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Алексей Боржонов
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Кембриджский университет после 20 лет поисков заявил о краже записных книжек Дарвина. Их надеялись найти в библиотеке Материал редакции

Учёные предполагали, что книжки лежат где-то в архивах, но теперь признали, что их могли украсть.

18 комментариев
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Набросок «Древо жизни» Фото библиотеки Кембриджского университета

Две записные книжки Чарльза Дарвина украли из библиотеки Кембриджского университета, заключили её сотрудники после «крупнейших поисков в истории библиотеки». В последний раз их видели в ноябре 2000 года, когда их перенесли из специального хранилища рукописей для фотографирования во временную студию из-за ремонта здания, но через два месяца выяснилось, что они пропали без вести.

Одна из книжек содержит набросок «Древо жизни» 1837 года. В левом углу рисунка учёный написал: «Я думаю». Тогда 28-летний Дарвин вернулся с Галапагосских островов и разрабатывал научные идеи, часть из которых ляжет в основу знаменитой книги «Происхождение видов», рассказал Би-би-си профессор истории и философии науки Кембриджского университета Джим Секорд. Её опубликуют спустя 22 года, в 1859 году, и в ней будет представлена более развёрнутая версия этого дерева.

Фото библиотеки Кембриджского университета

Сотрудники библиотеки предполагали, что записные книжки просто положили на неправильное место в архиве, из-за чего их не могут найти. Би-би-си пишет, что это было бы «не так удивительно, учитывая размеры библиотеки». «Она огромна, в ней более 200 километров стеллажей. Здесь хранится более 10 миллионов карт, рукописей и других объектов».

Учёные неоднократно пытались найти книжки, но все поиски, включая организованные в 2020 году, были неудачными. Во время последних поисков сотрудники вручную проверили 189 ящиков из архивов Дарвина, но ничего не нашли. Как утверждает доктор Джессика Гарднер, библиотекарь университета, учёные признали ошибочным вывод о том, что их неправильно разложили в архивах.

Учёные считают, что стоимость записных книжек может достигать нескольких миллионов фунтов. О пропаже сообщили в полицию, а также информацию о книжках занесли базу данных украденных произведений, созданную Интерполом. Также библиотека опубликовала обращение и призвала общественность поделиться информацией об этих книжках, если она есть.

#новости #великобритания

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18 комментариев
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Lian Niko

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Один из самых грандиозных срачей, которые я видел, был на уроке биологии. Начался он на моменте, когда одноклассница-баптистка во время рассказа учительницы о теории Дарвина, перебила её и спросила: "Как вы верите в этот бред?". И понеслось) 

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Михаил Иванов

Lian
9

дед с батей сцепились по пьяне...

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пиу-пиу

Lian
1

У нас был срач между биологичкой и руссичкой, где вторая cказанула "вы не имеете право учить, что я обезьяна".

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Полноценный дебаркадер

пиу-пиу
0

снижайте расходы на образование

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Victor Ganin

Lian
0

И чем закончилось? Учитель не смог её заткнуть с помощью пары тузов, на которых обычно все ломаются?

Ответить

пиу-пиу

Victor
1

  Учитель не смог её заткнуть с помощью пары тузов, на которых обычно все ломаются?

У меня друг, который преподавал в школе с преобладающим мусульманским контингентом, сразу получил указание, что о эволюции стоит говорить только как о некой гипотезе, не намекая на её правоту, а то могут быть проблемы с родителями.

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Горный мангал

пиу-пиу
1

Странно тут понятие "гипотезы" использовать, оно вроде внутри научной картины мира имеет смысл. Думаю надо говорить что типа есть научная картина мира, а есть какая-нибудь религиозная, и вот в школе мы только научную изучаем. Можно пойти в другое место и поизучать религиозную, но смешивать их нельзя, потому что они на разных способах изучения мира построены.

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пиу-пиу

Горный
1

Преподавание биологии как правило вообще игра в Сапёра. Там и эволюция, и секс, и медицина ... . Ну как минимум сейчас, ибо у родителей появились чаты и слишком много свободного времени.

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Lian Niko

Victor
0

Логика против религии) Закончилось все вызовом классухи и небольшим походом к заучу, родителей не вызывали, они такие же) 

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Армейский пистолет

Lian
0

У нас обычно на истории были самые ожесточённые бои, разумеется по поводу Сталина :)

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Иван Грозный

1

вот же чертовы приверженцы теории божественного происхождения человека
ваш б*г якобы говорил "не укради"

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Slam Dunk

Иван
0

Ну на рыночке чёрном за некисло можно сбыть, в этом суть скорее, чем в бг

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Serge Demichev

1

Теперь христиане могут быть спокойны)

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Проклятый дебаркадер

1
Ответить

# realfiddy

0

Ну ничего страшного

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ad unguem

0
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Никита Якушкин

0

Искали... 20 лет. Давно не был в библиотеке, может и мою книгу, которую три года назад спрашивал, нашли. 

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Мутный космос

0

Я заявляю о краже своего носка, я надеялся найти его после уборки. В последний раз его видел в октябре 2020 года, когда перенес из специального хранилища в стиральную машину. Возможно украли плоскоземцы, т.к. на носках изображение круглой земли. 

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