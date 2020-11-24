За отчисление проголосовал студсовет и дисциплинарная комиссия.

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Фото Георгия Маркова

Павла Крисевича отчислят из Российского университета дружбы народов (РУДН) по решению дисциплинарной комиссии, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на активиста и документы вуза.

Решение приняли из-за акции в поддержку политзаключённых, которую Крисевич провёл в Москве у здания ФСБ 5 ноября. Тогда студента «распяли» на кресте в образе Христа и «подожгли», используя вещество, не наносящее вреда человеку. В огонь участники акции бросали тома уголовных дел. На следующий день после перформанса Крисевича арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.

Дисциплинарная комиссия посчитала, что активист «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства» и «борется с властью», а во время акции он сопротивлялся полиции. Теперь документы передадут управлению университета, после чего ректор вынесет окончательное решение.