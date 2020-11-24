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Артём Мазанов
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МВД возбудило уголовное дело о клевете за пост в телеграм-канале, где Гном Гномыча назвали больным синдромом Аспергера Материал редакции

Об этом писал и журнал StarHit, удалив публикацию после критики Яны Рудковской.

63 комментария
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Дело возбудили по части 2 статьи 128.1 («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»). По ней предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Об этом рассказала мама Гном Гномыча (настоящее имя — Александр Плющенко) Яна Рудковская.

МВД рассказало, что 2 мая телеграм-канал «НеМалахов» заявил, что у «Гном-Гномыча имеется синдром Аспергера». По версии ведомства, это заведомо ложные сведения, которые подрывают честь и репутацию сына Рудковской. Обвиняемых в деле пока нет.

Публикация «НеМалахов»

Информацию о болезни Гном Гномыча процитировал и журнал StarHit. Рудковская пообещала подать в суд на издание, которое потом удалило публикацию. Президент медиакомпании Hearst Shkulev Publishing, которой принадлежит журнал, Виктор Шкулёв извинился перед семьёй.

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63 комментария
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Semyon Bochkaryov

53

 МВД рассказало, что 2 мая телеграм-канал «НеМалахов» заявил, что у «Гном-Гномыча имеется синдром Аспергера». По версии ведомства, это заведомо ложные сведения, которые подрывают честь и репутацию сына Рудковской.

А то, что сын Плющенко и Рудковской известен на весь интернет как Гном Гномыч, его честь и репутацию видимо не подрывает.

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Осенний паук например

Semyon
4

Подрастёт и на родителей в суд подаст.

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Кислоебальный

Semyon
0

А я был бы не против

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Sanek Igoshev

Кислоебальный
4

Вот тебе 30 ты заслуженный спортсмен и вообще по жизни красавчик, но пол России тебя знает исключительно как гном гномыча 🤷‍♂️

Ответить

Кислоебальный

Sanek
4

Вот тебе 68 лет ты заслуженный президент и вообще по жизни красавчик, но пол России тебя знает исключительно как гном гномыча🤷‍♂️

Ответить

lumieny

Sanek
0

А может просто спиться после 18 лет и не стать заслуженным спортсменом

Ответить

Bad Mother Fucker

lumieny
0

отличный выбор! Миллионы россиян поступили именно так!

Ответить

Ник Хартман

Semyon
0

Зато у него есть толстовки supreme x lv за очень много денег. Все дети мечтают о таких

Ответить

законопослушный гражданин

Semyon
0

"известен на весь интернет как"
"Знакомая врач-дефектолог сказала"

не видишь разницы, да?

Ответить

Stanley H. Tweedle

13

Какой кринж будет испытывать пиздюк от своих родителей через лет так 20

Ответить

Скорый рубин

Stanley
3

Да раньше даже. Пубертат ёбнет в моск и начнётся.

Ответить

Закомплексованная Душа

Stanley
2

Хуевый пиар - тоже пиар

Ответить

Рыжий

Stanley
0

Гораздо раньше. Увидит рекламу Что сосут чемпионы в отцом и разобьет себе лицо фейспалмами 

Ответить

Sanek Igoshev

12

Блет, как же бесит письменный язык таких структур: неустановленное лицо, в неустановленном месте с неустановленной мотивацией и полом решило совершить неустановленное деяние.

А за пробел после ковычек (и запятых) людей необходимо изолировать от общества на какое-то время

Ответить

Пыльный мангал

Sanek
5

Пробел после запятой (как и у вас) должен быть, с этим всё нормально, главное перед запятой его не ставить. Просто упоротое выравнивание по ширине растягивает пробелы для одинаковой длины строк.

Насчет пробела после открывающей кавычки и/или перед закрывающей — согласен, там он не нужон)

Ответить

Sanek Igoshev

Пыльный
3

Да, тут косяк имел ввиду перед запятой

Ответить

Сергей Куторжевский

Sanek
5

В отличие от комментов на ТЖ, такой документ должен содержать всю информацию по ситуации и отвечать на вопросы чтогдекогда и так далее. Тут каждая ячейка или заполняется информацией, или нулевым множеством, которое обозначается как "неустановленное то-то". Абсолютно формально-логический подход, обусловленный спецификой деятельности.

Вы же не пишите БЛЕТ КАК ЖЕ БЕСЯТ ЭТИ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ STRING CHAR INT VAR

Ответить

Торговый вентилятор

Сергей
1

и если писать по-человечески - то когда-нибудь кто-нибудь (скорее всего какой-нибудь адвокат) доебется к написанному 

Ответить

Сергей Куторжевский

Торговый
2

Ну кстати в этих самых США приняли Plain Writing Act в 2010 г.,  чтобы научить своих чиновников писать человеческим языком, и распространили его действия на всю выдаваемую агентствами вовне информацию кроме собственно правовых документов. Ну то есть письма, разъяснения, инструкции - пожалуйста. Законы,  распорядительные документы - только по классике, с кучей past participle и других загромождающих текст конструкций.

Хотя я все еще мечтаю о том, что у нас научатся оформлять нормы тезисами и списками, а не вот этим сплошняком

Ответить

Кузькин отец

Sanek
0

Напомнило: Однажды черной-черной ночью на черном-черном кладбище открылась черная-черная могила. Из нее вышел черный-черный покойник и пошел в черный-черный дом на черной-черной улице черного-черного города.

Ответить

Макс Бескоровайный

Кузькин
5

И сказал:" Против вас возбуждено уголовное дело по статье "клевета"...

Ответить

Emile Zäkiev

Sanek
0

если делает пробел после кавычек, то записан в пидорасы сразу

Ответить

Umberto Eco

7

От синдрома Аспергера - к эффекту Стрейзанд!

Ответить

Ник Хартман

6

У гном гномыча другая проблема, мать тиран, которая заставляет его кататься на коньках и снимать видео в тик ток для поднятия своей самооценки. Вообще ребят, бегите от таких женщин, они вас оставят без яиц

Ответить

Мутный космос

4

Ошиблись с диагнозом, чего уголовное дело сразу! 

Ответить

Паша Красников

Мутный
0

Этот коммент бы к новости про коронавирус...

Ответить

Виталий Иванович Иванов

2

Как вижу, формулировка в тексте такова, что не позволяет установить факт заведомости и, соответственно, привлечь к какой-либо ответственности за клевету. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Gilford

1

Вообще интересный иск, кто то написал в анонимный телеграмм канал что кто то сказал что-то него есть знакомый доктор который что то предположил.

Ответить

Томми Хопкинс

Gilford
2

Больше интересно, как они будут доказывать, что под упомянутым Гном-Гномычем подразумевался именно сын Плющенко. Или он в свидетельстве о рождении так записан?

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Томми
0

как они будут доказывать, что под упомянутым Гном-Гномычем подразумевался именно сын Плющенко?

Это общеизвестное обстоятельство. Однако, в отличие от ГПК и АПК РФ, УПК РФ не предусматривает порядок освобождения от доказывания общеизвестных обстоятельств. Предполагаю, обвинение представит многочисленные данные из СМИ, а обвиняемый либо промолчит, либо представит доказательства, что существует *иной* человек, которого он и имел в виду.

Другое дело, что, как уже и написал рядышком, текст поста не содержит состава клеветы: «распространение *заведомо* ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». В посте спич только о словах какого-то неизвестного лица, который сказал то-то и то-то. В нём *не утверждается*, что у Саши Плющенко болезнь Аспергера.

Ответить

Ray Smith

Томми
–1

Ты как будто не из этой вселенной. Надо будет - все что угодно докажут. 

Ответить

Уличный корабль

1

Как известно, артистам и спортсменам сейчас кушот нечего, так что штраф в размере одного миллиона рублей придется кстати

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Уличный
1

штраф в размере одного миллиона рублей придётся кстати

Штраф, взысканный во исполнение приговора согласно пункту 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета», поступает в госказну, не в доход потерпевшего (оклеветанного).

Ответить

Taktischer Corgi

1

Как насчёт  уголовного дела за такое имя?

Ответить

Регулярный рак

1

С какой стати, информация о болезни, «подрывает честь и репутацию»?
Не триппер же!

Ответить

rossoshmap

–12

Ну идиоты должны уяснить, что детей и мамок трогать нельзя

Ответить

YoungDirtyMart

rossoshmap
3

Лол, ну и папок тоже, че ты жмотишся

Ответить

rossoshmap

YoungDirtyMart
0

Ну это само собой

Ответить

Паша Красников

YoungDirtyMart
0

Так там папка сосёт

Ответить

Михаил Набоков

rossoshmap
1

А кого можно

Ответить

rossoshmap

Михаил
0

Ну этим высером он хотел подъебнуть Рудковскую, вот и выдумал бы новость про неё 

Ответить

Паша Красников

rossoshmap
0

Все мы чьи-то дети

Ответить

rossoshmap

Паша
0

Не в этом дело, я бы понял если бы пацан ему стекло в машине разбил, но хетят то Рудковскую говоря, что её сын даун

Ответить

Паша Красников

rossoshmap
0

Значит такая мамаша, что довела историю до подобного. Про меня за поступки моей мамы такого не говорили почему-то.

Ответить

rossoshmap

Паша
0

Охуеть откройте глаза, вы на стороне какого то спидинфо, просто потому что тут одиозная Рудковская, и эти же люди говорят что подслушано это кал

Ответить

Паша Красников

rossosh…
0

Так пусть Рудковская не эксплуатирует своего ребёнка во всяких сомнительных рекламах.

Ответить

rossoshmap

Паша
0

Тебе какая разница, это её ребёнок, он же не попрошайничает, и не ворует. 

Ответить

Паша Красников

rossosh…
0

Тебе какая разница, это её ребёнок, его же не убили, и даже не изнасиловали.

Ответить

rossoshmap

Паша
0

Ну сейчас заплатят миллион и все будут счастливы, уже прощение попросил их хозяин

Ответить

Паша Красников

rossosh…
1

Так ты тут за мораль, или просто полицемерить?

Ответить

rossoshmap

Паша
0

Я за то, чтобы хейт был адресный

Ответить

Паша Красников

rossosh…
1

Так он адресно и дошёл: бомбануло не Гном-Гномыча, а у Рудковской.

Ответить

rossoshmap

Паша
0

Бомбануло пока у всего ТЖ, ах какая сучка в суд подала на желтый журнал

Ответить

Паша Красников

rossosh…
0

У Рудковской всё так плохо, что уже подаёт в суд на анонимный жёлтый телеграм-канал. И ты её защищаешь?

Ответить

rossoshmap

Паша
0

Сейчас сделаю пост "Это другое"

Ответить

Паша Красников

rossosh…
0

https://t.me/nemalahov/13056

НеМалахов
С добрым утром
Ответить

Bad Mother

rossosh…
0

а что ты, собственно, имеешь против спид-инфо

Ответить

alexferman

Паша
0

Все мы дети Иисуса

Ответить

Rusty Nail

0

У Гномыча ноль проблем, в отличии от детей в неполных/малоимущих/алкоголезависимых семей. Его воспитают ровно с таким же взглядом, какой у родителей
Что все доебались до него, не понимаю) видимо я пропустил ещё пачку новостей

Ответить

kotova lidiya

Rusty
0

Когда ребенок живёт в бедности и безнадзорности, у него есть шанс найти себе нормальную ролевую модель среди знакомых, отрастить здоровую психику и вырваться из бедности. А вот когда тебе с детства ломают психику и при этом у тебя 100% контроль со стороны мамки - хер ты куда уже сбежишь.

Ответить

badResistor

0

Уголовное дело на дурку - почему не забрали еще...

Ответить

So Dope

0

Нормально они спокойствие своих холуёв обороняют

Ответить

Пыльный мангал

–1

DELETED

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