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Ольга Щербинина
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Разработчики вакцины «Спутник V» подняли её эффективность до 95% Материал редакции

Они сделали это по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования.

33 комментария
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Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от Covid-19 «Спутник V» показал её эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции. Но на 42-й день после первой инъекции она превышает 95%, говорится на сайте, посвящённом вакцине.

Расчёт проводился на основе анализа данных 18 тысяч 794 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо. Специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных побочных эффектов.

Согласно протоколу третьей фазы клинических исследований вакцины, её промежуточная эффективность рассчитывается в трёх контрольных точках — по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину. Второй промежуточный анализ эффективности провели на основе распределения 39 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо (31) и в группе, получавшей вакцину (8). Соотношение группы плацебо к вакицинированной группе составляет один к трём.

18 ноября американская компания Pfizer заявила, что исследования её вакцины показали эффективность на 95%. 17 ноября американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%.

#новости #covid19 #вакцинаотcovid19

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но есть и хорошие новости?
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33 комментария
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Предвыборный динозавр

45

Детский сад, блять

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FOX

33

жду 146 и колюсь

Ответить

Andre Macareno

FOX
0

Не жду и вскрываюсь

Ответить

Пыльный мангал

11

Pfizer, ваш ход!

Ответить

Павел Каташев

8

Когда писька выросла на 2мм.
Но если все так хорошо, то буду рад окончанию пандемии в ближайшие полгода

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Недавно летел самолётом Белавиа и сидел недалеко от стюардесс. Они обсуждали ковид. Говорили, что не будут бесплатно прививаться российской вакциной, а лучше заплатят за европейскую.

Ответить

Сергей Куторжевский

Alexander
11

истории про таксистов выходят на новый уровень

Ответить

Андрей Иванов

Alexander
–1

Почему не белорусской вакциной?)

Ответить

BYKGKZ

Андрей
2

потому что эффективность крахмала против COVID не доказана.

Ответить

Любой татарин

BYKGKZ
7

но и не опровергнута

Ответить

Многие американец

3

T.me/covid_dobrovolec

Вот тут можно посмотреть результаты вакцинации от реальных людей

Ответить

Предвыборный динозавр

0

Вы чё лайкаете, суки?

Ответить

Vlad Steyck

Предвыборный
0

лови дизлайк тогда

Ответить

Предвыборный динозавр

Vlad
0

Так то лучше. Чего не скажешь о других!!

Ответить

Гриша Катержин

0

Ну так скоро раскажут о 99 %

Ответить

Уверенный ключ

–1

95 оттенков красного

Ответить

Предвыборный динозавр

–2

Знаете который час?

Ответить

Предвыборный динозавр

Предвыборный
–1

КРАСНЫЙ ЧАС!

Ответить

Сергей Куторжевский

0

Мне кажется, что перед словом "её" должно быть не "об", а "о", потому что [йэйо] начинается с согласного звука

Ответить

Yan Fedoseev

1

Пожалуйста, кто-нибудь, заявите о 100% эффективности. Я просто хочу посмотреть на наши "выше 100%" и воскрешение мертвых

Ответить

Tanqwer

–1

АХхахахахаха 

Ответить

Dra

–2

.

Ответить

Любой татарин

0

Я не понял: вакцину испытывают только на добровольцах с половиной плацебо или всё-таки на обычных гражданах, которые хотят прививку поставить уже сейчас?

Ответить

German Times

Любой
0

Третья фаза испытаний подразумевает группу плацебо.

Ответить

Любой татарин

German
0

Это на западе. Нам же утверждали, что у нас вообще нет никаких фаз по нашим нормам и уже в октябре вакцинировать начнут

Ответить

Михаил Беспалов

Любой
1

Спутник испытывают на добровольцах, 25% людей получает плацебой

Ответить

Eugene Panfilov

Любой
–1

Изначально про группу с плацебо шла речь

Ответить

afroma

Любой
0

Думаю, что обе группы получают один препарат...

Ответить

Золотой каякер

0

Какие-то странные полумеры, почему сразу 195% не написать? Так и вакцина более лучше станет, и пендосам дадим пососать.

Ответить

Lex Fradski

–1

по итогам второго промежуточного анализа данных

А Пенсильванию и Мэриленд уже посчитали?

Ответить

Maxim Kshishtovski

0

Бля)))

Ответить

Джон Кроули

–1

Ну сколько можно народ дурить? Там эффективность минимум 147%, короновирус лечит на 100%+ 47% воскрешает уже умерших от короновируса= 147%

Ответить

Андрей Ионов

–2

Wall Street отнеслась этим с диким смехом 

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