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Ольга Щербинина
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В Катаре нашли родителей брошенного в аэропорту младенца. Мать обвинили в попытке убийства Материал редакции

Женщина покинула страну, но в случае экстрадиции и осуждения ей грозит до 15 лет тюрьмы.

26 комментариев
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Катар заявил, что идентифицировал родителей новорождённой, брошенной в международном аэропорту Дохи в октябре. После обнаружения младенца представители аэропорта принудительно осмотрели более десятка женщин, что вызвало возмущение общественности, пишет CNN.

Прокуратура Катара выдвинула обвинения в покушении на убийство против матери ребёнка, которая покинула страну. Её хотят экстрадировать. В заявлении говорится, что женщине «азиатского происхождения» может грозить до 15 лет лишения свободы. Считается, что она вылетела из Катара почти сразу после того, как бросила младенца в аэропорту. Куда именно она отправилась, не уточняется.

Согласно заявлению прокуратуры, расследование показало, что мать ребёнка состояла в отношениях с неназванным мужчиной, также выходцем из азиатской страны. В результате этих отношений родился ребёнок. В Катаре секс вне брака остаётся уголовным преступлением. Женщины нередко бросают детей, чтобы избежать тюремного заключения, отмечает CNN.

Отец ребёнка (его родительство подтвердил тест ДНК) рассказал, что женщина отправила ему сообщение и фотографию ребёнка сразу после родов. Она написала, что бросила младенца и уезжает в свою страну. В заявлении не уточняется, когда и где она родила или как власти смогли найти и опознать мужчину. О ребёнке сейчас заботятся власти Катара.

Младенца нашли в туалете аэропорта 2 октября. После этого более 18 женщин с десяти различных рейсов, в том числе 13 австралиек, отправили на принудительный медосмотр, чтобы найти мать ребёнка. Это вызвало возмущение властей Австралии, которые сравнили действия сотрудников аэропорта с сексуальным насилием. Катар извинился за возможное нарушение прав женщин.

Прокурор Катара также заявил, что нескольким (он не уточнил точное число) сотрудникам службы безопасности аэропорта, отвечающих за проведение осмотров пассажирок, предъявили обвинения. Им может грозить до трёх лет лишения свободы.

#новости #катар

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26 комментариев
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the art of гепард

5

В Катаре секс вне брака остаётся уголовным преступлением

пиздец

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Значительный супер_стар

the
2

Снукера бы сюда..

Ответить

Торговый вентилятор

Значительный
0

листая старые подсайты расстрелянного тжника..

Ответить

Алексей Панкратов

0

Почему эти ебанашки бросают детей на улице? Ну если хочешь избавится ну отнеси под двери приюта или церкви на худой конец. Нахуя бросать где попало? 

Ответить

Торговый вентилятор

Алексей
7

Так там же написано
За внебрачку - турма

А то что ты предложил равно добровольной сдаче

Ответить

alien inс.

Алексей
1

И я тут живу, ребята! Уже три года, кстати. Подписывайтесь на мой блог - скоро будет лонгрид о прочих зашкварах этой страны, о моем переезде и жизни тут. Кстати, раньше с разными правилами было еще хуже.  

Ответить

Владимир Филатов

alien
1

ждём-с

Ответить

Торговый вентилятор

alien
0

и про изнанку благосостояния в виде мигрантов из Малайзий и иже с ними?

Ответить

alien inс.

Торговый
1

уже написала про это в черновик, фото прилагаются 

Ответить

Торговый вентилятор

alien
1

ждем-с

Ответить

Армейский пистолет

alien
0

скоро будет лонгрид о прочих зашкварах

Тебя за него на бутылку там не посадят хотя бы?

Ответить

alien inс.

Армейский
0

Хороший вопрос, но я и так уже увольняюсь, поэтому надеюсь, что пронесет

Ответить

Армейский пистолет

alien
0

Домой поедешь? Или дальше странствовать?

Ответить

Ваня Погост

1

@alien inс., что за безобразие у вас там творится, м?
женщине «азиатского происхождения» может грозить до 15 лет лишения свободы.

Постой-ка, ты же из Казахстана? Вот это поворот.

Ответить

alien inс.

Ваня
1

Так и живём тут, скоро наконец допишу лонг про эти все дела, он почти готов, а пока подписывайтесь на блог, чтоб не пропустить)

Ответить

Zero-one-one

1

Посидит, подумает 

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Рамиль Газетдинов

0

Но для противников абортов такие истории все еще не аргумент.

Ответить

Поздний химик

0

Осталось неясным - завели ли на отца уголовное дело за секс или нет

Ответить

Oldfag TV

Поздний
1

Да голову отрубили нахуй сразу, и всё.

Ответить

Поздний химик

Oldfag
0

Осталось неясным - какую голову

Ответить

Владимир Филатов

Поздний
0

обои

Ответить

Илья Комаров

0

Прочитал «в Карате»

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Slam Dunk

0
Ответить

Emile Zäkiev

0

Какая мразь, бросила дитя, так еще и переполох такой устроила. Надеюсь, ей впаяют по полной, и еще заставят платить компенсацию всем тем женщинам из австралии, и также всем тем, кто был на тех задержанных рейсах

Было бы справедливо

Ответить

Горный мангал

Emile
0

А что было бы с дитем если бы не бросила а в турму пошла? Наверняка то же самое

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Армейский пистолет

Emile
0

Было бы справедливо

Лапали их муслимы, а компенсацию должна платить рандомная азиатка. Очень справедливо.

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