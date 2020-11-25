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Артём Мазанов
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Австралийские спецслужбы случайно собрали данные из приложения для отслеживания контактов с заражёнными коронавирусом Материал редакции

Власти заявили, что это не нарушает закон о конфиденциальности.

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Агентства удалят собранные данные «как можно скорее». Об этом сообщается в отчёте генерального инспектора австралийского правительства по разведывательному сообществу.

По данным властей, спецслужбы собрали данные из запущенного в апреле приложения COVIDSafe «во время законного сбора других данных». Генеральный инспектор заявил об отсутствии доказательств того, что агентства «расшифровывали, использовали какие-либо данные COVIDSafe или получили к ним доступ». Случайный сбор обнаружили во время запланированной проверки — спецслужбы сами отчитывались о получении данных, которые им были не нужны.

В ближайшие месяцы власти проверят удаление случайно собранных данных.

#новости #covid19

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Ze Katze

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Приплетите пожалуйста
Я только проснулся, не могу 

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Неизбежный звук

Ze
19
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Левый файл

Ze
2

Быдло.

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Неизбежный звук

3

тут типа сами отчитались, а где-то взяли столько данных шо охереешь

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Денежный клуб

0

случайна

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Ближний меч

0

Паранойя, даю тебе силу!

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