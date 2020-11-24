Новости
Алексей Боржонов
232

Активиста отчислят из РУДН из-за акции у здания ФСБ в Москве. Он «поджёг» себя в образе Христа на кресте Материал редакции

За отчисление проголосовал студсовет и дисциплинарная комиссия.

5 комментариев
В закладки
Фото Георгия Маркова

Павла Крисевича отчислят из Российского университета дружбы народов (РУДН) по решению дисциплинарной комиссии, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на активиста и документы вуза.

Решение приняли из-за акции в поддержку политзаключённых, которую Крисевич провёл в Москве у здания ФСБ 5 ноября. Тогда студента «распяли» на кресте в образе Христа и «подожгли», используя вещество, не наносящее вреда человеку. В огонь участники акции бросали тома уголовных дел. На следующий день после перформанса Крисевича арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.

Дисциплинарная комиссия посчитала, что активист «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства» и «борется с властью», а во время акции он сопротивлялся полиции. Теперь документы передадут управлению университета, после чего ректор вынесет окончательное решение.

george markov @pixsl_markov
Ну все уже увидели в новостях и я себе добавлю.

Активист Павел @krisevich Крисевич в облике Иисуса Христа на кресте в окружении горящих томов уголовных дел политзаключённых. https://t.co/JTLrBZQU9C

#новости

Алексей Боржонов PLUS
+57 051
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 240094, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Nov 2020 13:47:49 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Александр Ярви

6

"Не отражает в себе образа студента". Интересно, а что это такое — отражать в себе образ студента?

Ответить

пепси

Александр
12

Подчиняться. Не бузотёрить. Не перечить. Молча принимать всё, что тебе скажут или прикажут. Таков образ современного российского студента, согласно точке зрения динозавров. А, ну и безосновательно уважать то, что не особо заслуживает уважения: религию и её "деятелей", которые ещё недавно коммерсанты или партийные функционеры, а сейчас уже блюстители морали и нравственности!

Ответить

Александр Ярви

пепси
0

Видимо, действительно так

Ответить

пепси

пепси
0

@Абу Бандит пора резать головы за Аллаха!

Ответить

Значительный супер_стар

4

студсовет и дисциплинарная комиссия

известные сорта дерьма

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику
Предустанавливать на гаджеты будут в том числе российские поисковики, браузеры, мессенджеры, новостные агрегаторы.
170
Новости
СК назвал полковника полиции подельником теракта в московском метро в 2010 году
Тогда погибли 39 человек.
150
Истории
Жизнь, треснувшая по шву: как живёт калининградский педагог после спорного дела о совращении малолетних
Приговор полностью изменил жизнь учителя, который посвящал её юным журналистам. Бывшие студенты уверены, что его осудили несправедливо.
182
Популярное за три дня
Животные
2
Новости
Журналист подключился к закрытой конференции министров обороны ЕС — один из них опубликовал часть пароля в твиттере
Ему посоветовали «отключиться быстрее, чем приедет полиция».
167
Наука
Ключи от шкатулки Пандоры: нулевой пациент Эболы
Погибли тысячи людей, были потрачены миллиарды долларов, ВОЗ неоднократно предупреждала мир о возможности глобальной пандемии. Невероятными усилиями вспышки останавливали каждый раз, привлекали военных, врачей со всего земного шара. Разворачивались операции по спасению мира с десантом и оцеплением в десятки километров. Сегодня в разработке…
43
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Оральное…

В петербургском Колпино мужчина…

Sergey Pal

В пустыне штата Юта обнаружили…

So Dope

МВД возбудило уголовное дело о…

alexferman

«Какая разница, из чьих уст…

пепси

Активиста отчислят из РУДН…

Nick Rosenberg

В петербургском Колпино мужчина…

Igor Kulikov

Минобороны рассказало о…

Oldfag TV

В петербургском Колпино мужчина…

Настя Кудри

Трудно быть «белой вороной…

Александр Ярви

В петербургском Колпино мужчина…

afroma

Разработчики вакцины…

Дмитрий Григорьев

В петербургском Колпино мужчина…

IIIIIIIIIII

В петербургском Колпино мужчина…

Настя Иванова

В петербургском Колпино мужчина…

Александр Ярви

Активиста отчислят из РУДН…

Abram Dikoy

Сегодня – 24 года…

Оральное…

В петербургском Колпино мужчина…

onemanshow

«Какая разница, из чьих уст…
null