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Даша Лейзаренко
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Южнокорейские СМИ сообщили о побеге северокорейского гимнаста — он перепрыгнул через трёхметровый забор на границе Материал редакции

Сеульские власти попросили его дважды повторить «трюк», чтобы подтвердить версию.

45 комментариев
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Сбежавший в начале ноября северокореец пересёк границу, перепрыгнув через трёхметровый забор. Он заявил, что раньше был гимнастом, сообщает южнокорейское издание The Korea Harold со ссылкой на сеульского чиновника, знакомого с ситуацией.

По сведениям издания, гражданин Северной Кореи средних лет и невысокого роста находится под следствием в Сеуле — власти выясняют способ и мотивы побега. Следователям он рассказал, что смог пересечь границу, поскольку раньше был гимнастом. Чтобы это подтвердить, власти заставили его дважды перепрыгнуть через забор.

Южнокорейские солдаты патрулируют забор c колючей проволокой в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею Фото Getty 

В газете Chosun Ilbo отмечают, что для прыжка мужчина использовал железный шест. Пограничники заявили, что не обнаружили каких-либо попыток нарушить целостность забора, но заметили, что колючая проволока была «прижата» сверху. Они считают, что лёгкий вес и опыт в гимнастике действительно могли позволить мужчине перепрыгнуть через забор. Военные пока выясняют, почему сенсорные датчики не сработали.

3 ноября мужчина пересёк границу между Северной и Южной Кореей, попал на демилитаризованную зону и прошёл пешком вдоль аванпостов в уезде Косон. Спустя 14 часов южнокорейские военные его арестовали. Он был одет в гражданскую одежду и заявил, что ищет убежища.

#новости #севернаякорея

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45 комментариев
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Stanley H. Tweedle

87

Ладно, этот спорт действительно полезен

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Кремлевский завод

Stanley
18

Бег тоже очень полезный.

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Илья Комаров

Кремлевский
4

Скажи это своим коленям

Ответить

Alex Macher

Илья
6

Твои колени без всякого бега к 50 напомнят о себе. Отмаза так себе.

Ответить

Сергей Панфилов

Stanley
0

Для таких случаев и нужно двухконтурное ограждение

Ответить

Кремлевский завод

45

Гимнаст всю свою жизнь тренировался, чтоб потом через стену перепрыгнуть.

Ответить

GoodSanta

Кремлевский
22

Ждем ответа от мексиканских спортсменов

Ответить

Кремлевский завод

GoodSanta
32

Они не смогут перепрыгнуть. У них с собой по +30 кг наркоты.

Ответить

GoodSanta

Кремлевский
11

А так они сначала катапультой всю наркоту перекинут, а потом уже и сами.
Смекал очка

Ответить

Кремлевский завод

GoodSanta
5

смекал очка

очко

Именно туда и засунут эти 30 кг.

Ответить

GoodSanta

Кремлев…
1

Звучит как стартап по массовому переселению.

Ответить

Кремлевский

GoodSan…
1

Это получается, что Трамп зря старался?

Ответить

КтоКакБог

Кремлевский
1
Ответить

Максим Иванов

Кремлевский
0

Да неграм сейчас разрешат растить и варить на месте, мексы не у дел останутся. BLM. 

Ответить

Иной турник

39

 Сеульские власти попросили его дважды повторить «трюк»

Привели его обратно к тому злополучному забору и заставили прыгнуть. А потом ещё раз, обратно, если реально хочет быть на стороне южан 

Ответить

Владимир Филатов

Иной
1

Вот я тоже так подумал

Ответить

alexferman

16

Опять неблагодарные сволочи бегут из социалистического рая в гниющий капитализм, нарушая законы

Ответить

Максим Ростокин

12

А на третий раз дали ток

Ответить

Юлиана Максимова

5

Можно он сдаст за меня зачет по физкультуре?

Ответить

Повседневный кавалер

Юлиана
0

Юлиана, местные гетеросексуалы с удовольствием сделают это, не отходя от вашей/их квартиры.

Ответить

Стеклянный единорожек88

Повседневный
0

местные гетеросексуалы 

Ответить

Повседневный кавалер

Стеклянный
0

Где ты, а где твой парень?

Ответить

Стеклянный единорожек88

Повседневный
0

ты прав 

Ответить

# realfiddy

1

Что за наркомания?

Ответить

Резкий спрей

#
7

челиксам интересно, какими способами можно перескочить через их границу и не спалиться

Ответить

Даша Лейзаренко

#
3

odd news 

Ответить

Левый файл

3

В принципе отлично, на одного врага народа меньше, с такими точно коммунизм не построят, рад за товарищей.

Ответить

Михаил Зеленин

Левый
2

Может это самый верный товарищ-шпион

Ответить

Алексъ Кауфманъ

3

Ну все, остальных гимнастов в Северной Корее расстреляют

Ответить

alexferman

Алексъ
1

Да не, просто ножки отпилят

Ответить

Андрей Иванов

2

Наконец то реальный кейс и мотивация для занятий спортом в России появился.

Ответить

Denis Manchenko

–1

Неужели так жестока Северная Корея ?
Куда вообще имеют право выехать оттуда ?

Ответить

Артур Мудрик

Denis
4

в трудовой лагерь

Ответить

Alex Macher

Denis
0

В сибирь на лесозаготовку.

Ответить

alexferman

Denis
0

Неужели так жестока Северная Корея ?

Нет конечно, это всё капиталистические пропагандисты про неё грязно лгут

Ответить

Резкий спрей

Denis
0

в лучшем случае - в составе группы трудовых мигрантов строителями туда, где не будут задавать много вопросов. Но и то - только группой и с надзором 

Ответить

Пушнойзверь

1

Россияне, занимайтесь спортом.

Ответить

Пупсик Бай

1

Этим спортсменом был Хон Гиль Дон

Ответить

Максим Козаченко

Пупсик
0

https://www.youtube.com/watch?v=sI78Bqp6z6g

Ответить

Roma Dmitriev

1

- чуваки! я сбежал из северной кореи! помогите!
- так, а ну-ка прыгни еще раз. и еще разок. могешь, внатуре четко!

Ответить

Mikhail Pukas

1

Теперь запретят прыжки с шестом. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Mikhail
0

Шесты короче начнут производить просто)

Ответить

Обосранный унитаз

0

Жить захочешь - и не так запрыгаешь

Ответить

Куколдиш Гамбино

0

Слабак! 

Ответить

Alex Macher

0

Надеюсь у него не было родни, а то их на шест посадят.

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