Они сделали это по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования.

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Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от Covid-19 «Спутник V» показал её эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции. Но на 42-й день после первой инъекции она превышает 95%, говорится на сайте, посвящённом вакцине.

Расчёт проводился на основе анализа данных 18 тысяч 794 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо. Специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных побочных эффектов.

Согласно протоколу третьей фазы клинических исследований вакцины, её промежуточная эффективность рассчитывается в трёх контрольных точках — по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину. Второй промежуточный анализ эффективности провели на основе распределения 39 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо (31) и в группе, получавшей вакцину (8). Соотношение группы плацебо к вакицинированной группе составляет один к трём.

18 ноября американская компания Pfizer заявила, что исследования её вакцины показали эффективность на 95%. 17 ноября американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%.