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Алексей Боржонов
1528

Госдума в первом чтении одобрила возврат Волгоградской области к московскому времени. Об этом попросили местные жители Материал редакции

Перевести регион в часовой пояс, отличающийся от московского, тоже решили после опроса населения.

32 комментария
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Законопроект, принятый в первом чтении, предлагает исключить Волгоградскую область из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) и перевести во 2-ю (МСК, UTC+3), вернув регион в пояс с московским временем. В пояснительной записке сказано, что когда область перевели в новую часовую зону в октябре 2018 года, от местных жителей стало поступать «значительное» число обращений с жалобами на неудобства от перехода на такое время. Отдельно отмечено, что заявления приходили от предпринимателей.

Летом 2020 года местные власти провели опрос населения о предпочтительной для жителей региона часовой зоне. В нём приняли участие более 1,3 миллиона человек, из которых больше 65% проголосовали за возвращение к часовому поясу Москвы.

Депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова назвала спор о переходе на новый часовой пояс «яблоком раздора на волгоградской земле». По её словам, время захода солнца отличается от Москвы на 28 минут, и «эти 28 минут как водораздел в обществе». Она заявила, что часто жалобы поступают от матерей, чьи дети зимой идут в школы «впотьмах».

Референдум о выходе Волгоградской области из московского часового пояса прошёл в марте 2018 года. Тогда за переход проголосовали 58% избирателей, и с октября регионе перевёл стрелки на час вперёд.

#новости #волгоград

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Глупый Влад

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Депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова назвала спор о переходе на новый часовой пояс «яблоком раздора на волгоградской земле». По её словам, время захода солнца отличается от Москвы на 28 минут, и «эти 28 минут как водораздел в обществе». Она заявила, что часто жалобы поступают от матерей, чьи дети зимой идут в школы «впотьмах».

Сколько пиздежа вместо того, чтобы просто поставить столбы с освещением на улице.

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A big purple banana 🍆

Глупый
6

Сколько пиздежа вместо того, чтобы поставить кучу зеркал на орбите Земли

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Глупый Влад

A
–1

Я сказал какую-то несусветицу или при чём эта гипербола? Я просто не вдупляю, это непонятный мне уровень иронии или это что-то другое?

Ответить

A big purple banana 🍆

Глупый
2

что-то другое

Ответить

Глупый Влад

A
4
Ответить

Meg Walker

Глупый
1

Пф. Я живу в Воронеже, тут заход солнца вообще в то же самое время, что и в Москве. Это не отменяет того, что в школу я в своё время тоже ходила «впотьмах». Дело не в часовых поясах, а в том, что уроки начинались в восемь ёбаных часов утра.

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Глупый Влад

Meg
0

Ого! Получала бесплатное образование и нужно было ходить в восемь утра в школу, жесть.

Ответить

Meg Walker

Глупый
1

Ага. Мне в рамках этого бесплатного образования на уроках истории рассказывали про план Даллеса по уничтожению России, а на биологии что на второй неделе беременности зародыш в теле матери умеет кричать от боли.
Я образование получила скорее вопреки школе, чем благодаря ей.

Ответить

Глупый Влад

Meg
0

Но ведь план Даллеса…

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Рыжий

Глупый
0

Не существует, но работает?

Ответить

Рыжий

Meg
0

Про биологию не помню, а про план Даллеса - в 5ом классе нам рассказывали. Причем училка один раз нам это зачитала - и больше никогда даже словом случайным об этом не говорила...

Ответить

Значительный супер_стар

Глупый
0

Зачем столбы если у каждого первоклассника есть смартфон с фонариком??

Ответить

Алексей Логачев

4

В 2018 году зачем-то устроили референдум и перевели на час вперёд, в течение двух лет жители жаловались, а теперь перевели назад. И, СУКА, ДАЖЕ ЭТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ! ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ГОСДУМЫ!!! 

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Abram Dikoy

Алексей
1

Ты реально готов отдать управление временем региональным властям? Ты в своем уме вообще? Такое даже Путину опасно доверять, с временем шутки плохи

Ответить

ероха

Abram
5

Управление временем в РФ нужно отдать самому компитентному человеку, и очевидно это Найкл Маки

Ответить

Правоохранительный Орзэмэс

4
Ответить

ouxen

Правоохранитель…
0

it’s time to go out

Ответить

Mezzo Deesa

4

 Она заявила, что часто жалобы поступают от матерей, чьи дети зимой идут в школы «впотьмах»

Ну так может отправлять пиздюков в школу позже, а летом раньше, а не устраивать цирк с часовыми поясами?

Ответить

Дизайнер Павленко

Mezzo
0

Летом школы не работают

Ответить

Mezzo Deesa

Дизайнер
0

И это неправильно, как и линейка первого сентября.

Ответить

Защитный чайник

3

Без Путина обошлись, всего лишь госдуры хватило?

Ответить

ouxen

Защитный
0

госдумы*

Ответить

Защитный чайник

ouxen
1

госдуры**

Ответить

Oldfag TV

Защитный
0

госдудки***

Ответить

alexferman

2

Почему это вообще решает федеральный парламент, боже, это же ёбаный маразм

Ответить

Рыжий

alexferman
1

Вертикаль власти, ага

Ответить

Super 72

alexferman
0

Потому что иначе будет бардак. В таких вопросах нельзя допускать хаотичности.. 
Дума лишь утверждает, а решает регион

Ответить

Лиса Музыка

1

Верните еще нормальное время в Татарстане, сволочи. Рассвет в 2 часа утра это издевательство 

Ответить

Super 72

Лиса
0

В Татарстане наоборот, нормальное! Просто в города привыкли из-за освещения, ложиться за полночь. За ПОЛНОЧЬ! То есть в 0 часов уже полночи прошло, а некоторые только спят. 
От Солнца в 2 ночи  можно защититься шторами, а от тьмы по пути на работу и в школу, никак.. 

Ответить

Горный мангал

0

UX-дизайнеры давно уже на такое не ведутся

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Super 72

0

А вообще, во времена, когда часы были механические, ввели перевод стрелок. Это решает 99% проблем. Но в эпоху, когда все часы электронные, кому-то надоело переводить свой антикварный будильник.. 
При переводе стрелок 
1) Не надо идти по утру в потьмах
2) Можно гулять до поздна летом. 
3) Нет рассветов в 2 часа утра ( ночи). 

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Любой татарин

0

https://tjournal.ru/news/231998-volgogradskie-storonniki-mestnogo-vremeni-vyshli-s-trebovaniyami-k-gosudarstvennoy-dume-i-kremlyu

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