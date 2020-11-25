Из-за неё люди по часу ждали нужную маршрутку, а новые водители не знали, куда ехать.

В закладки

Жители Новокузнецка вышли на стихийный митинг из-за транспортной реформы, проведённой главой города Сергеем Кузнецовым. В ночь на 25 ноября около 20 человек остались ночевать в большом зале мэрии, пишет Novokuznetsk.su.

Протестующие добивались диалога с властями, но представители администрации ушли около 20:00. К 21:00 с людьми в зале остались только полицейские. Всю ночь мэрия работала только на выход — если человек покидал здание, его уже не пускали.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась 18 ноября. Планировалось обновить автобусный парк, поменять маршруты и способы оплаты проезда. В итоге всё свелось к тому, что частных перевозчиков запретили, а все маршруты отдали петербургской компании «Питеравто», которая выиграла тендеры на 20 миллиардов рублей. Местные жители жалуются, что автобусов не хватает, интервалы слишком велики, а система оплаты проезда не работает. Некоторым приходилось около часа ждать нужный транспорт.

Водители из Новокузнецка отказались работать с «Питеравто», поэтому компании пришлось нанять сотрудников из других городов. Это вызвало дополнительные проблемы — они не знали, куда ехать. При этом при минимальной потребности в 400 водителей на работу приняли только 350 человек.

Мэра Кузнецов сообщил, что перевозчик «Питеравто» не смог обеспечить в полном объёме выпуск запланированных автобусов на линии, а в городе организовали штаб для нормализации ситуации. Горожане потребовали его отставки.

24 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что старт транспортной реформы «сопровождается рядом сложностей». По его словам, причина в неготовности «Питеравто» к переходу на новую транспортную схему и невыполнении части обязательств. Компания не снимает с себя ответственности за происходящее, отметил Цивилёв. Он также сообщил, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах этого перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка.

25 ноября мэр Новокузнецка всё-таки вышел к протестующим. Он заявил, что «никакой отставки не будет». Кузнецов добавил, что не станет больше слушать никаких замечаний и предложил недовольным изложить претензии в письменном виде.

В «Питеравто» считают, что в митингах участвуют три группы людей: «те, кто ловит на ситуации хайп», «хозяева маршруток» и «обманутые хозяевами маршруток люди, в основном водители и кондукторы». «Надо признать, что время диких маршруток и сверхприбылей прошло. Нынешняя, искусственно созданная ситуация вскоре окончательно нормализуется, — прокомментировали NGS42 в «Питеравто» сложившуюся ситуацию.