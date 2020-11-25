Теперь местные власти должны будут обеспечить им бесплатный доступ к прокладкам и тампонам.

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Законопроект о бесплатных гигиенических продуктах для женщин одобрили члены шотландского парламента. Решение приняли для борьбы с period pоverty — ситуацией, когда во время менструации люди с низким доходом не могут купить необходимую продукцию.

Би-би-си отмечает, что на прокладки и тампоны может уходить до 8 фунтов стерлингов в месяц (около 800 рублей), и не все могут это позволить себе. The Guardian приводит другую цифру — около 13 фунтов в месяц (примерно 1300 рублей) — и утверждает, что period pоverty резко возросла во время пандемии коронавируса.

Новый закон основан на уже действующей в Шотландии мере, по которой в туалетах колледжей, школ, университетов должны быть бесплатные прокладки и тампоны. Теперь местные власти должны будут разработать систему, которая обеспечит «всех нуждающихся» бесплатной продукцией. Конкретная схема ещё не представлена, отмечает Би-би-си, её должны ввести в действие в течение двух лет после вступления закона в силу.