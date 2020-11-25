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Алексей Боржонов
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Шотландия первой в мире приняла закон о бесплатных средствах интимной гигиены для женщин Материал редакции

Теперь местные власти должны будут обеспечить им бесплатный доступ к прокладкам и тампонам.

27 комментариев
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Законопроект о бесплатных гигиенических продуктах для женщин одобрили члены шотландского парламента. Решение приняли для борьбы с period pоverty — ситуацией, когда во время менструации люди с низким доходом не могут купить необходимую продукцию.

Би-би-си отмечает, что на прокладки и тампоны может уходить до 8 фунтов стерлингов в месяц (около 800 рублей), и не все могут это позволить себе. The Guardian приводит другую цифру — около 13 фунтов в месяц (примерно 1300 рублей) — и утверждает, что period pоverty резко возросла во время пандемии коронавируса.

Новый закон основан на уже действующей в Шотландии мере, по которой в туалетах колледжей, школ, университетов должны быть бесплатные прокладки и тампоны. Теперь местные власти должны будут разработать систему, которая обеспечит «всех нуждающихся» бесплатной продукцией. Конкретная схема ещё не представлена, отмечает Би-би-си, её должны ввести в действие в течение двух лет после вступления закона в силу.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен написала в твиттере: «Горжусь тем, что могу проголосовать за это новаторское решение, сделав Шотландию первой страной, предоставившей бесплатный доступ к продукции для всех, кто в ней нуждается. Важная политическая мера для женщин и девушек».

#новости #шотландия

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27 комментариев
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Резкий спрей

4

Не понял, а где бесплатная жопная бумага?

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Ближний меч

Резкий
0

В месяц на неё ты тратишь 800 рублей?

Ответить

Максим Федоров

Резкий
0

оно не касается только женских жоп, значит не совсем хайпово

Ответить

allah213

1

А когда бесплатные бритвы и пена для бритья для мужчин? А, это другое же...

Ответить

Неизбежный звук

allah213
6

это действительно другое

Ответить

allah213

Неизбежный
0

естесна

Ответить

Сергей Звезда

allah213
3

У мужчин, например, не кровоточит борода раз в месяц 

Ответить

Экспертный Паша

Сергей
1

Это ты просто топором не брился

Ответить

allah213

Сергей
–1

Порвался, жаль

Ответить

Ближний меч

allah213
3

Ну хотя бы презервативы для контроля над рождаемостью

Ответить

це я вбила Ерiку

allah213
3

Будтобы власти обеспечили бесплатный доступ к женским бритвам и овлажняющим гелям.

Ответить

Кремлевский завод

allah213
0

Зачем? Я потерплю. Женщинам они нужнее *сексисткая шутка*.

Ответить

alexferman

2

на прокладки и тампоны может уходить до 8 фунтов стерлингов в месяц (около 800 рублей), и не все могут это позволить себе

Разве в благословенной Великобритании такое возможно??

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Магомед Шереметьев

alexferman
0

Надеюсь, это просто популизм 

Ответить

Экспертный Паша

Магомед
0

Это пиздолизм

Ответить

alexferman

Экспертный
0

Моё любимое занятие

Ответить

Экспертный Паша

alexferman
0

Любишь красную рыбку?

Ответить

Максим Федоров

alexferman
0
Ответить

Резкий спрей

alexferman
0
Ответить

це я вбила Ерiку

alexferman
0

Ну там же есть люди с низким доходом. Это ж тебе не великая Омская область, где ввп в три раза больше чем в "загниваюшей" Украине и прочих Беларусиях.

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Кремлевский завод

0

То есть там больше нет смысла их продавать? Хмм. Кому-то это может не понравится.

Ответить

Марк Рязанцев

Кремлевский
2

Для продающего нет разницы кто у него будет покупать государство или люди

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Кремлевский завод

Марк
0

Но оптом всегда дешевле будет...

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Новогодний браслет

Кремлевский
0

Думаю просто немного снизится розничный спрос, зато теперь закупать будет государство.

Ответить

Вова А.

0

Когда уже кругом будут работать роботы, а люди будут получать безусловный базовый доход 1000 биткоинов в месяц, шиковать и жить вечно(
Надо в предвыборную программу хотя бы включить или в конституцию

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Tauraloke Esteru

Вова
0

Зачем нужны люди при таких раскладах?

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alexferman

Tauraloke
0

Низачем. Люди это не ресурс какой-то.

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allah213

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Шотландия первой в мире приняла…
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