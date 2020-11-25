Южнокорейские СМИ сообщили о побеге северокорейского гимнаста — он перепрыгнул через трёхметровый забор на границе Материал редакции
Сеульские власти попросили его дважды повторить «трюк», чтобы подтвердить версию.
Сбежавший в начале ноября северокореец пересёк границу, перепрыгнув через трёхметровый забор. Он заявил, что раньше был гимнастом, сообщает южнокорейское издание The Korea Harold со ссылкой на сеульского чиновника, знакомого с ситуацией.
По сведениям издания, гражданин Северной Кореи средних лет и невысокого роста находится под следствием в Сеуле — власти выясняют способ и мотивы побега. Следователям он рассказал, что смог пересечь границу, поскольку раньше был гимнастом. Чтобы это подтвердить, власти заставили его дважды перепрыгнуть через забор.
В газете Chosun Ilbo отмечают, что для прыжка мужчина использовал железный шест. Пограничники заявили, что не обнаружили каких-либо попыток нарушить целостность забора, но заметили, что колючая проволока была «прижата» сверху. Они считают, что лёгкий вес и опыт в гимнастике действительно могли позволить мужчине перепрыгнуть через забор. Военные пока выясняют, почему сенсорные датчики не сработали.
3 ноября мужчина пересёк границу между Северной и Южной Кореей, попал на демилитаризованную зону и прошёл пешком вдоль аванпостов в уезде Косон. Спустя 14 часов южнокорейские военные его арестовали. Он был одет в гражданскую одежду и заявил, что ищет убежища.
Ладно, этот спорт действительно полезен
Кремлевский завод
Бег тоже очень полезный.
Скажи это своим коленям
Ждем ответа от мексиканских спортсменов
Они не смогут перепрыгнуть. У них с собой по +30 кг наркоты.
А так они сначала катапультой всю наркоту перекинут, а потом уже и сами.
Смекал очка
Да неграм сейчас разрешат растить и варить на месте, мексы не у дел останутся. BLM.
Опять неблагодарные сволочи бегут из социалистического рая в гниющий капитализм, нарушая законы
Можно он сдаст за меня зачет по физкультуре?
Повседневный кавалер
Юлиана, местные гетеросексуалы с удовольствием сделают это, не отходя от вашей/их квартиры.
местные гетеросексуалы
Повседневный кавалер
Где ты, а где твой парень?
Что за наркомания?
Резкий спрей
челиксам интересно, какими способами можно перескочить через их границу и не спалиться
Ну все, остальных гимнастов в Северной Корее расстреляют
Наконец то реальный кейс и мотивация для занятий спортом в России появился.
Неужели так жестока Северная Корея ?
Куда вообще имеют право выехать оттуда ?
Неужели так жестока Северная Корея ?
Нет конечно, это всё капиталистические пропагандисты про неё грязно лгут
Резкий спрей
в лучшем случае - в составе группы трудовых мигрантов строителями туда, где не будут задавать много вопросов. Но и то - только группой и с надзором
Этим спортсменом был Хон Гиль Дон
- чуваки! я сбежал из северной кореи! помогите!
- так, а ну-ка прыгни еще раз. и еще разок. могешь, внатуре четко!
Теперь запретят прыжки с шестом.