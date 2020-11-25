Новости
Артём Мазанов
14 083

«Проект»: в Петербурге живёт близкая подруга Путина с активами на $100 млн, её дочь «феноменально» похожа на президента Материал редакции

Согласно экспертизе директора центра визуального анализа университета Брэдфорда, сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих — 70,44%.

102 комментария
В закладки
Слушать

В 2019 году 2,8% банка «Россия» принадлежало фирме «Релакс», которой владеет Светлана Кривоногих — близкая подруга Владимира Путина. Об этом сообщается в новом расследовании «Проекта».

Из-за того, что Центробанк разрешил не раскрывать полную структуру акционерного капитала попавших под санкции банков, доля Кривоногих в 2020 году неизвестна, но, судя по отчётности «Релакса», акции «России» у компании остались.

По данным «Проекта», Кривоногих живёт на Каменном острове в Петербурге — там проживают связанные с Путиным люди: в том числе спарринг-партнёры по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи по дачному кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов.

Кривоногих переехала в один из самых закрытых жилищных комплексов Петербурга в 2004 году — до этого она жила в коммуналке на Гороховой улице. Соседи Кривоногих на Гороховой рассказали «Проекту», что у девушки в 90-х появился обеспеченный мужчина. Один из собеседников назвал его «чиновником правительства Петербурга», а другой — «папиком».

«Проект» выяснил, что на рейсе 4 января 1999 года из Пулково в Москву на местах 5а и 5б сидели директор ФСБ Владимир Путин и его знакомый по работе в Смольном Виктор Золотов, а перед ними — Кривоногих. Об этой поездке также писал The Insider.

04.01.1999 года в 17:00 Путин сел в самолёт, следующий рейсом № 2426 во Внуково. В соседних креслах расположились будущий начальник президентской охраны ФСО и Нацгвардии Виктор Золотов и уроженка Ленинграда Светлана Кривоногих.

The Insider.

Кривоногих часто летала по этому маршруту с подругой Золотова Диной Цилевич. Два человека, знающие подруг, заявили «Проекту», что Кривоногих познакомилась с Путиным ещё в 90-х, до его избрания президентом. В 2003 году у неё родилась дочь — Елизавета. В документах отец не указан, известно только её отчество — Владимировна.

«Проект» попросил директора центра визуального анализа университета Брэдфорда провести компьютерный анализ сходства Путина и Елизаветы Кривоногих. Он показал результат в 70,44%, сходство выше 75% означает, что на снимках — один и тот же человек.

«Проект» не стал публиковать фотографии несовершеннолетней девушки «по этическим соображениям». После запроса журналистов Светлане Кривоногих её дочь удалила из соцсетей большинство снимков, на которых можно рассмотреть её лицо.

Кривоногих стала акционером банка «Россия» в 2001 году. В 2014 году из-за Крыма банк попал под санкции, но Путин поддержал его и пообещал открыть там зарплатный счёт. Основной владелец банка — сосед президента по «Озеру» Юрий Ковальчук, ему принадлежат почти 40% акций.

Всё имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих «Проект» оценил в 7,7 миллиарда рублей или примерно в 100 миллионов долларов:

  • Кривоногих принадлежит горнолыжный курорт «Игора», где катается Путин и предположительно праздновали свадьбу его дочь Катерина и сын друга президента Кирилл Шамалов. Ковальчуку принадлежит 25% курорта;
  • Кривоногих также владеет «Ленинград центром», 25% в котором тоже принадлежат Ковальчуку;
  • В 2006 году Олег Руднов (по данным «Проекта», его семья выполняла и выполняет разные поручения в интересах Путина) купил 200-метровую квартиру и нежилое помещение рядом с выходом на Дворцовую площадь и через два года передал объекты Кривоногих.
  • В 2011 году друг Путина — виолончелист и миноритарный акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин — перевёл управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 миллиона рублей под 1% годовых. Через эту же компанию Кривоногих стала собственником 37-метровой яхты стоимостью около 5,4 миллиона долларов.

#новости #путин #расследования

Артём Мазанов PLUS
+158 512
И это не новость ИА «Панорама»
18
2
59
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 102, "likes": 59, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 240450, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Nov 2020 10:23:13 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
102 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ближний меч

67

Не благодарите!

Ответить

Кремлевский завод

Ближний
5

Но она же несовершеннолетняя вроде, а тут дед какой-то...

Ответить

Ближний меч

Кремлевский
11

Сейчас 15-летние девушки похожи на 20-летних

Ответить

Кремлевский завод

Ближний
1

*шутка про 8 лет и бутылку*

Ответить

Ближний меч

Кремлевский
1

На донышке! (старпёрские мемы)

Ответить

Кирилл Рамазан

Кремлевский
0

дедка

Ответить

Ближний меч

Ближний
6

Поиск этого фото заставил меня плакать

Ответить

Неизбежный звук

Ближний
5
Ответить

Ближний меч

Неизбежный
0

А что такого? Я бы с такой не встречался - вечно губки бы дула

Ответить

Ближний меч

Ближний
0

Завтра: Госдума внесла законопроект, запрещающий использовать нейросети в России

Ответить

aliftin

10

Печально наверно таким быть. Ты 20 лет царь, но даже не можешь говорить о своих детях. Может они опасаются за себя, может он сам боится, но это пиздец как печально. 

Ответить

Патриотический звук

aliftin
57

Они ворочают миллионами. Вот когда в регионах в обдристанных больницах люди без лекарств умирают это печально

Ответить

# realfiddy

Патриотический
0

Толку воровать миллионами если об этом знает пять человек максимум?

Ответить

aliftin

#
7

Он президент России, все 140 миллионов человек в курсе что он ворует. 

Ответить

# realfiddy

aliftin
0

Я про детей гипотетических

Ответить

Вячеслав Андреев

#
2

Он уже детей ворует? Пиздец надо за политикой следить.

Ответить

Паша Красников

#
0

чтобы кушац вкусна

Ответить

Ближний меч

aliftin
30

Типичный гэбист - скрывает настоящую жизнь, работает под прикрытием

Ответить

Андрей Ионов

aliftin
16

этим прекрасно описывается правление путена

покажите мне еще подобную страну, не стран третьего мира, где главные лица страны прячут свою личную жизнь

не не любят о ней говорить, а прячут

Ответить

Ближний меч

Андрей
5

Клинтона чуть не выпизднули из Белого дома за оральный секс со стажёркой. А тут — при живой жене завёл на стороне ребёнка! Позор-то какой! Национальный лидер, который топит 20 лет за семейные ценности, оказывается бабником! 

Ответить

Патриотический звук

Ближний
0

Не секс клинтона выперли, а за ложь. А так трахайтесь ради бога, но соврал народу вылетел из кресла

Ответить

Ближний меч

Патриотический
0

И за ложь, и за секс, потому что консервативные американцы за семейные ценности

Ответить

Экспертный Паша

Ближний
0

Ну, юридически за секс бы ему ничего не было. Сказал бы на суде: "Да, было дело. Споткнулся о ковёр, случайно угодил хуем в горло" и все бы утерлись.

Ответить

Ближний меч

Эксперт…
0

Бля, это дело юридическое. Но облик президента-семьянина подпортился для избирателя

Ответить

aliftin

Андрей
1

Я про тоже. Где-то за морем одному деду не помешало стать президентом то что его племянник трахает в жопу лолей, а наш дед во всю от родных детей открещивается. 

Ответить

Патриотический звук

aliftin
0

Ты свечку держал?

Ответить

aliftin

Патриотический
0

А то.

Ответить

Alex Macher

Андрей
–1

А как ты узнаешь, если они некоторые моменты скрывают только?
У многих была публичная жена, но это не мешало им десяток Светлан иметь.

Ответить

Андрей Ионов

Alex
0

под моментами ты подразумеваешь всю жизнь?

Ответить

Резкий спрей

aliftin
17

дед-гэбист сам себя переигрывает в подводные шестимерные нарды с этой конспирацией

Ответить

Неизбежный звук

aliftin
13

до чего человека довели…

Ответить

Михаил Набоков

aliftin
0

печально

У него денег на тысячу твоих жизней.

Ответить

Alex Macher

aliftin
0

дел

Ответить

Taktischer Corgi

23

Есть ещё один кейс для "проекта"

Ответить

Интимный турник

Taktischer
0

Нужно найти парнишу, что слева сидит. Может он в золоте купается. 

Ответить

Паша Красников

Интимный
0

И реп читает

Ответить

Alexandr Strijov

19

Это история успеха.
Сидела в самолёте в котором летел Путин. Спустя 30 лет: акционер банка, владелец яхты

Ответить

Ближний меч

Alexandr
10

Хочу так же жить — написал комментарий под постом Дыни. Спустя 30 лет: акционер банка, владелец яхты...

Ответить

Экспертный Паша

Ближний
0

У Дыни попка конечно сладкая, но не настолько

Ответить

Люц Шнайдер

16

Я тут провёл визуальный анализ с помощью нейросетей. 

Ответить

Ближний меч

Люц
10

Всё, что выше 75% - это и есть тот самый человек. Поздравляю, ты Валерий Меладзе!

Ответить

Волшебный дым

Ближний
4

Скорее, Руслан Гительман

Ответить

Люц Шнайдер

Ближний
0

Как минимум его сын. 

Ответить

Романелло Кивогенс

15

По данным «Проекта», Кривоногих живёт на Каменном острове в Петербурге — там проживают связанные с Путиным люди.

Оказывается, детский писатель Вильям Козлов был настоящим пророком.

Ответить

Зелибоба

11

Представляю сколько будет детей лейтенанта Шмидта (подполковника Путина) после его кончины колесить по стране.

Ответить

1 2

8

«Проект» не стал публиковать фотографии несовершеннолетней девушки

Trust me, dude

Ответить

Ближний меч

1
1

И суть тогда в разоблачении, когда все фотки заблюрили

Ответить

1 2

Ближний
31

Она родилась заблюренной. Это путинский синдром такой наследственный, Соловей говорил

Ответить

Alex Macher

Ближний
3

Одна надежда на двач

Ответить

1 2

Alex
0

У него тоже ребёнок от Путина?

Ответить

Ray Smith

10
Ответить

Дмитрий Григорьев

Ray
1
Ответить

Зелибоба

Ray
1

Президент и его сучка

Ответить

Алексей Панкратов

4

Ну давайте еще ублюдков Путина тут форсить будем. 

Ответить

Александр Ярви

Алексей
15

Бастардов

Ответить

Алексей Панкратов

Александр
1

Помидор томат.

Ответить

Александр Ярви

Алексей
–1

Всё так, прост Игру Престолов вспомнил

Ответить

Кузькин отец

8
Дядюшка Шу @Shulz
Я лично не имею ничего против любовниц и бывших жён, а также законно и незаконнорожденных детей Путина — ну, есть они и есть, дай Бог им здоровья, я только не понимаю, почему их содержит за свой счет не лично Путин, а, надрываясь из последних сил, вся Россия?!
Ответить

Алексей Логачев

1

Ох и прилетит Вове от Алины (все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно)

Ответить

Igor Chvalun

Алексей
11

Даже если Вова оргию на 20 человек устроит, то Алина только улыбнется и спросит откуда начинать. Они там ради красивой жизни, а не по любви.

Ответить

Emile Zäkiev

Igor
0

Как будто спортсменки когда-либо в истории отличались сильной гражданской позицией, тем более из нацменьшинств

Ответить

Александр Добриневский

1

Путин еще и трахается без презика, ничего себе

Ответить

Кузькин отец

Александр
12

он же сам презик

Ответить

alexferman

Кузькин
0

Гандон, если честно

Ответить

Peter Brand

4

Вот до чего люди до чужого добра жадные.

Ответить

Куколдиш Гамбино

1

А когда ТЖ сам по себе, силами своей сильной редакции, будет делать расследования, спецрепортажи и острые актуальные темы: без цитирования Базы, Проекта, Таких Дел, Холода, Батеньки, Медузы, Редакции и прочих ребят, занимающихся актуальной журналистикой?

Ответить

John Doe

Куколдиш
5

Никогда, сорри за спойлеры

Ответить

Vladislav Donets

Куколдиш
3

А какое отношение ТЖ имеет к журналистике? Набрать информации из разных источников и оформить в виде одного поста — да, получить какой-то телефон на обзор, тоже.

Ответить

Куколдиш Гамбино

Vladislav
0

Прямое! Здесь хорошие журналисты, перспективная Лига Авторов. Я искренне не понимаю, что мешать браться за острые жирные темы. Есть один показательный сайт: https://redkollegia.org - там ТЖ не то что редкий гость, а кажется вообще ни разу не видел.

Ответить

Паша Красников

Куколдиш
1

перспективная Лига Авторов

Перспективная в наливании воды ради количества слов?

Ответить

Критический магнит

Паша
0

Нужны расследования 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Куколдиш
0

@Сергей Звезда без наезда, просто интересно.

Ответить

Паша Красников

Куколдиш
0

TJ однажды даже главного редактора отправили в Барселону на выставку. Что из этого получилось?

Ответить

alexferman

Паша
1

Что?

Ответить

Паша Красников

alexferman
4

Обзор чемодана

Ответить

Мистер Блондин

Паша
2

Никита был силён в постиронии 

Ответить

Критический

Мистер
0

Никита. Был. Силен. 

Эх, какое время было. 

Ответить

Резкий спрей

3

@alexferman тут есть левел-босс, по твоей части

Ответить

Резкий спрей

2

А у меня дед в боло..Питере видел Путина с сиськами (с)

Ответить

Глеб Савчик

2

А как же Кабаева? (((

Ответить

Экспертный Паша

Глеб
0

Так же

Ответить

Интимный турник

0

Ссылку срочно для анализа

Ответить

Интимный турник

Интимный
–1

Что за х-ня "мы сделали расследование но фото вам не дадим верьте на слово"

Ответить

Красивые Глазки

1

я её не знаю
а я ведь тоже из Питера
странно

Ответить

Красивые Глазки

Красивые
0

это я к тому, что сегодня публиковали уже про человека-оленя, которого якобы подстрелили
а никакого человека-оленя и не было
если я кого не знаю лично, то может его и не существует

Ответить

Denis Manchenko

0

Фейкофф раскрыл неплохо ...
Также быстро ... но с другими подробностями.

Хорошо ли быть эскортницей Путина?
История о любовнице главы Росгвардии Виктора Золотова важна для всех изменщиков. Дамочку зовут…
fakeoff.org
Ответить

Кремлевский завод

0

Комментарий удален по просьбе пользователя.

Ответить

Волшебный дым

0

Пыня Jr.

Ответить

Ближний меч

0

В поисках других внебрачных детей Путина

Ответить

Сергей Ерёмин

0

Фотки из инсты солют на двачи или нет? Если да, то киньте ссылку, пожалуйста

Ответить

Владимир

0

В 2004 я купил комнату в коммуналке на Гороховой.

Ответить

Igor Elfimov

0

а нам какая разница?

Ответить

Интимный турник

0

Расследование хунта, на все что хватило денег это приехать в сарай, где про кривоногих знать не знают. 

Ответить

Rodion Kutsaev

0

Всё имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих «Проект» оценил в 7,7 миллиарда рублей или примерно в 100 миллионов долларов

Понятно, вся новость фейк. Такие копейки выделил на их содержание.

Ответить

Паша Красников

Rodion
0

  Такие копейки выделил на их содержание.

Так это чтобы не палевно было и чтобы с голоду не умерли.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Это те же эксперты что и 10 различных клонов путина насчитали по разным его фото? 

Ответить

Сварщик

0

Я не пойму, на превью фото дочки или мамки?

Ответить

Dra

–1

Скоро у "Проекта" начнутся большие проблемы.

Ответить

Новогодний браслет

Dra
0

Возможно, тем более, что космические иски, обыски, а также вынос дверей и техники многократно отработаны на фбк.

Ответить

Olan Delon

–1

А вы не думали что это и есть настоящий путин? И его чуть изменили и посадили на место клона.

Ответить

Marhal_New _Arleana

–1

Какая-же она секс

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
–1
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Россия признала угрозой нацбезопасности легализацию каннабиса и пропаганду употребления наркотиков в интернете
Власти ожидают, что оценка наркоситуации в стране к 2030 году должна перейти из «напряжённой» в «нейтральную».
246
Новости
В пустыне штата Юта обнаружили загадочный металлический монолит
Точное местонахождение предмета, похожего на реквизит «Космической одиссеи», не разглашается.
175
Разборы
Ипотечный пузырь, или как снова обманули Россиян
Начало текущего года не задалось… Ни для нас, ни тем более для российских девелоперов. Львиную долю, которых представляют, простите за тавтологию, представители власти. Депутаты, мэры, губернаторы, жены мэров и губернаторов, их друзья, любовницы, сыновья и прочая нечисть.
168
Популярное за три дня
Истории
Жизнь, треснувшая по шву: как живёт калининградский педагог после спорного дела о совращении малолетних
Приговор полностью изменил жизнь учителя, который посвящал её юным журналистам. Бывшие студенты уверены, что его осудили несправедливо.
204
Интернет
В TikTok показали норвежскую клинику: с роботами, медицинской одеждой из терминалов и футуристичной отправкой лекарств
В соцсети больницу называют «другим миром» и сокрушаются об уровне медицины в своих странах.
154
Новости
Фото: обложка польского Vogue в поддержку движения против запрета абортов в стране
Протесты продолжаются в Польше с октября.
128
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Паша Красников

«Проект»: в Петербурге живёт…

allah213

Шотландия первой в мире приняла…

Тот самый

Шотландия первой в мире приняла…

Максим Федоров

Шотландия первой в мире приняла…

Магомед Шереметьев

Шотландия первой в мире приняла…

Сергей Звезда

Шотландия первой в мире приняла…

alexferman

Шотландия первой в мире приняла…

Сварщик

«Проект»: в Петербурге живёт…

Космический кот

Шотландия первой в мире приняла…

Shlomo Goldenberg

«Проект»: в Петербурге живёт…

Марк Рязанцев

Шотландия первой в мире приняла…

Рулон Обоев

Запись в подсайте Животные

Кот Василий

Шотландия первой в мире приняла…

Александр

Шотландия первой в мире приняла…

це я вбила Ерiку

Шотландия первой в мире приняла…

Тот самый

«Проект»: в Петербурге живёт…
null