. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 500 тысяч рублей.

В КоАП появится ещё одна новая статья — «13.42. Нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком». Если владелец такой точки не уведомил власти или нарушил порядок уведомления о своей работе, то это повлечёт штрафы — до 300 тысяч рублей. За неисполнение требования по использованию точек обмена трафиком из специального реестра предусмотрены штрафы до 700 тысяч рублей.

1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об автономности рунета. По задумке властей в случае «угроз извне» в стране должна функционировать автономная инфраструктура, которой будет управлять Роскомнадзор.