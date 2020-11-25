В Новокузнецке протестующие остались ночевать в мэрии из-за транспортной реформы Материал редакции
Из-за неё люди по часу ждали нужную маршрутку, а новые водители не знали, куда ехать.
Жители Новокузнецка вышли на стихийный митинг из-за транспортной реформы, проведённой главой города Сергеем Кузнецовым. В ночь на 25 ноября около 20 человек остались ночевать в большом зале мэрии, пишет Novokuznetsk.su.
Протестующие добивались диалога с властями, но представители администрации ушли около 20:00. К 21:00 с людьми в зале остались только полицейские. Всю ночь мэрия работала только на выход — если человек покидал здание, его уже не пускали.
Транспортная реформа в Новокузнецке началась 18 ноября. Планировалось обновить автобусный парк, поменять маршруты и способы оплаты проезда. В итоге всё свелось к тому, что частных перевозчиков запретили, а все маршруты отдали петербургской компании «Питеравто», которая выиграла тендеры на 20 миллиардов рублей. Местные жители жалуются, что автобусов не хватает, интервалы слишком велики, а система оплаты проезда не работает. Некоторым приходилось около часа ждать нужный транспорт.
Водители из Новокузнецка отказались работать с «Питеравто», поэтому компании пришлось нанять сотрудников из других городов. Это вызвало дополнительные проблемы — они не знали, куда ехать. При этом при минимальной потребности в 400 водителей на работу приняли только 350 человек.
Мэра Кузнецов сообщил, что перевозчик «Питеравто» не смог обеспечить в полном объёме выпуск запланированных автобусов на линии, а в городе организовали штаб для нормализации ситуации. Горожане потребовали его отставки.
24 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что старт транспортной реформы «сопровождается рядом сложностей». По его словам, причина в неготовности «Питеравто» к переходу на новую транспортную схему и невыполнении части обязательств. Компания не снимает с себя ответственности за происходящее, отметил Цивилёв. Он также сообщил, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах этого перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка.
25 ноября мэр Новокузнецка всё-таки вышел к протестующим. Он заявил, что «никакой отставки не будет». Кузнецов добавил, что не станет больше слушать никаких замечаний и предложил недовольным изложить претензии в письменном виде.
В «Питеравто» считают, что в митингах участвуют три группы людей: «те, кто ловит на ситуации хайп», «хозяева маршруток» и «обманутые хозяевами маршруток люди, в основном водители и кондукторы». «Надо признать, что время диких маршруток и сверхприбылей прошло. Нынешняя, искусственно созданная ситуация вскоре окончательно нормализуется, — прокомментировали NGS42 в «Питеравто» сложившуюся ситуацию.
Даж не знаю за кого топить, маршруточников в печах сжигать нужно
Их хотя бы было много. Кузня был одним из лучших кузбасских городов по транспорту. Можно было из центра уехать вплоть до 12 часов ночи. Так было по крайней мере когда я там жил.
Госдума должна вмешаться
Президент должен вмешаться!
Спортлото должно вмешаться!
Не, ну это уже высшая инстанция.