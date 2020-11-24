В петербургском Колпино мужчина взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить Материал редакции
По данным СМИ, он выдвинул ряд требований, но какие именно — не уточняется.
Вооружённый житель Петербурга заперся c шестью детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им. Об этом сообщают ТАСС, «Фонтанка», Baza и Mash.
По данным Baza, 38-летний мужчина выгнал жену на улицу, а детям угрожает топором. На место происшествия едет спецназ. «Фонтанка» пишет, что мужчине 42 года, он выдвигает «ряд требований». Какие именно — не уточняется. В случае невыполнения требований, мужчина угрожает «убить всех», пишет издание. По данным источника ТАСС, он пьян.
«Фонтанка» уточняет, что мужчина может владеть огнестрельным оружием. По данным издания, большую часть жизни он проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие. Также у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте.
Это всё оттого, что в СМИ свободно используют слова "заложники", "захват" и "убить". Надо их заменить на что-то более нейтральное и позитивное.
Золотой каякер
В петербургском Колпино мужчина оставил в гостях шестерых детей и допустил возможность снижения их числа
Слышный клуб
Вы приняты на должность редактора новостей на России-1!
Торговый вентилятор
в РИА на полставки не пописываешь?
Золотой каякер
Только по фану :3
РИА ФАНу?
Оказавшийся в непростой психологической ситуации гражданин пресёк выход из помещения нескольким малолетним родственникам, утверждая, что в случае неповиновения будет вынужден приостановить их жизненные циклы
Назовём это «локальный локдаун»
Это неправильно, такие названия склоняются.
Правильно писать в Колпине.
http://gramota.ru/class/istiny/istiny_1_toponimy/
Да не обращай ты внимание на ихние минуса
Фирменный якорь
Ты не прав и аргументировать я не буду.
Выходит, Лермонтов тоже был неправ, когда писал "Недаром помнит вся Россия про день Бородина"? (Не Бородино, а Бородина)
Поздний химик
А Пушкин тут каким боком?
Существует город Пушкино. Вот именно поэтому склонять такие названия - идиотизм, ибо совершенно непонятно идет ли речь о городе Пушкин или о городе Пушкино.
Поздний химик
Я не знаю про Пушкино
Я знаю только о нашем Пушкине, как склонять его иначе не представляю.
А Купчино, Рощино, Сосново и прочее сам никогда не склоняю. Просто вспомнил срач под каждой новостью Бумаги об этом и порофлить решил
До сих пор ахуеваю почему НТВ смотреть можно, а в интернете репосты делать нельзя. Долбоебизм конкретный получается..
Это же Питер и у него топор. Жалко детей, но походу им пизда.
Золотой каякер
Силовики с мачете приедут, надеюсь.
Раскольников уже не тот
На мелочь разменивается
у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте
Ну ахуеть, я тогда со своими 3 штрафами за распитие на улице вообще получаюсь конченый сиварь.
Не надо продвигать эти омерзительные фантазии прескриптивистов. Так никто не говорит.
В петербургском
Я аж преисполнился одухотворением от столь утончённого слога. Написали бы "санкт-петербургском" я бы вообще кончил.