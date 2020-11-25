Сеульские власти попросили его дважды повторить «трюк», чтобы подтвердить версию.

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Сбежавший в начале ноября северокореец пересёк границу, перепрыгнув через трёхметровый забор. Он заявил, что раньше был гимнастом, сообщает южнокорейское издание The Korea Harold со ссылкой на сеульского чиновника, знакомого с ситуацией.

По сведениям издания, гражданин Северной Кореи средних лет и невысокого роста находится под следствием в Сеуле — власти выясняют способ и мотивы побега. Следователям он рассказал, что смог пересечь границу, поскольку раньше был гимнастом. Чтобы это подтвердить, власти заставили его дважды перепрыгнуть через забор.

Южнокорейские солдаты патрулируют забор c колючей проволокой в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею Фото Getty

В газете Chosun Ilbo отмечают, что для прыжка мужчина использовал железный шест. Пограничники заявили, что не обнаружили каких-либо попыток нарушить целостность забора, но заметили, что колючая проволока была «прижата» сверху. Они считают, что лёгкий вес и опыт в гимнастике действительно могли позволить мужчине перепрыгнуть через забор. Военные пока выясняют, почему сенсорные датчики не сработали.

3 ноября мужчина пересёк границу между Северной и Южной Кореей, попал на демилитаризованную зону и прошёл пешком вдоль аванпостов в уезде Косон. Спустя 14 часов южнокорейские военные его арестовали. Он был одет в гражданскую одежду и заявил, что ищет убежища.