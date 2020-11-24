Активиста отчислят из РУДН из-за акции у здания ФСБ в Москве. Он «поджёг» себя в образе Христа на кресте Материал редакции
За отчисление проголосовал студсовет и дисциплинарная комиссия.
Павла Крисевича отчислят из Российского университета дружбы народов (РУДН) по решению дисциплинарной комиссии, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на активиста и документы вуза.
Решение приняли из-за акции в поддержку политзаключённых, которую Крисевич провёл в Москве у здания ФСБ 5 ноября. Тогда студента «распяли» на кресте в образе Христа и «подожгли», используя вещество, не наносящее вреда человеку. В огонь участники акции бросали тома уголовных дел. На следующий день после перформанса Крисевича арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
Дисциплинарная комиссия посчитала, что активист «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства» и «борется с властью», а во время акции он сопротивлялся полиции. Теперь документы передадут управлению университета, после чего ректор вынесет окончательное решение.
"Не отражает в себе образа студента". Интересно, а что это такое — отражать в себе образ студента?
Подчиняться. Не бузотёрить. Не перечить. Молча принимать всё, что тебе скажут или прикажут. Таков образ современного российского студента, согласно точке зрения динозавров. А, ну и безосновательно уважать то, что не особо заслуживает уважения: религию и её "деятелей", которые ещё недавно коммерсанты или партийные функционеры, а сейчас уже блюстители морали и нравственности!