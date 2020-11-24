По данным СМИ, он выдвинул ряд требований, но какие именно — не уточняется.

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Вооружённый житель Петербурга заперся c шестью детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им. Об этом сообщают ТАСС, «Фонтанка», Baza и Mash.

По данным Baza, 38-летний мужчина выгнал жену на улицу, а детям угрожает топором. На место происшествия едет спецназ. «Фонтанка» пишет, что мужчине 42 года, он выдвигает «ряд требований». Какие именно — не уточняется. В случае невыполнения требований, мужчина угрожает «убить всех», пишет издание. По данным источника ТАСС, он пьян.

«Фонтанка» уточняет, что мужчина может владеть огнестрельным оружием. По данным издания, большую часть жизни он проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие. Также у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте.

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