Корабль зашёл на российскую территорию на два километра.

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«Джон Маккейн» Фото Минобороны США

Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, пишет РБК со ссылкой на заявление Минобороны. Он зашёл туда на два километра.

«Джона Маккейна» вытеснил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он направил эсминцу предупреждение о том, что готов пойти на таран, а также взял курс на «Джона Маккейна». После этого американский корабль сразу вышел в нейтральные воды, отметили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что «Джон Маккейн» находится в акватории Японского моря уже несколько дней. «Адмирал Виноградов» продолжит следить за ним, также в этот район направился корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

Эсминец приписан к военно-морской базе США в Йокосуке в Японии. Его спустили на воду в 1992 году, а в 1999 году ввели в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 метра, ширина — 20,1 метр. Он может развивать скорость более 30 узлов.