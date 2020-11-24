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Алексей Боржонов
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Фото: обложка польского Vogue в поддержку движения против запрета абортов в стране Материал редакции

Протесты продолжаются в Польше с октября.

92 комментария
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Надпись на обложке: «Сила женщин» Фото из инстаграма Vogue Polska

Польская модель и активистка Аня Рубик, выступающая против запрета абортов, сфотографировалась для декабрьского номера польского Vogue. Она назвала эту съёмку «самой важной и личной» в карьере и назвала возможность женщин выбирать «лакмусовой бумажкой здорового прогрессивного общества».

«Государство подавляет женщин полным запретом на аборты и ограничением их репродуктивных прав», — считает Рубик. На одном из вариантов обложки на щеке модели нарисована красная молния — символ протестов против запрета абортов в Польше. Протестующие изображают её на баннерах, масках, а также рисуют на лицах.

Фото из инстаграма Vogue Polska

Комментируя другой вариант обложки, Рубик заявила, что «в патриархальных обществах женское тело сексуализируется, считается чем-то плохим и неприличным», а нагота стала «символом женской революции».

Главный редактор польского Vogue Филипп Нидентал заявил, что журнал ориентируется в основном на женскую аудиторию и «всё, что касается польских женщин» важно изданию. Он добавил, что Vogue поддерживает их.

Протесты в Польше начались в конце октября из-за решения Конституционного суда, который фактически запретил аборты в стране. Он отменил положение закона, позволявшее проводить аборты, если медики выявили тяжёлое или неизлечимое заболевание плода. Этим правилом легально обосновывали 98% абортов в стране.

Фото из инстаграма Vogue Polska

#фото #польша

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92 комментария
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Молочный Петя

16

Дитковская похорошела как ушла с ТЖ

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Трагический фонарь

Молочный
3

Родила

Ответить

Значительный супер_стар

3

Мда, женщины про другую силу вроде как говорят, а у нас одно и то же получается

Ответить

solawind

Значительный
5

Че?

Ответить

Значительный супер_стар

solawind
14

Не знаю - я таблетки не пил сегодня

Ответить

Значительный супер_стар

Значительный
2

Объясните кто шарит, я запуталсч

Ответить

Максим Козаченко

Значительный
2

Не знаю, поможет ли, но по теме нашёл это

Ответить

Значительный супер_стар

Максим
0

С любым контекстом гимн Украины - палец вверх.

Ответить

Глупый Влад

–3

Женщин притесняют в Азии: молчим
Женщин притесняют в Африке: молчим
Женщин притесняют на Ближнем Востоке:молчим
Женщин притесняют в России: молчим
Запретили детоубийство в Польше: бунд

Ответить

onemanshow

Глупый
4

Vogue выходит в 25 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ (для Ближнего Востока, на арабском языке), Польша, Греция, Чехия, Словакия

Ответить

Глупый Влад

onemanshow
4

Да? Покажи мне Vogue из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Таиланда с обложкой, где отстаивают права женщин на сегодняшней повестке.

Ответить

onemanshow

Глупый
2

Всмысле отстаиваются? Это глянец, который делает деньги. Они пишут то, что женщины хотят слышать. В ОАЭ за этот же месяц выйдет номер с обложкой как экономно потратить 5 миллионов долларов в шопингмолле.

Ответить

Глупый Влад

onemanshow
–1

Тогда к чему был список стран? В них выходят все эти провокационные обложки? Я уверен, что нет. И это я не упоминал Россию.

Ответить

onemanshow

Глупый
0

К тому что в каждой стране своя редакция, материалы пишутся для конкретной целевой аудитории. И у каждой страны своя повестка.

Ответить

Kir Kirsky

Глупый
0

Отргузил тебе провокацию за щеку, проверяй

Ответить

Abram Dikoy

Глупый
0

В Турции между прочим идет активная борьба за женские права. Против насилия в семье и над женщинами. В Стамбуле даже конвенцию подписали на эту тему

Ответить

Глупый Влад

Abram
–1

Не слышал ничего подобного, но если такое и происходит, то вероятно в Турецкой глубинке это движение ещё не приобрело такого темпа. У них там и рабство, вероятно до сих пор практикуется

Ответить

Abram Dikoy

Глупый
0

И лаптем щи хлебают

Ответить

Глупый Влад

Abram
0

Ваще балдёж

Ответить

AttentiveMilk

Глупый
4

Нужно игнорировать запрет абортов, если кому-то бошки рубят в другой стране?

Ответить

Глупый Влад

AttentiveMilk
0

Нужно строить Советский Союз

Ответить

AttentiveMilk

Глупый
1

Не знаешь что делать - строй советский союз

Ответить

Bad Mother Fucker

Глупый
3

Женщин притесняют в Азии: всем в Азии похуй
Женщин притесняют в Африке: всем в Африке похуй
Женщин притесняют на Ближнем Востоке:всем вообще похуй
Женщин притесняют в России: УРА!
Запретили детоубийство в Польше: а пизды

Ответить

Глупый Влад

Bad
–4

@Вахтёр посоветуйте как мне ограничить присутствие данного человека в моём окружении

Ответить

Bad Mother Fucker

Глупый
1

просто съеби отсюда 

Ответить

Глупый Влад

Bad
–3

@Вахтёр оскорбление

Ответить

Bad Mother

Глупый
1
Ответить

Провинциальный цветок

Глупый
0

Православно 

Ответить

Дмитрий

Глупый
0

Там неоднозначный запрет абортов настоянный на религиозных фанатиках. Внимательнее

Ответить

daler.k

Глупый
0

куколда порвало

Ответить

Соколов Андрей

Глупый
0

На Африку и азию насрать, честно говоря.

Ответить

Любой татарин

3

Это точно новость?

Ответить

Провинциальный цветок

0

Meh

Ответить

AttentiveMilk

Провинциальный
0

Ты про аборты?

Ответить

Провинциальный цветок

AttentiveMilk
1

Сама фотосессия унылая 

Ответить

AttentiveMilk

Провинциальный
1

Не развлекательные фото, елдак не нужен

Ответить

Провинциальный цветок

AttentiveMilk
0

Ну она и не развлекает. Очередная тян, которая борется со злом оголяясь 

Ответить

Рыжий

Провинц…
1

Femen на минималках?

Ответить

KSA

Рыжий
0

Когда у фемен следующий концерт?

Ответить

AttentiveMilk

Провинц…
0

И что? Если может сработать

Ответить

Провинциальный

Attenti…
0

А это работает?

Ответить

AttentiveMilk

Провинц…
0

Может сработать

Ответить

Провинциальный

Attenti…
0

А есть примеры, когда работало?

Ответить

AttentiveMilk

Провинц…
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0

Ответить

Провинциальный

Attenti…
0

Ну ты конечно откопал легенду. А что-то из современного и того, что реально было?

Ответить

AttentiveMilk

Провинц…
0

Не коллекционирую такую инфу

Ответить

Провинциальный

Attenti…
0

Выходит, что их никто и не слушает?..

Ответить

AttentiveMilk

Провинц…
0

Это я никого не слушаю. Ни их, ни остальных. Спроси тех, кто интересуется

Ответить

KSA

Провинц…
0

Ты не веришь что Иисус реально был?

Ответить

Провинциальный

KSA
0

Иисус был. Другое дело был ли он сыном божьим, пророком и мессией.
А тут в самом материале Википедии прямым текстом написано, что исторические данные не подтверждают.

Ответить

Ваша Закладко

Провинц…
0

все борятся со злом оголяясь, вроде

Ответить

solawind

Провинциальный
0

Такая же унылая как и ты.

Ответить

Провинциальный цветок

solawind
0

Все так

Ответить

Bad Mother

Провинц…
0

нет, он ошибается, ты более унылый

Ответить

Провинциальный

Bad
0

Сейчас разрыдаюсь

Ответить

Bad Mother

Провинц…
0

ты даже рыдаешь уныло

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Провинциальный
0

да

Ответить

Митя Простомолотов

1

шпильки -лишнее

Ответить

onemanshow

Митя
0

Это глянец а не левацкие ваши зины. Могу поспорить что на следующей странице реклама ювелирки, потом духов, потом часов, потом фэшн. Но всё равно + за обложку.

Ответить

Максим Козаченко

onemanshow
0

А лучше бы рекламу контрацептивов заебенили

Ответить

KSA

Максим
0

Курсы программирования для женщин
Научись программировать и проблем с контрацептивами не будет!

Ответить

Максим Козаченко

KSA
0

Ага, эти контрацептивы будут таски ставить

Ответить

artemykairyak

0

А зачем для этого фоткаться голой?

Ответить

Длительный цветок

artemykairyak
3

Видимо сила женщин в наготе

Ответить

Фирменный якорь

0

Как по-польски Красивая грудь, мне почему то куриные грудки пишет в гугл переводчике.

Ответить

AttentiveMilk

Фирменный
2

Красившеш грудшеш

Ответить

carrot berry

Фирменный
2

piękne piersi

Ответить

rossoshmap

0

Подозрительно, что она держит в правой руке? 

Ответить

Провинциальный цветок

rossoshmap
0

Отрезанный пенис 
В левой руке 

Ответить

rossoshmap

Провинциальный
0

Ответил выше 

Ответить

Провинциальный цветок

rossoshmap
1

А в правой держит абортированного православного ребенка, вылезающего из вагины.
Ты такой ответ хотел?????

Ответить

rossoshmap

Провинциальный
0

Нет, я просто хочу фото, чтобы ничего не закрывало обзор

Ответить

Провинциальный

rossosh…
0

Погугли фото вульв 

Ответить

rossoshmap

Провинц…
0

Что-то подсайт скис, пора на цирковые гастроли 

Ответить

KSA

rossosh…
0

Это птому что тут нельзя оскорблять
Без оскорблений любой сайт закисает

Ответить

rossoshmap

KSA
0

Это про подсайт @Волки 

Ответить

solawind

rossoshmap
0

Хуй

Ответить

rossoshmap

solawind
0

Тогда при чем тут аборт 

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

дрочибельно

Ответить

rossoshmap

Shlomo
0

Артём, только без хоумвидео в этот раз 

Ответить

Верный Валера

0

Кубик Рубик

Ответить

the art of гепард

0

ля какая

Ответить

Zero-one-one

0

ДУДА!!! дави женщин, давииии!!! Аборт-убийство!! 

Ответить

Максим Козаченко

Zero-one-one
0

КОРОБОЧКА, ХОРОНИ ДЕТЕЙ!!

Ответить

Илья Гераськин

0

В статье забыли написать, что протесты сработали и этот запрет отменили? Рука кремля!

Ответить

KSA

0

Надо сажать активистов сторонников абортов
Мерзкие кровавые убийцы!

Ответить

Bad Mother Fucker

KSA
–1

но сначала всех онанистов

Ответить

KSA

Bad
0

Онанистов в другую тюрьму, иначе все будут сидеть вместе

Ответить

Зарегистрировался только что

0

лишь бы раздеться 
- ОБЪЕКТИВАЦИЯ РЯЯЯ
🤦‍♂️

Ответить

Розовый татарин

0

Писюнь за белорюсь!

Ответить

Соколов Андрей

0

Хорошая обложка.

Ответить

Super 72

0

Не поможет, консерваторы в Польше надолго, потому что им всё прощают в ЕС, на фоне страха России. Сейчас вообще такие времена возвращаются, что любое Г можно обосновывать тем,  что " если не мы то Путин" .  

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