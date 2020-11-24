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Ольга Щербинина
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В пустыне штата Юта обнаружили загадочный металлический монолит Материал редакции

Точное местонахождение предмета, похожего на реквизит «Космической одиссеи», не разглашается.

55 комментариев
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Фото Utah Department of Public Safety

Сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта во время облёта заметили в пустыне загадочный предмет — металлический монолит высотой около трёх метров. Команда обратила внимание на артефакт, когда пересчитывала с неба снежных баранов, пишет CNN.

Фото Utah Highway Patrol

Пилот вертолёта Брет Хатчингс сказал, что монолит выглядит так, будто его разместили там намеренно, а не уронили с неба. Он предположил, что предмет всё-таки дело рук человека — «какого-нибудь художника новой волны или фаната фильма „2001 год: Космическая одиссея“». При этом пилот признался, что это самая странная вещь, какую он видел за годы полётов.

«Устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, независимо от того, с какой вы планеты», — говорится в заявлении департамента общественной безопасности Юты.

Местонахождение монолита не разглашается, хотя на реддите его пытаются вычислить. Что делать с загадочным обелиском, власти решат позже.

Andrew Adams @AndrewAdamsKSL
The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...

@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 https://t.co/f8P0fayDIS

#новости #сша

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но есть и хорошие новости?
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55 комментариев
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Недостаточный бокал

21

Надеюсь оставят и это будет Новая неведомая металическая фигня, с которой все приезжают сфоткаться. Ближайшая деревня получит приток туристов — все в плюсе)

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GoodSanta

Недостаточный
25

Сейчас вызовут специалиста, который скажет, что металл выплавлен недавно, признают незаконным арт-объектом и увезут. Нам под конец 2020 только и неведомой металлической хуйни в пустыне не хватало

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Ze Katze

GoodSanta
1

А по факту возраст более 100000 лет, но никому об этом не скажут 

Ответить

GoodSanta

Ze
7

Отвезут в Зону 53 и будут облизывать

Ответить

Могучая Веточка

GoodSanta
2

Присвоят номер, новый объект SCP обнаружен.

Ответить

Nikolay Kapustin

Ze
1

Самое интересное было бы если бы там обнаружили элементы распада, которые еще только произойдут в будущем. Вот это было бы олололо

Ответить

Многие американец

Недостаточный
7

Надо на ней нацарапать новый(третий) завет, тогда эффект будет еще интереснее

Ответить

Генеральный Орзэмэс

Многие
7

Нужно написать белой краской: «Саня, Юта 2017»

Ответить

Недостаточный бокал

Генеральный
13

«Даша, спасибо за сына!»

Ответить

I S

Генеральный
1

"Киса и Ося здесь были"

Ответить

Многие американец

Генеральный
0

Сдесь был ваван

Ответить

Трагический фонарь

Многие
0

На Берлин

Ответить

Многие

Трагиче…
1

Обама чмо

Ответить

Торговый вентилятор

Многие
0

там и так мормоны водятся

Ответить

Правительственный микроскоп

Торговый
5

Не трогай, то на Новый Год 

Ответить

Правительственный микроскоп

Многие
0

Что бы там не нацарапали, все равно получится хуй на заборе, ну или кого-то шлюхой обзовут. Не более 

Ответить

Многие американец

Правительственн…
0

Шанс есть, если уж у Хаббарда получилось

Ответить

Просто Хэнк

6

О, а вот трейлер завершения 2020 года подвезли.

Ответить

aliftin

5

Работа мечты - пересчитывать с неба снежных баранов. 

Ответить

Морской цветок

5

Это TARS

Ответить

Alex Jian

4

Отец работает в департаменте безопасности штата Юта. Сегодня срочно вызвали на пересчет снежных баранов. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в севен-элевен за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город.

Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

Ответить

GoodSanta

3

Команда обратила внимание на артефакт, когда пересчитывала с неба снежных баранов

в пустыне

Стадии принятия подобных новостей на ТЖ:
1. Ого, интересно.
2. Да это ИА Панорама
3. Это не Панорама?

Ответить

Пушнойзверь

GoodSanta
1

4. Это не панорама.
5. Вся наша жизнь - панорама.

Ответить

FOX

Пушнойзверь
1

блядский цирк

Ответить

Паша Красников

Пушнойзверь
1

но есть и хорошие новости?

Ответить

Пушнойзверь

Паша
0

Нет, сорян.

Ответить

Alex Sycho

GoodSanta
0

Most of Utah's desert bighorns live in the deserts of southern Utah, while Rocky Mountain bighorn sheep are found mostly along the Green River corridor (from Flaming Gorge to the city of Green River) and on Timpanogos and Provo peaks near Provo

Ответить

GoodSanta

Alex
0

Знал ли ты об этом, не загуглив?

Ответить

Neko Natum

3

Потом окажется что это очередное промо Fortnite

Ответить

Alex Jian

2

Неземные технологии шурупирования?)

Ответить

Недостаточный бокал

Alex
1

Просто клей по металлу закончился, а баранов должны были вот вот начать считать

Ответить

Словесный Интервент

2

Завязка на следующий год! 

Ответить

Саша Савицкий

2

о, нативочка джула подъехала

Ответить

Многие американец

0

Интересно как эту железку туда притащили.

Ответить

Правительственный микроскоп

Многие
4

Упала с неба, как молот Тора 
Ща хуй какой-то оттуда же прилетит, и начнется у нас галактический коммунизм 

Ответить

FOX

Многие
0

разве не дюраль?

Ответить

Многие американец

FOX
0

Даже если дюраль, то все равно вес слишком большой, учитывая, что на машине туда вроде не доехать.

Ответить

Пригарное покрытие

Многие
0

Может он полый внутри. Тогда было бы проще доставить.
У амеров развита малая авиация. Чуваки могли просто покекать под конец года в надежде, что его найдут. 

Ответить

master of mastery

Пригарное
0

Чуваки могли просто покекать

Это ж что надо есть, чтоб потом кекать трехметровыми металлическими хуйнями.

Ответить

Подземный нос

1

Антена управления 5G чипами, Билл поставил 

Ответить

Пушнойзверь

1

На нём не написано "Directed by Robert B. Weide"?
Как завершение 2020 и всей этой истории с человечеством.

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

1

честно говоря, снежные бараны в пустыне меня заинтриговали больше

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Интересно, а с другой стороны земного шара уже проверили? Может кто-то сваю в землю заколотил и немного не рассчитал с длиной...

Ответить

Пригарное покрытие

0

Кайф. Только недавно пересматривал 70мм версию.

Ответить

Постоянный клуб

0

1. Поставили
2. Проебали, что поставили
3. Ого, какая невероятная штука!

Ответить

Торговый вентилятор

Постоянный
2

прекрасная задумка - втихую понавтыкать таких монументов в разных пердях, чтобы потом удивлялись

Ответить

Алексей Михайлов

0

Мормоны воткнули
/thread

Ответить

Олег Васильевич

0

Новости

Ответить

Максим Козаченко

0

"Лёха, опять реквизит на площадке оставили! Ну ей богу, огромная бандура, как так-то? Тебе хуй стеклянный дашь..."

Ответить

Leha Shum

0

Он полый или пустотелый? 

Ответить

Nikolay Kapustin

Leha
0

My god, it's full of stars!

Ответить

Джон Кроули

0

Это не монолит, это чип от Била Гейтса, в натуральную величину, специально создан для в живления каждому россиянину. 

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Nikolay Vasiliev

0
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Dra

0

Это антенка треножника, ждущего своего часа.

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Bitchcraft

0

Теперь вокруг появится Зона, а этому монолиту будут поклоняться?

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