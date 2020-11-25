Шесть лет назад этот же автомобиль проезжал мимо резиденции с надписью «Николь, я люблю тебя», обратили внимание СМИ.

Водителя автомобиля, врезавшегося в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель, задержали, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. На одной двери машины написано: «Вы чёртовы убийцы детей и стариков», на другой: «Остановите политику глобализации».

Информации о пострадавших нет, на месте находились десятки полицейских и пожарная машина, пишет агентство. Мотивы водителя не сообщаются, однако Reuters отмечает, что в среду Меркель должна провести заседание о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса.

Der Spiegel пишет, что эта же машина, вероятно, использовалась в «таинственной» акции в 2014 году — тоже у офиса канцлера. С одной стороны автомобиля написали: «Остановите изменение климата, убивающее людей», с другой: «Николь, я люблю тебя». Пострадавших не было: автомобиль медленно приближался к воротам резиденции, и его остановили. Пока неизвестно, управлял ли машиной тот же человек, что во время нового происшествия.