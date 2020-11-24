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Ольга Щербинина
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В петербургском Колпино мужчина взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить Материал редакции

По данным СМИ, он выдвинул ряд требований, но какие именно — не уточняется.

56 комментариев
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Вооружённый житель Петербурга заперся c шестью детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им. Об этом сообщают ТАСС, «Фонтанка», Baza и Mash.

По данным Baza, 38-летний мужчина выгнал жену на улицу, а детям угрожает топором. На место происшествия едет спецназ. «Фонтанка» пишет, что мужчине 42 года, он выдвигает «ряд требований». Какие именно — не уточняется. В случае невыполнения требований, мужчина угрожает «убить всех», пишет издание. По данным источника ТАСС, он пьян.

«Фонтанка» уточняет, что мужчина может владеть огнестрельным оружием. По данным издания, большую часть жизни он проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие. Также у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте.

#новости #происшествия

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но есть и хорошие новости?
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56 комментариев
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alexferman

14

Это всё оттого, что в СМИ свободно используют слова "заложники", "захват" и "убить". Надо их заменить на что-то более нейтральное и позитивное.

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Золотой каякер

alexferman
56

 В петербургском Колпино мужчина оставил в гостях шестерых детей и допустил возможность снижения их числа

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Слышный клуб

Золотой
10

Вы приняты на должность редактора новостей на России-1!

Ответить

Прошедший паркур

Слышный
1

Осталось подписать контракт на продажу совести

Ответить

Подобный Артем

Прошедший
0

у них совести нет в принципе, нечего продавать

Ответить

Значительный

Подобный
0

тем более надо подписать, ничего ж терять не надо

Ответить

Oldfag TV

Золотой
5

Благодаря состоянию алкогольного опьянения проявил настойчивое гостеприимство.

Ответить

# realfiddy

Золотой
0

Возьмём вас копирайтером вместо Кузнецовой на TJ. Выбирайте

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Торговый вентилятор

Золотой
0

в РИА на полставки не пописываешь?

Ответить

Золотой каякер

Торговый
0

Только по фану :3

Ответить

Евгений Киров

Золотой
0

РИА ФАНу?

Ответить

Золотой каякер

Евгений
0

Так и знал, что слишком тонко пошутил.

Ответить

Nick Rosenberg

Золотой
0

Допустил отрицательный рост их количества.

Ответить

the art of гепард

alexferman
9

Оказавшийся в непростой психологической ситуации гражданин пресёк выход из помещения нескольким малолетним родственникам, утверждая, что в случае неповиновения будет вынужден приостановить их жизненные циклы

Ответить

Значительный супер_стар

the
1

теперь понятно какие ты сценарии фрилансишь

Ответить

Dmitry Teplyakov

the
0

.

Ответить

Sanek Igoshev

alexferman
1

Назовём это «локальный локдаун»

Ответить

Oldfag TV

Sanek
1

Из-за хлопка в мозгу.

Ответить

N.D

6

Заложников будет выдавать частями. простите за каламбур :c

Ответить

Значительный супер_стар

5

На место происшествия едет спецназ

Надеюсь не белорусский, а то потерей среди детей не избежать

Ответить

Фирменный якорь

1

Спасибо что не пишете в Колпине (Купчине, Пушкине и т.д.), это отвратительно.

Ответить

Денис .

Фирменный
1

Это неправильно, такие названия склоняются. 
Правильно писать в Колпине.
http://gramota.ru/class/istiny/istiny_1_toponimy/

Ответить

Денис .

Денис
0

Чё вы минусуете, это русский язык, блять.
Вы может еще и "ихний" пишете?

Ответить

Оральное обезболивающее

Денис
3

Да не обращай ты внимание на ихние минуса

Ответить

Oldfag TV

Оральное
1

Поскольку минус пока один, то "ейные".

Ответить

Оральное

Oldfag
0

еёшные

Ответить

Оральное

Oldfag
0

ну или евойные

Ответить

Oldfag TV

Оральное
0

нет, мужской род - ево(й)ные
женский род - ейные или еёные

Ответить

Многие американец

Денис
0

Просвещайся

Ответить

Денис .

Многие
0

Оправдание неграмотности для колхозников.

Ответить

Oldfag TV

Многие
0

конечно, блядь, куда грамоте.ру до бородатого хуеблогера (кстати, кто это нахуй)

Ответить

Многие

Oldfag
0

Это лингвист. 

Ответить

Oldfag TV

Многие
0

хуист

Ответить

Фирменный якорь

Денис
–1

Ты не прав и аргументировать я не буду.

Ответить

Александр Ярви

Фирменный
1

Выходит, Лермонтов тоже был неправ, когда писал "Недаром помнит вся Россия про день Бородина"? (Не Бородино, а Бородина)

Ответить

Поздний химик

Фирменный
0

А Пушкин тут каким боком?

Ответить

Многие американец

Поздний
0

Существует город Пушкино. Вот именно поэтому склонять такие названия - идиотизм, ибо совершенно непонятно идет ли речь о городе Пушкин или о городе Пушкино.

Ответить

Поздний химик

Многие
1

Я не знаю про Пушкино
Я знаю только о нашем Пушкине, как склонять его иначе не представляю.
А Купчино, Рощино, Сосново и прочее сам никогда не склоняю. Просто вспомнил срач под каждой новостью Бумаги об этом и порофлить решил

Ответить

# realfiddy

2

До сих пор ахуеваю почему НТВ смотреть можно, а в интернете репосты делать нельзя. Долбоебизм конкретный получается..

Ответить

aliftin

1

Это же Питер и у него топор. Жалко детей, но походу им пизда. 

Ответить

Золотой каякер

aliftin
1

Силовики с мачете приедут, надеюсь.

Ответить

aliftin

Золотой
0

Корейский фильм прям, там все с ножами ходят. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

aliftin
0
Ответить

Константин Курасов

1

Раскольников уже не тот

Ответить

Паша Красников

Константин
1

На мелочь разменивается

Ответить

Константин Курасов

Паша
0

Вальтронов этих пересмотрел, хочет из детишек одну бабку собрать

Ответить

alexferman

1

у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте

Ну ахуеть, я тогда со своими 3 штрафами за распитие на улице вообще получаюсь конченый сиварь.

Ответить

AttentiveMilk

alexferman
0

Так и есть

Ответить

Umberto Eco

0

Расстроился, что метро закроют на НГ?

Ответить

Поздний химик

–4

В КолпинЕ

Ответить

Паша Красников

Поздний
2

Нихт! Найн!
Не склоняется.

Ответить

Многие американец

Поздний
0

Не надо продвигать эти омерзительные фантазии прескриптивистов. Так никто не говорит. 

Ответить

Dra

0

Надеюсь, потом повесится в камере.

Ответить

Umberto Eco

0

#жесть

Ответить

Паша Красников

0

В петербургском

Я аж преисполнился одухотворением от столь утончённого слога. Написали бы "санкт-петербургском" я бы вообще кончил.

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rossoshmap

Паша
0

Ну теперь пост будет позже, а то в него сейчас никто не пойдет

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