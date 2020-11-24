Госдума в первом чтении одобрила возврат Волгоградской области к московскому времени. Об этом попросили местные жители Материал редакции
Перевести регион в часовой пояс, отличающийся от московского, тоже решили после опроса населения.
Законопроект, принятый в первом чтении, предлагает исключить Волгоградскую область из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) и перевести во 2-ю (МСК, UTC+3), вернув регион в пояс с московским временем. В пояснительной записке сказано, что когда область перевели в новую часовую зону в октябре 2018 года, от местных жителей стало поступать «значительное» число обращений с жалобами на неудобства от перехода на такое время. Отдельно отмечено, что заявления приходили от предпринимателей.
Летом 2020 года местные власти провели опрос населения о предпочтительной для жителей региона часовой зоне. В нём приняли участие более 1,3 миллиона человек, из которых больше 65% проголосовали за возвращение к часовому поясу Москвы.
Депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова назвала спор о переходе на новый часовой пояс «яблоком раздора на волгоградской земле». По её словам, время захода солнца отличается от Москвы на 28 минут, и «эти 28 минут как водораздел в обществе». Она заявила, что часто жалобы поступают от матерей, чьи дети зимой идут в школы «впотьмах».
Референдум о выходе Волгоградской области из московского часового пояса прошёл в марте 2018 года. Тогда за переход проголосовали 58% избирателей, и с октября регионе перевёл стрелки на час вперёд.
Депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова назвала спор о переходе на новый часовой пояс «яблоком раздора на волгоградской земле». По её словам, время захода солнца отличается от Москвы на 28 минут, и «эти 28 минут как водораздел в обществе». Она заявила, что часто жалобы поступают от матерей, чьи дети зимой идут в школы «впотьмах».
Сколько пиздежа вместо того, чтобы просто поставить столбы с освещением на улице.
Сколько пиздежа вместо того, чтобы поставить кучу зеркал на орбите Земли
Я сказал какую-то несусветицу или при чём эта гипербола? Я просто не вдупляю, это непонятный мне уровень иронии или это что-то другое?
Пф. Я живу в Воронеже, тут заход солнца вообще в то же самое время, что и в Москве. Это не отменяет того, что в школу я в своё время тоже ходила «впотьмах». Дело не в часовых поясах, а в том, что уроки начинались в восемь ёбаных часов утра.
Ого! Получала бесплатное образование и нужно было ходить в восемь утра в школу, жесть.
Ага. Мне в рамках этого бесплатного образования на уроках истории рассказывали про план Даллеса по уничтожению России, а на биологии что на второй неделе беременности зародыш в теле матери умеет кричать от боли.
Я образование получила скорее вопреки школе, чем благодаря ей.
Но ведь план Даллеса…
Значительный супер_стар
Зачем столбы если у каждого первоклассника есть смартфон с фонариком??
В 2018 году зачем-то устроили референдум и перевели на час вперёд, в течение двух лет жители жаловались, а теперь перевели назад. И, СУКА, ДАЖЕ ЭТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ! ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ГОСДУМЫ!!!
Ты реально готов отдать управление временем региональным властям? Ты в своем уме вообще? Такое даже Путину опасно доверять, с временем шутки плохи
Она заявила, что часто жалобы поступают от матерей, чьи дети зимой идут в школы «впотьмах»
Ну так может отправлять пиздюков в школу позже, а летом раньше, а не устраивать цирк с часовыми поясами?
Летом школы не работают
Почему это вообще решает федеральный парламент, боже, это же ёбаный маразм
Потому что иначе будет бардак. В таких вопросах нельзя допускать хаотичности..
Дума лишь утверждает, а решает регион
Верните еще нормальное время в Татарстане, сволочи. Рассвет в 2 часа утра это издевательство
А вообще, во времена, когда часы были механические, ввели перевод стрелок. Это решает 99% проблем. Но в эпоху, когда все часы электронные, кому-то надоело переводить свой антикварный будильник..
При переводе стрелок
1) Не надо идти по утру в потьмах
2) Можно гулять до поздна летом.
3) Нет рассветов в 2 часа утра ( ночи).
https://tjournal.ru/news/231998-volgogradskie-storonniki-mestnogo-vremeni-vyshli-s-trebovaniyami-k-gosudarstvennoy-dume-i-kremlyu