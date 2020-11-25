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Алексей Боржонов
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В ворота офиса Меркель врезался автомобиль с надписью на двери: «Вы чёртовы убийцы детей и стариков» Материал редакции

Шесть лет назад этот же автомобиль проезжал мимо резиденции с надписью «Николь, я люблю тебя», обратили внимание СМИ.

16 комментариев
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Снимок Getty

Водителя автомобиля, врезавшегося в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель, задержали, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. На одной двери машины написано: «Вы чёртовы убийцы детей и стариков», на другой: «Остановите политику глобализации».

Информации о пострадавших нет, на месте находились десятки полицейских и пожарная машина, пишет агентство. Мотивы водителя не сообщаются, однако Reuters отмечает, что в среду Меркель должна провести заседание о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса.

alexander nabert @Nabertronic
Dieses Auto ist gerade in das Tor des Kanzleramtes gefahren. @welt https://t.co/yM9xPiVKRl

Der Spiegel пишет, что эта же машина, вероятно, использовалась в «таинственной» акции в 2014 году — тоже у офиса канцлера. С одной стороны автомобиля написали: «Остановите изменение климата, убивающее людей», с другой: «Николь, я люблю тебя». Пострадавших не было: автомобиль медленно приближался к воротам резиденции, и его остановили. Пока неизвестно, управлял ли машиной тот же человек, что во время нового происшествия.

Снимок 2014 года Фото Getty

#новости #германия #происшествия

Спасибо за наводку Валерий Кащук
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16 комментариев
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Dr. Acula

10

зато на гольфе врезался, патриот

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пепси

Dr.
1

классная машинка же

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Dr. Acula

пепси
0

согласен

Ответить

Кремлевский завод

2

Инцидент может быть связан с политической акцией акцией против карантинных мер, пишет ТАСС.

Не, тут просто водитель не справился с управлением. Расходимся.

Ответить

Senrigan

Кремлевский
2

И произвёл тычек двери

Ответить

Готовый каякер

1

Глобализм заебись же.

Ответить

Диана Толмачева

0

Надеюсь немецкого производства автомобиль

Ответить

Алексей Логачев

Диана
1

Ну видно же, что фольцваген ) Был в Берлине, найти не немецкий автомобиль там - это прям квест ) Одни ФВ, Ауди, БМВ и Мерседесы. Даже какую-нибудь Шкоду - это прям задача

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
5

Вот это патриотизм!

Ответить

пепси

Владимир
0

Но могут ли они повторить...

Ответить

Владимир Филатов

пепси
0

Они повторяют постоянно, а сможет ли Россия...

Ответить

Никита Карамов

Алексей
0

А Шкода тоже теперь немецкая, производится на заводах Фольксвагена

Ответить

Левый файл

0

Пояснительную бригаду, пожалуйста, тяжело понять как это неофашисты убивают детей и стариков

Ответить

Кремлевский завод

Левый
0

Когда-то убивали* Чел просто путешественник во времени.

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Andrey Vasilev

0

Наклейка "На Берлин" обнаружена?

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Andy

0

Ещё одна поехавшая жертва пропаганды

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