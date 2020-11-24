Женщина покинула страну, но в случае экстрадиции и осуждения ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Катар заявил, что идентифицировал родителей новорождённой, брошенной в международном аэропорту Дохи в октябре. После обнаружения младенца представители аэропорта принудительно осмотрели более десятка женщин, что вызвало возмущение общественности, пишет CNN.

Прокуратура Катара выдвинула обвинения в покушении на убийство против матери ребёнка, которая покинула страну. Её хотят экстрадировать. В заявлении говорится, что женщине «азиатского происхождения» может грозить до 15 лет лишения свободы. Считается, что она вылетела из Катара почти сразу после того, как бросила младенца в аэропорту. Куда именно она отправилась, не уточняется.

Согласно заявлению прокуратуры, расследование показало, что мать ребёнка состояла в отношениях с неназванным мужчиной, также выходцем из азиатской страны. В результате этих отношений родился ребёнок. В Катаре секс вне брака остаётся уголовным преступлением. Женщины нередко бросают детей, чтобы избежать тюремного заключения, отмечает CNN.

Отец ребёнка (его родительство подтвердил тест ДНК) рассказал, что женщина отправила ему сообщение и фотографию ребёнка сразу после родов. Она написала, что бросила младенца и уезжает в свою страну. В заявлении не уточняется, когда и где она родила или как власти смогли найти и опознать мужчину. О ребёнке сейчас заботятся власти Катара.

Младенца нашли в туалете аэропорта 2 октября. После этого более 18 женщин с десяти различных рейсов, в том числе 13 австралиек, отправили на принудительный медосмотр, чтобы найти мать ребёнка. Это вызвало возмущение властей Австралии, которые сравнили действия сотрудников аэропорта с сексуальным насилием. Катар извинился за возможное нарушение прав женщин.

Прокурор Катара также заявил, что нескольким (он не уточнил точное число) сотрудникам службы безопасности аэропорта, отвечающих за проведение осмотров пассажирок, предъявили обвинения. Им может грозить до трёх лет лишения свободы.