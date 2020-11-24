Перевести регион в часовой пояс, отличающийся от московского, тоже решили после опроса населения.

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Законопроект, принятый в первом чтении, предлагает исключить Волгоградскую область из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) и перевести во 2-ю (МСК, UTC+3), вернув регион в пояс с московским временем. В пояснительной записке сказано, что когда область перевели в новую часовую зону в октябре 2018 года, от местных жителей стало поступать «значительное» число обращений с жалобами на неудобства от перехода на такое время. Отдельно отмечено, что заявления приходили от предпринимателей.

Летом 2020 года местные власти провели опрос населения о предпочтительной для жителей региона часовой зоне. В нём приняли участие более 1,3 миллиона человек, из которых больше 65% проголосовали за возвращение к часовому поясу Москвы.

Депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова назвала спор о переходе на новый часовой пояс «яблоком раздора на волгоградской земле». По её словам, время захода солнца отличается от Москвы на 28 минут, и «эти 28 минут как водораздел в обществе». Она заявила, что часто жалобы поступают от матерей, чьи дети зимой идут в школы «впотьмах».