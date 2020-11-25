Депутаты гордумы Хабаровска, объявившие о выходе из ЛДПР, передумали покидать партию после встречи с Дегтярёвым Материал редакции
Врио губернатора пообещал «уладить» некоторые вопросы.
Депутаты посчитали правильным решением продолжать работать «в рядах той партии, от которой стали депутатами». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на спикера городского парламента Михаила Сидорова.
Как пишет AmurMedia, Сидоров на заседании думы рассказал, что объявившие о выходе из ЛДПР депутаты заявили врио губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву о необходимости «вносить серьёзные, не терпящие отлагательств изменения в порядок взаимодействия муниципального парламента по порядку принимаемых решений».
По словам Сидорова, Дегтярёв «дал гарантии со своей стороны, что ситуация коренным образом будет изменена». Он также рассказал, что его пригласили в Москву на встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
23 ноября стало известно, что 17 депутатов городской думы Хабаровска от ЛДПР подали заявления в региональное отделение о выходе из партии.
Врио губернатора пообещал «уладить» некоторые вопросы.
Поднял им зп?
ПО славам Сидорова
Не выспался что ли?
worldnewsdailyreport.com