Разработчики вакцины «Спутник V» подняли её эффективность до 95% Материал редакции
Они сделали это по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от Covid-19 «Спутник V» показал её эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции. Но на 42-й день после первой инъекции она превышает 95%, говорится на сайте, посвящённом вакцине.
Расчёт проводился на основе анализа данных 18 тысяч 794 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо. Специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных побочных эффектов.
Согласно протоколу третьей фазы клинических исследований вакцины, её промежуточная эффективность рассчитывается в трёх контрольных точках — по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину. Второй промежуточный анализ эффективности провели на основе распределения 39 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо (31) и в группе, получавшей вакцину (8). Соотношение группы плацебо к вакицинированной группе составляет один к трём.
18 ноября американская компания Pfizer заявила, что исследования её вакцины показали эффективность на 95%. 17 ноября американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%.
жду 146 и колюсь
Когда писька выросла на 2мм.
Но если все так хорошо, то буду рад окончанию пандемии в ближайшие полгода
Недавно летел самолётом Белавиа и сидел недалеко от стюардесс. Они обсуждали ковид. Говорили, что не будут бесплатно прививаться российской вакциной, а лучше заплатят за европейскую.
Почему не белорусской вакциной?)
Вот тут можно посмотреть результаты вакцинации от реальных людей
лови дизлайк тогда
Мне кажется, что перед словом "её" должно быть не "об", а "о", потому что [йэйо] начинается с согласного звука
Пожалуйста, кто-нибудь, заявите о 100% эффективности. Я просто хочу посмотреть на наши "выше 100%" и воскрешение мертвых
Третья фаза испытаний подразумевает группу плацебо.
Любой татарин
Это на западе. Нам же утверждали, что у нас вообще нет никаких фаз по нашим нормам и уже в октябре вакцинировать начнут
по итогам второго промежуточного анализа данных
А Пенсильванию и Мэриленд уже посчитали?
Ну сколько можно народ дурить? Там эффективность минимум 147%, короновирус лечит на 100%+ 47% воскрешает уже умерших от короновируса= 147%