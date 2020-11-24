МВД возбудило уголовное дело о клевете за пост в телеграм-канале, где Гном Гномыча назвали больным синдромом Аспергера Материал редакции
Об этом писал и журнал StarHit, удалив публикацию после критики Яны Рудковской.
Дело возбудили по части 2 статьи 128.1 («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»). По ней предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Об этом рассказала мама Гном Гномыча (настоящее имя — Александр Плющенко) Яна Рудковская.
МВД рассказало, что 2 мая телеграм-канал «НеМалахов» заявил, что у «Гном-Гномыча имеется синдром Аспергера». По версии ведомства, это заведомо ложные сведения, которые подрывают честь и репутацию сына Рудковской. Обвиняемых в деле пока нет.
Информацию о болезни Гном Гномыча процитировал и журнал StarHit. Рудковская пообещала подать в суд на издание, которое потом удалило публикацию. Президент медиакомпании Hearst Shkulev Publishing, которой принадлежит журнал, Виктор Шкулёв извинился перед семьёй.
МВД рассказало, что 2 мая телеграм-канал «НеМалахов» заявил, что у «Гном-Гномыча имеется синдром Аспергера». По версии ведомства, это заведомо ложные сведения, которые подрывают честь и репутацию сына Рудковской.
А то, что сын Плющенко и Рудковской известен на весь интернет как Гном Гномыч, его честь и репутацию видимо не подрывает.
А я был бы не против
Вот тебе 30 ты заслуженный спортсмен и вообще по жизни красавчик, но пол России тебя знает исключительно как гном гномыча 🤷♂️
Вот тебе 68 лет ты заслуженный президент и вообще по жизни красавчик, но пол России тебя знает исключительно как гном гномыча🤷♂️
Зато у него есть толстовки supreme x lv за очень много денег. Все дети мечтают о таких
"известен на весь интернет как"
"Знакомая врач-дефектолог сказала"
не видишь разницы, да?
Какой кринж будет испытывать пиздюк от своих родителей через лет так 20
Блет, как же бесит письменный язык таких структур: неустановленное лицо, в неустановленном месте с неустановленной мотивацией и полом решило совершить неустановленное деяние.
А за пробел после ковычек (и запятых) людей необходимо изолировать от общества на какое-то время
Пыльный мангал
Пробел после запятой (как и у вас) должен быть, с этим всё нормально, главное перед запятой его не ставить. Просто упоротое выравнивание по ширине растягивает пробелы для одинаковой длины строк.
Насчет пробела после открывающей кавычки и/или перед закрывающей — согласен, там он не нужон)
В отличие от комментов на ТЖ, такой документ должен содержать всю информацию по ситуации и отвечать на вопросы чтогдекогда и так далее. Тут каждая ячейка или заполняется информацией, или нулевым множеством, которое обозначается как "неустановленное то-то". Абсолютно формально-логический подход, обусловленный спецификой деятельности.
Вы же не пишите БЛЕТ КАК ЖЕ БЕСЯТ ЭТИ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ STRING CHAR INT VAR
Торговый вентилятор
и если писать по-человечески - то когда-нибудь кто-нибудь (скорее всего какой-нибудь адвокат) доебется к написанному
Ну кстати в этих самых США приняли Plain Writing Act в 2010 г., чтобы научить своих чиновников писать человеческим языком, и распространили его действия на всю выдаваемую агентствами вовне информацию кроме собственно правовых документов. Ну то есть письма, разъяснения, инструкции - пожалуйста. Законы, распорядительные документы - только по классике, с кучей past participle и других загромождающих текст конструкций.
Хотя я все еще мечтаю о том, что у нас научатся оформлять нормы тезисами и списками, а не вот этим сплошняком
Напомнило: Однажды черной-черной ночью на черном-черном кладбище открылась черная-черная могила. Из нее вышел черный-черный покойник и пошел в черный-черный дом на черной-черной улице черного-черного города.
И сказал:" Против вас возбуждено уголовное дело по статье "клевета"...
У гном гномыча другая проблема, мать тиран, которая заставляет его кататься на коньках и снимать видео в тик ток для поднятия своей самооценки. Вообще ребят, бегите от таких женщин, они вас оставят без яиц
Как вижу, формулировка в тексте такова, что не позволяет установить факт заведомости и, соответственно, привлечь к какой-либо ответственности за клевету. 🤷🏼♂️
Вообще интересный иск, кто то написал в анонимный телеграмм канал что кто то сказал что-то него есть знакомый доктор который что то предположил.
Больше интересно, как они будут доказывать, что под упомянутым Гном-Гномычем подразумевался именно сын Плющенко. Или он в свидетельстве о рождении так записан?
как они будут доказывать, что под упомянутым Гном-Гномычем подразумевался именно сын Плющенко?
Это общеизвестное обстоятельство. Однако, в отличие от ГПК и АПК РФ, УПК РФ не предусматривает порядок освобождения от доказывания общеизвестных обстоятельств. Предполагаю, обвинение представит многочисленные данные из СМИ, а обвиняемый либо промолчит, либо представит доказательства, что существует *иной* человек, которого он и имел в виду.
Другое дело, что, как уже и написал рядышком, текст поста не содержит состава клеветы: «распространение *заведомо* ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». В посте спич только о словах какого-то неизвестного лица, который сказал то-то и то-то. В нём *не утверждается*, что у Саши Плющенко болезнь Аспергера.
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штраф в размере одного миллиона рублей придётся кстати
Штраф, взысканный во исполнение приговора согласно пункту 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета», поступает в госказну, не в доход потерпевшего (оклеветанного).
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Ну идиоты должны уяснить, что детей и мамок трогать нельзя
Лол, ну и папок тоже, че ты жмотишся
А кого можно
Ну этим высером он хотел подъебнуть Рудковскую, вот и выдумал бы новость про неё
Все мы чьи-то дети
Не в этом дело, я бы понял если бы пацан ему стекло в машине разбил, но хетят то Рудковскую говоря, что её сын даун
Значит такая мамаша, что довела историю до подобного. Про меня за поступки моей мамы такого не говорили почему-то.
Охуеть откройте глаза, вы на стороне какого то спидинфо, просто потому что тут одиозная Рудковская, и эти же люди говорят что подслушано это кал
Так пусть Рудковская не эксплуатирует своего ребёнка во всяких сомнительных рекламах.
Тебе какая разница, это её ребёнок, он же не попрошайничает, и не ворует.
Тебе какая разница, это её ребёнок, его же не убили, и даже не изнасиловали.
Ну сейчас заплатят миллион и все будут счастливы, уже прощение попросил их хозяин
Так ты тут за мораль, или просто полицемерить?
Я за то, чтобы хейт был адресный
Так он адресно и дошёл: бомбануло не Гном-Гномыча, а у Рудковской.
Бомбануло пока у всего ТЖ, ах какая сучка в суд подала на желтый журнал
У Рудковской всё так плохо, что уже подаёт в суд на анонимный жёлтый телеграм-канал. И ты её защищаешь?
Сейчас сделаю пост "Это другое"
У Гномыча ноль проблем, в отличии от детей в неполных/малоимущих/алкоголезависимых семей. Его воспитают ровно с таким же взглядом, какой у родителей
Что все доебались до него, не понимаю) видимо я пропустил ещё пачку новостей
Когда ребенок живёт в бедности и безнадзорности, у него есть шанс найти себе нормальную ролевую модель среди знакомых, отрастить здоровую психику и вырваться из бедности. А вот когда тебе с детства ломают психику и при этом у тебя 100% контроль со стороны мамки - хер ты куда уже сбежишь.