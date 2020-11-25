По данным властей, спецслужбы собрали данные из запущенного в апреле приложения COVIDSafe «во время законного сбора других данных». Генеральный инспектор заявил об отсутствии доказательств того, что агентства «расшифровывали, использовали какие-либо данные COVIDSafe или получили к ним доступ». Случайный сбор обнаружили во время запланированной проверки — спецслужбы сами отчитывались о получении данных, которые им были не нужны.