Согласно экспертизе директора центра визуального анализа университета Брэдфорда, сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих — 70,44%.

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В 2019 году 2,8% банка «Россия» принадлежало фирме «Релакс», которой владеет Светлана Кривоногих — близкая подруга Владимира Путина. Об этом сообщается в новом расследовании «Проекта».

Из-за того, что Центробанк разрешил не раскрывать полную структуру акционерного капитала попавших под санкции банков, доля Кривоногих в 2020 году неизвестна, но, судя по отчётности «Релакса», акции «России» у компании остались.

По данным «Проекта», Кривоногих живёт на Каменном острове в Петербурге — там проживают связанные с Путиным люди: в том числе спарринг-партнёры по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи по дачному кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов.

Кривоногих переехала в один из самых закрытых жилищных комплексов Петербурга в 2004 году — до этого она жила в коммуналке на Гороховой улице. Соседи Кривоногих на Гороховой рассказали «Проекту», что у девушки в 90-х появился обеспеченный мужчина. Один из собеседников назвал его «чиновником правительства Петербурга», а другой — «папиком».

«Проект» выяснил, что на рейсе 4 января 1999 года из Пулково в Москву на местах 5а и 5б сидели директор ФСБ Владимир Путин и его знакомый по работе в Смольном Виктор Золотов, а перед ними — Кривоногих. Об этой поездке также писал The Insider.

04.01.1999 года в 17:00 Путин сел в самолёт, следующий рейсом № 2426 во Внуково. В соседних креслах расположились будущий начальник президентской охраны ФСО и Нацгвардии Виктор Золотов и уроженка Ленинграда Светлана Кривоногих. The Insider.

Кривоногих часто летала по этому маршруту с подругой Золотова Диной Цилевич. Два человека, знающие подруг, заявили «Проекту», что Кривоногих познакомилась с Путиным ещё в 90-х, до его избрания президентом. В 2003 году у неё родилась дочь — Елизавета. В документах отец не указан, известно только её отчество — Владимировна.

«Проект» попросил директора центра визуального анализа университета Брэдфорда провести компьютерный анализ сходства Путина и Елизаветы Кривоногих. Он показал результат в 70,44%, сходство выше 75% означает, что на снимках — один и тот же человек.

«Проект» не стал публиковать фотографии несовершеннолетней девушки «по этическим соображениям». После запроса журналистов Светлане Кривоногих её дочь удалила из соцсетей большинство снимков, на которых можно рассмотреть её лицо.

Кривоногих стала акционером банка «Россия» в 2001 году. В 2014 году из-за Крыма банк попал под санкции, но Путин поддержал его и пообещал открыть там зарплатный счёт. Основной владелец банка — сосед президента по «Озеру» Юрий Ковальчук, ему принадлежат почти 40% акций.

Всё имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих «Проект» оценил в 7,7 миллиарда рублей или примерно в 100 миллионов долларов:

Кривоногих принадлежит горнолыжный курорт «Игора», где катается Путин и предположительно праздновали свадьбу его дочь Катерина и сын друга президента Кирилл Шамалов. Ковальчуку принадлежит 25% курорта;

Кривоногих также владеет «Ленинград центром», 25% в котором тоже принадлежат Ковальчуку;

В 2006 году Олег Руднов (по данным «Проекта», его семья выполняла и выполняет разные поручения в интересах Путина) купил 200-метровую квартиру и нежилое помещение рядом с выходом на Дворцовую площадь и через два года передал объекты Кривоногих.



В 2011 году друг Путина — виолончелист и миноритарный акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин — перевёл управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 миллиона рублей под 1% годовых. Через эту же компанию Кривоногих стала собственником 37-метровой яхты стоимостью около 5,4 миллиона долларов.