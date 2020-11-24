Минобороны рассказало о вторжении американского эсминца в российские воды Материал редакции
Корабль зашёл на российскую территорию на два километра.
Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, пишет РБК со ссылкой на заявление Минобороны. Он зашёл туда на два километра.
«Джона Маккейна» вытеснил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он направил эсминцу предупреждение о том, что готов пойти на таран, а также взял курс на «Джона Маккейна». После этого американский корабль сразу вышел в нейтральные воды, отметили в ведомстве.
В Минобороны рассказали, что «Джон Маккейн» находится в акватории Японского моря уже несколько дней. «Адмирал Виноградов» продолжит следить за ним, также в этот район направился корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».
Эсминец приписан к военно-морской базе США в Йокосуке в Японии. Его спустили на воду в 1992 году, а в 1999 году ввели в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 метра, ширина — 20,1 метр. Он может развивать скорость более 30 узлов.
Это, что за тактика такая?
Да.
зачем такой прием?
Применение силы без повода к войне. Это как оттолкнуть корпусом человека, который хочет пройти куда не надо, вместо того чтобы врезать ему по лицу.
Короче рассказываю,
Стрелять нельзя потому что нет угрозы и конфликта открытого, а вот таранить это типо «смотри какие мы самоотверженные»
Были такие случаи и они тогда преподносилось как что то около геройское и из ряда вон, прям ноу хау, вау и тд.
Ну а тут просто виляние жепой и угрозы проявить свой героизм ( нет )
набрали гастрабайтеров в морфлот сша
они топор капитану под компас подложили
случайно
вот он и попутался.
восток с западом у него местами поменялись
а иначе какие версии?