Фото: обложка польского Vogue в поддержку движения против запрета абортов в стране Материал редакции
Протесты продолжаются в Польше с октября.
Польская модель и активистка Аня Рубик, выступающая против запрета абортов, сфотографировалась для декабрьского номера польского Vogue. Она назвала эту съёмку «самой важной и личной» в карьере и назвала возможность женщин выбирать «лакмусовой бумажкой здорового прогрессивного общества».
«Государство подавляет женщин полным запретом на аборты и ограничением их репродуктивных прав», — считает Рубик. На одном из вариантов обложки на щеке модели нарисована красная молния — символ протестов против запрета абортов в Польше. Протестующие изображают её на баннерах, масках, а также рисуют на лицах.
Комментируя другой вариант обложки, Рубик заявила, что «в патриархальных обществах женское тело сексуализируется, считается чем-то плохим и неприличным», а нагота стала «символом женской революции».
Главный редактор польского Vogue Филипп Нидентал заявил, что журнал ориентируется в основном на женскую аудиторию и «всё, что касается польских женщин» важно изданию. Он добавил, что Vogue поддерживает их.
Протесты в Польше начались в конце октября из-за решения Конституционного суда, который фактически запретил аборты в стране. Он отменил положение закона, позволявшее проводить аборты, если медики выявили тяжёлое или неизлечимое заболевание плода. Этим правилом легально обосновывали 98% абортов в стране.
Че?
Значительный супер_стар
Объясните кто шарит, я запуталсч
Не знаю, поможет ли, но по теме нашёл это
Vogue выходит в 25 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ (для Ближнего Востока, на арабском языке), Польша, Греция, Чехия, Словакия
Да? Покажи мне Vogue из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Таиланда с обложкой, где отстаивают права женщин на сегодняшней повестке.
Всмысле отстаиваются? Это глянец, который делает деньги. Они пишут то, что женщины хотят слышать. В ОАЭ за этот же месяц выйдет номер с обложкой как экономно потратить 5 миллионов долларов в шопингмолле.
Тогда к чему был список стран? В них выходят все эти провокационные обложки? Я уверен, что нет. И это я не упоминал Россию.
К тому что в каждой стране своя редакция, материалы пишутся для конкретной целевой аудитории. И у каждой страны своя повестка.
В Турции между прочим идет активная борьба за женские права. Против насилия в семье и над женщинами. В Стамбуле даже конвенцию подписали на эту тему
Не слышал ничего подобного, но если такое и происходит, то вероятно в Турецкой глубинке это движение ещё не приобрело такого темпа. У них там и рабство, вероятно до сих пор практикуется
Нужно игнорировать запрет абортов, если кому-то бошки рубят в другой стране?
Глупый Влад
Нужно строить Советский Союз
Женщин притесняют в Азии: всем в Азии похуй
Женщин притесняют в Африке: всем в Африке похуй
Женщин притесняют на Ближнем Востоке:всем вообще похуй
Женщин притесняют в России: УРА!
Запретили детоубийство в Польше: а пизды
просто съеби отсюда
Ты про аборты?
Сама фотосессия унылая
Не развлекательные фото, елдак не нужен
Ну она и не развлекает. Очередная тян, которая борется со злом оголяясь
И что? Если может сработать
А это работает?
Может сработать
А есть примеры, когда работало?
Ну ты конечно откопал легенду. А что-то из современного и того, что реально было?
Не коллекционирую такую инфу
Выходит, что их никто и не слушает?..
Это я никого не слушаю. Ни их, ни остальных. Спроси тех, кто интересуется
Такая же унылая как и ты.
Провинциальный цветок
Все так
нет, он ошибается, ты более унылый
Провинциальный
Сейчас разрыдаюсь
шпильки -лишнее
Это глянец а не левацкие ваши зины. Могу поспорить что на следующей странице реклама ювелирки, потом духов, потом часов, потом фэшн. Но всё равно + за обложку.
А лучше бы рекламу контрацептивов заебенили
А зачем для этого фоткаться голой?
Подозрительно, что она держит в правой руке?
Отрезанный пенис
В левой руке
Ответил выше
А в правой держит абортированного православного ребенка, вылезающего из вагины.
Ты такой ответ хотел?????
Нет, я просто хочу фото, чтобы ничего не закрывало обзор
Провинциальный
Погугли фото вульв
Что-то подсайт скис, пора на цирковые гастроли
Хуй
дрочибельно
ДУДА!!! дави женщин, давииии!!! Аборт-убийство!!
В статье забыли написать, что протесты сработали и этот запрет отменили? Рука кремля!
Надо сажать активистов сторонников абортов
Мерзкие кровавые убийцы!
но сначала всех онанистов
Не поможет, консерваторы в Польше надолго, потому что им всё прощают в ЕС, на фоне страха России. Сейчас вообще такие времена возвращаются, что любое Г можно обосновывать тем, что " если не мы то Путин" .