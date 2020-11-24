Точное местонахождение предмета, похожего на реквизит «Космической одиссеи», не разглашается.

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Фото Utah Department of Public Safety

Сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта во время облёта заметили в пустыне загадочный предмет — металлический монолит высотой около трёх метров. Команда обратила внимание на артефакт, когда пересчитывала с неба снежных баранов, пишет CNN.

Фото Utah Highway Patrol

Пилот вертолёта Брет Хатчингс сказал, что монолит выглядит так, будто его разместили там намеренно, а не уронили с неба. Он предположил, что предмет всё-таки дело рук человека — «какого-нибудь художника новой волны или фаната фильма „2001 год: Космическая одиссея“». При этом пилот признался, что это самая странная вещь, какую он видел за годы полётов.

«Устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, независимо от того, с какой вы планеты», — говорится в заявлении департамента общественной безопасности Юты.

Местонахождение монолита не разглашается, хотя на реддите его пытаются вычислить. Что делать с загадочным обелиском, власти решат позже.