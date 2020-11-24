Протесты продолжаются в Польше с октября.

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Надпись на обложке: «Сила женщин» Фото из инстаграма Vogue Polska

Польская модель и активистка Аня Рубик, выступающая против запрета абортов, сфотографировалась для декабрьского номера польского Vogue. Она назвала эту съёмку «самой важной и личной» в карьере и назвала возможность женщин выбирать «лакмусовой бумажкой здорового прогрессивного общества».

«Государство подавляет женщин полным запретом на аборты и ограничением их репродуктивных прав», — считает Рубик. На одном из вариантов обложки на щеке модели нарисована красная молния — символ протестов против запрета абортов в Польше. Протестующие изображают её на баннерах, масках, а также рисуют на лицах.

Фото из инстаграма Vogue Polska

Комментируя другой вариант обложки, Рубик заявила, что «в патриархальных обществах женское тело сексуализируется, считается чем-то плохим и неприличным», а нагота стала «символом женской революции».

Главный редактор польского Vogue Филипп Нидентал заявил, что журнал ориентируется в основном на женскую аудиторию и «всё, что касается польских женщин» важно изданию. Он добавил, что Vogue поддерживает их.

Протесты в Польше начались в конце октября из-за решения Конституционного суда, который фактически запретил аборты в стране. Он отменил положение закона, позволявшее проводить аборты, если медики выявили тяжёлое или неизлечимое заболевание плода. Этим правилом легально обосновывали 98% абортов в стране.