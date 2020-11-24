В пустыне штата Юта обнаружили загадочный металлический монолит Материал редакции
Точное местонахождение предмета, похожего на реквизит «Космической одиссеи», не разглашается.
Сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта во время облёта заметили в пустыне загадочный предмет — металлический монолит высотой около трёх метров. Команда обратила внимание на артефакт, когда пересчитывала с неба снежных баранов, пишет CNN.
Пилот вертолёта Брет Хатчингс сказал, что монолит выглядит так, будто его разместили там намеренно, а не уронили с неба. Он предположил, что предмет всё-таки дело рук человека — «какого-нибудь художника новой волны или фаната фильма „2001 год: Космическая одиссея“». При этом пилот признался, что это самая странная вещь, какую он видел за годы полётов.
«Устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, независимо от того, с какой вы планеты», — говорится в заявлении департамента общественной безопасности Юты.
Местонахождение монолита не разглашается, хотя на реддите его пытаются вычислить. Что делать с загадочным обелиском, власти решат позже.
Сейчас вызовут специалиста, который скажет, что металл выплавлен недавно, признают незаконным арт-объектом и увезут. Нам под конец 2020 только и неведомой металлической хуйни в пустыне не хватало
Самое интересное было бы если бы там обнаружили элементы распада, которые еще только произойдут в будущем. Вот это было бы олололо
Многие американец
Надо на ней нацарапать новый(третий) завет, тогда эффект будет еще интереснее
Генеральный Орзэмэс
Нужно написать белой краской: «Саня, Юта 2017»
Многие американец
Сдесь был ваван
Торговый вентилятор
там и так мормоны водятся
Что бы там не нацарапали, все равно получится хуй на заборе, ну или кого-то шлюхой обзовут. Не более
Отец работает в департаменте безопасности штата Юта. Сегодня срочно вызвали на пересчет снежных баранов. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в севен-элевен за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город.
Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Команда обратила внимание на артефакт, когда пересчитывала с неба снежных баранов
в пустыне
Стадии принятия подобных новостей на ТЖ:
1. Ого, интересно.
2. Да это ИА Панорама
3. Это не Панорама?
4. Это не панорама.
5. Вся наша жизнь - панорама.
но есть и хорошие новости?
Most of Utah's desert bighorns live in the deserts of southern Utah, while Rocky Mountain bighorn sheep are found mostly along the Green River corridor (from Flaming Gorge to the city of Green River) and on Timpanogos and Provo peaks near Provo
Неземные технологии шурупирования?)
Недостаточный бокал
Просто клей по металлу закончился, а баранов должны были вот вот начать считать
Упала с неба, как молот Тора
Ща хуй какой-то оттуда же прилетит, и начнется у нас галактический коммунизм
Многие американец
Даже если дюраль, то все равно вес слишком большой, учитывая, что на машине туда вроде не доехать.
Может он полый внутри. Тогда было бы проще доставить.
У амеров развита малая авиация. Чуваки могли просто покекать под конец года в надежде, что его найдут.
Чуваки могли просто покекать
Это ж что надо есть, чтоб потом кекать трехметровыми металлическими хуйнями.
На нём не написано "Directed by Robert B. Weide"?
Как завершение 2020 и всей этой истории с человечеством.
честно говоря, снежные бараны в пустыне меня заинтриговали больше
Интересно, а с другой стороны земного шара уже проверили? Может кто-то сваю в землю заколотил и немного не рассчитал с длиной...
Торговый вентилятор
прекрасная задумка - втихую понавтыкать таких монументов в разных пердях, чтобы потом удивлялись
"Лёха, опять реквизит на площадке оставили! Ну ей богу, огромная бандура, как так-то? Тебе хуй стеклянный дашь..."
Он полый или пустотелый?
Это не монолит, это чип от Била Гейтса, в натуральную величину, специально создан для в живления каждому россиянину.