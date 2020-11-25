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Артём Мазанов
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Депутаты гордумы Хабаровска, объявившие о выходе из ЛДПР, передумали покидать партию после встречи с Дегтярёвым Материал редакции

Врио губернатора пообещал «уладить» некоторые вопросы.

10 комментариев
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Депутаты посчитали правильным решением продолжать работать «в рядах той партии, от которой стали депутатами». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на спикера городского парламента Михаила Сидорова.

Как пишет AmurMedia, Сидоров на заседании думы рассказал, что объявившие о выходе из ЛДПР депутаты заявили врио губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву о необходимости «вносить серьёзные, не терпящие отлагательств изменения в порядок взаимодействия муниципального парламента по порядку принимаемых решений».

По словам Сидорова, Дегтярёв «дал гарантии со своей стороны, что ситуация коренным образом будет изменена». Он также рассказал, что его пригласили в Москву на встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Мы пришли в думу под флагом ЛДПР и в поддержку Сергея Ивановича Фургала, нашего бывшего губернатора. Однако были определённые проблемы, достаточно сложные после его задержания в организации взаимодействия с органами исполнительной власти города Хабаровска, они были категорически сложными.

Михаил Сидоров
спикер гордумы Хабаровска

23 ноября стало известно, что 17 депутатов городской думы Хабаровска от ЛДПР подали заявления в региональное отделение о выходе из партии.

#новости #делофургала

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10 комментариев
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Довольный историк

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В бане уладить?

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Левый файл

6

Надеюсь вы не думаете, что они серьезно решили уйти, просто торговались.

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Стас Фарбер

5

что ж ты фраер сдал назад...

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Андрей Владимирович

1

Врио губернатора пообещал «уладить» некоторые вопросы.

Поднял им зп? 

Ответить

Ближний меч

Андрей
7

Дал то, чего они больше всего хотели - попариться с молоденькими мальчиками в бане

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Кремлевский завод

Андрей
1

Думаю, да.

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What The Fuck

0

ПО славам Сидорова

Не выспался что ли? 

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пепси

What
0

СЛАВА УКРАИНЕ

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Dra

0
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Peter Brand

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