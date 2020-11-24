Учёные предполагали, что книжки лежат где-то в архивах, но теперь признали, что их могли украсть.

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Набросок «Древо жизни» Фото библиотеки Кембриджского университета

Две записные книжки Чарльза Дарвина украли из библиотеки Кембриджского университета, заключили её сотрудники после «крупнейших поисков в истории библиотеки». В последний раз их видели в ноябре 2000 года, когда их перенесли из специального хранилища рукописей для фотографирования во временную студию из-за ремонта здания, но через два месяца выяснилось, что они пропали без вести.

Одна из книжек содержит набросок «Древо жизни» 1837 года. В левом углу рисунка учёный написал: «Я думаю». Тогда 28-летний Дарвин вернулся с Галапагосских островов и разрабатывал научные идеи, часть из которых ляжет в основу знаменитой книги «Происхождение видов», рассказал Би-би-си профессор истории и философии науки Кембриджского университета Джим Секорд. Её опубликуют спустя 22 года, в 1859 году, и в ней будет представлена более развёрнутая версия этого дерева.

Фото библиотеки Кембриджского университета

Сотрудники библиотеки предполагали, что записные книжки просто положили на неправильное место в архиве, из-за чего их не могут найти. Би-би-си пишет, что это было бы «не так удивительно, учитывая размеры библиотеки». «Она огромна, в ней более 200 километров стеллажей. Здесь хранится более 10 миллионов карт, рукописей и других объектов».

Учёные неоднократно пытались найти книжки, но все поиски, включая организованные в 2020 году, были неудачными. Во время последних поисков сотрудники вручную проверили 189 ящиков из архивов Дарвина, но ничего не нашли. Как утверждает доктор Джессика Гарднер, библиотекарь университета, учёные признали ошибочным вывод о том, что их неправильно разложили в архивах.