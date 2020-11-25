Шотландия первой в мире приняла закон о бесплатных средствах интимной гигиены для женщин Материал редакции
Теперь местные власти должны будут обеспечить им бесплатный доступ к прокладкам и тампонам.
Законопроект о бесплатных гигиенических продуктах для женщин одобрили члены шотландского парламента. Решение приняли для борьбы с period pоverty — ситуацией, когда во время менструации люди с низким доходом не могут купить необходимую продукцию.
Би-би-си отмечает, что на прокладки и тампоны может уходить до 8 фунтов стерлингов в месяц (около 800 рублей), и не все могут это позволить себе. The Guardian приводит другую цифру — около 13 фунтов в месяц (примерно 1300 рублей) — и утверждает, что period pоverty резко возросла во время пандемии коронавируса.
Новый закон основан на уже действующей в Шотландии мере, по которой в туалетах колледжей, школ, университетов должны быть бесплатные прокладки и тампоны. Теперь местные власти должны будут разработать систему, которая обеспечит «всех нуждающихся» бесплатной продукцией. Конкретная схема ещё не представлена, отмечает Би-би-си, её должны ввести в действие в течение двух лет после вступления закона в силу.
Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен написала в твиттере: «Горжусь тем, что могу проголосовать за это новаторское решение, сделав Шотландию первой страной, предоставившей бесплатный доступ к продукции для всех, кто в ней нуждается. Важная политическая мера для женщин и девушек».
А когда бесплатные бритвы и пена для бритья для мужчин? А, это другое же...
Неизбежный звук
это действительно другое
У мужчин, например, не кровоточит борода раз в месяц
Будтобы власти обеспечили бесплатный доступ к женским бритвам и овлажняющим гелям.
на прокладки и тампоны может уходить до 8 фунтов стерлингов в месяц (около 800 рублей), и не все могут это позволить себе
Разве в благословенной Великобритании такое возможно??
Надеюсь, это просто популизм
Экспертный Паша
Это пиздолизм
Моё любимое занятие
Ну там же есть люди с низким доходом. Это ж тебе не великая Омская область, где ввп в три раза больше чем в "загниваюшей" Украине и прочих Беларусиях.
Для продающего нет разницы кто у него будет покупать государство или люди
Новогодний браслет
Думаю просто немного снизится розничный спрос, зато теперь закупать будет государство.
Когда уже кругом будут работать роботы, а люди будут получать безусловный базовый доход 1000 биткоинов в месяц, шиковать и жить вечно(
Надо в предвыборную программу хотя бы включить или в конституцию
Зачем нужны люди при таких раскладах?