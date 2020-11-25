«Проект»: в Петербурге живёт близкая подруга Путина с активами на $100 млн, её дочь «феноменально» похожа на президента Материал редакции
Согласно экспертизе директора центра визуального анализа университета Брэдфорда, сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих — 70,44%.
В 2019 году 2,8% банка «Россия» принадлежало фирме «Релакс», которой владеет Светлана Кривоногих — близкая подруга Владимира Путина. Об этом сообщается в новом расследовании «Проекта».
Из-за того, что Центробанк разрешил не раскрывать полную структуру акционерного капитала попавших под санкции банков, доля Кривоногих в 2020 году неизвестна, но, судя по отчётности «Релакса», акции «России» у компании остались.
По данным «Проекта», Кривоногих живёт на Каменном острове в Петербурге — там проживают связанные с Путиным люди: в том числе спарринг-партнёры по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи по дачному кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов.
Кривоногих переехала в один из самых закрытых жилищных комплексов Петербурга в 2004 году — до этого она жила в коммуналке на Гороховой улице. Соседи Кривоногих на Гороховой рассказали «Проекту», что у девушки в 90-х появился обеспеченный мужчина. Один из собеседников назвал его «чиновником правительства Петербурга», а другой — «папиком».
«Проект» выяснил, что на рейсе 4 января 1999 года из Пулково в Москву на местах 5а и 5б сидели директор ФСБ Владимир Путин и его знакомый по работе в Смольном Виктор Золотов, а перед ними — Кривоногих. Об этой поездке также писал The Insider.
Кривоногих часто летала по этому маршруту с подругой Золотова Диной Цилевич. Два человека, знающие подруг, заявили «Проекту», что Кривоногих познакомилась с Путиным ещё в 90-х, до его избрания президентом. В 2003 году у неё родилась дочь — Елизавета. В документах отец не указан, известно только её отчество — Владимировна.
«Проект» попросил директора центра визуального анализа университета Брэдфорда провести компьютерный анализ сходства Путина и Елизаветы Кривоногих. Он показал результат в 70,44%, сходство выше 75% означает, что на снимках — один и тот же человек.
«Проект» не стал публиковать фотографии несовершеннолетней девушки «по этическим соображениям». После запроса журналистов Светлане Кривоногих её дочь удалила из соцсетей большинство снимков, на которых можно рассмотреть её лицо.
Кривоногих стала акционером банка «Россия» в 2001 году. В 2014 году из-за Крыма банк попал под санкции, но Путин поддержал его и пообещал открыть там зарплатный счёт. Основной владелец банка — сосед президента по «Озеру» Юрий Ковальчук, ему принадлежат почти 40% акций.
Всё имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих «Проект» оценил в 7,7 миллиарда рублей или примерно в 100 миллионов долларов:
- Кривоногих принадлежит горнолыжный курорт «Игора», где катается Путин и предположительно праздновали свадьбу его дочь Катерина и сын друга президента Кирилл Шамалов. Ковальчуку принадлежит 25% курорта;
- Кривоногих также владеет «Ленинград центром», 25% в котором тоже принадлежат Ковальчуку;
- В 2006 году Олег Руднов (по данным «Проекта», его семья выполняла и выполняет разные поручения в интересах Путина) купил 200-метровую квартиру и нежилое помещение рядом с выходом на Дворцовую площадь и через два года передал объекты Кривоногих.
- В 2011 году друг Путина — виолончелист и миноритарный акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин — перевёл управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 миллиона рублей под 1% годовых. Через эту же компанию Кривоногих стала собственником 37-метровой яхты стоимостью около 5,4 миллиона долларов.
Но она же несовершеннолетняя вроде, а тут дед какой-то...
Сейчас 15-летние девушки похожи на 20-летних
*шутка про 8 лет и бутылку*
Неизбежный звук
Завтра: Госдума внесла законопроект, запрещающий использовать нейросети в России
Печально наверно таким быть. Ты 20 лет царь, но даже не можешь говорить о своих детях. Может они опасаются за себя, может он сам боится, но это пиздец как печально.
Они ворочают миллионами. Вот когда в регионах в обдристанных больницах люди без лекарств умирают это печально
Толку воровать миллионами если об этом знает пять человек максимум?
Я про детей гипотетических
этим прекрасно описывается правление путена
покажите мне еще подобную страну, не стран третьего мира, где главные лица страны прячут свою личную жизнь
не не любят о ней говорить, а прячут
Ближний меч
Клинтона чуть не выпизднули из Белого дома за оральный секс со стажёркой. А тут — при живой жене завёл на стороне ребёнка! Позор-то какой! Национальный лидер, который топит 20 лет за семейные ценности, оказывается бабником!
Патриотический звук
Не секс клинтона выперли, а за ложь. А так трахайтесь ради бога, но соврал народу вылетел из кресла
Ближний меч
И за ложь, и за секс, потому что консервативные американцы за семейные ценности
Ну, юридически за секс бы ему ничего не было. Сказал бы на суде: "Да, было дело. Споткнулся о ковёр, случайно угодил хуем в горло" и все бы утерлись.
Ближний меч
Бля, это дело юридическое. Но облик президента-семьянина подпортился для избирателя
А как ты узнаешь, если они некоторые моменты скрывают только?
У многих была публичная жена, но это не мешало им десяток Светлан иметь.
Резкий спрей
дед-гэбист сам себя переигрывает в подводные шестимерные нарды с этой конспирацией
Есть ещё один кейс для "проекта"
Интимный турник
Нужно найти парнишу, что слева сидит. Может он в золоте купается.
Это история успеха.
Сидела в самолёте в котором летел Путин. Спустя 30 лет: акционер банка, владелец яхты
Я тут провёл визуальный анализ с помощью нейросетей.
Ближний меч
Всё, что выше 75% - это и есть тот самый человек. Поздравляю, ты Валерий Меладзе!
По данным «Проекта», Кривоногих живёт на Каменном острове в Петербурге — там проживают связанные с Путиным люди.
Оказывается, детский писатель Вильям Козлов был настоящим пророком.
Представляю сколько будет детей лейтенанта Шмидта (подполковника Путина) после его кончины колесить по стране.
«Проект» не стал публиковать фотографии несовершеннолетней девушки
Trust me, dude
Ну давайте еще ублюдков Путина тут форсить будем.
Бастардов
Помидор томат.
Ох и прилетит Вове от Алины (все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно)
Даже если Вова оргию на 20 человек устроит, то Алина только улыбнется и спросит откуда начинать. Они там ради красивой жизни, а не по любви.
Как будто спортсменки когда-либо в истории отличались сильной гражданской позицией, тем более из нацменьшинств
Путин еще и трахается без презика, ничего себе
он же сам презик
А когда ТЖ сам по себе, силами своей сильной редакции, будет делать расследования, спецрепортажи и острые актуальные темы: без цитирования Базы, Проекта, Таких Дел, Холода, Батеньки, Медузы, Редакции и прочих ребят, занимающихся актуальной журналистикой?
А какое отношение ТЖ имеет к журналистике? Набрать информации из разных источников и оформить в виде одного поста — да, получить какой-то телефон на обзор, тоже.
Прямое! Здесь хорошие журналисты, перспективная Лига Авторов. Я искренне не понимаю, что мешать браться за острые жирные темы. Есть один показательный сайт: https://redkollegia.org - там ТЖ не то что редкий гость, а кажется вообще ни разу не видел.
перспективная Лига Авторов
Перспективная в наливании воды ради количества слов?
TJ однажды даже главного редактора отправили в Барселону на выставку. Что из этого получилось?
Что?
Обзор чемодана
Никита был силён в постиронии
А как же Кабаева? (((
Интимный турник
Что за х-ня "мы сделали расследование но фото вам не дадим верьте на слово"
я её не знаю
а я ведь тоже из Питера
странно
это я к тому, что сегодня публиковали уже про человека-оленя, которого якобы подстрелили
а никакого человека-оленя и не было
если я кого не знаю лично, то может его и не существует
Фейкофф раскрыл неплохо ...
Также быстро ... но с другими подробностями.
Фотки из инсты солют на двачи или нет? Если да, то киньте ссылку, пожалуйста
Всё имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих «Проект» оценил в 7,7 миллиарда рублей или примерно в 100 миллионов долларов
Понятно, вся новость фейк. Такие копейки выделил на их содержание.
Такие копейки выделил на их содержание.
Так это чтобы не палевно было и чтобы с голоду не умерли.
Это те же эксперты что и 10 различных клонов путина насчитали по разным его фото?
Скоро у "Проекта" начнутся большие проблемы.
Новогодний браслет
Возможно, тем более, что космические иски, обыски, а также вынос дверей и техники многократно отработаны на фбк.
А вы не думали что это и есть настоящий путин? И его чуть изменили и посадили на место клона.
Какая-же она секс