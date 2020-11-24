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Ольга Щербинина
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Минобороны рассказало о вторжении американского эсминца в российские воды Материал редакции

Корабль зашёл на российскую территорию на два километра.

9 комментариев
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«Джон Маккейн» Фото Минобороны США

Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, пишет РБК со ссылкой на заявление Минобороны. Он зашёл туда на два километра.

«Джона Маккейна» вытеснил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он направил эсминцу предупреждение о том, что готов пойти на таран, а также взял курс на «Джона Маккейна». После этого американский корабль сразу вышел в нейтральные воды, отметили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что «Джон Маккейн» находится в акватории Японского моря уже несколько дней. «Адмирал Виноградов» продолжит следить за ним, также в этот район направился корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

Эсминец приписан к военно-морской базе США в Йокосуке в Японии. Его спустили на воду в 1992 году, а в 1999 году ввели в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 метра, ширина — 20,1 метр. Он может развивать скорость более 30 узлов.

#новости #сша #военные

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Генеральный Орзэмэс

7

готов пойти на таран

Это, что за тактика такая? Нам настолько нечего противопоставить, что просто въебываемся во врага? Кто шарит, зачем такой прием?

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Malyw

Генеральный
5

физическое вытеснение без применения вооружения

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alexferman

Генеральный
3

Это, что за тактика такая?

Да.

зачем такой прием?

Применение силы без повода к войне. Это как оттолкнуть корпусом человека, который хочет пройти куда не надо, вместо того чтобы врезать ему по лицу.

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Игорь И

Генеральный
1

Короче рассказываю, 
Стрелять нельзя потому что нет угрозы и конфликта открытого, а вот таранить это типо «смотри какие мы самоотверженные» 
Были такие случаи и они тогда преподносилось как что то около геройское и из ряда вон, прям ноу хау, вау и тд.
Ну а тут просто виляние жепой  и угрозы проявить свой героизм ( нет ) 

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Постоянный клуб

1

Что это означает? У нас чуть суверенитет и сверхдержавность не отобрали? Как ето понемать?

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Проклятый дебаркадер

1
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aliftin

0

Он WiFi искал. 

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Пыльный мангал

0

Йокосука

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Красивые Глазки

0

набрали гастрабайтеров в морфлот сша
они топор капитану под компас подложили
случайно 
вот он и попутался.
восток с западом у него местами поменялись
а иначе какие версии?

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