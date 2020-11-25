Сенаторы разработали законопроект об обязательной поддержке карт «Мир» на смартфонах Материал редакции
Карты «Мир» ни к Google Pay, ни к Apple Pay не подключаются.
Законопроект обязывает поставщика платёжного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой «Мир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлёва.
Сенатор рассказал, что у некоторых клиентов «Мир» отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона — разработчики устройств не поддерживают эту платёжную систему.
Национальную систему платёжных карт (НСПК, оператор «Мир») создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из-за Крыма. Карты «Мир» не поддерживают Google Pay и Apple Pay, поэтому в 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое тоже не работает на устройствах Apple.
Глава НСПК Владимир Комлев заявлял, что «доступа к своему NFC-модулю Apple не предоставляет никому», поэтому карты «Мир» устройствами поддерживаться не будут.
зачем пенсионерам оплата смартфоном?
почему моей маме не оплатить что-либо смартфоном?
она доверяет бесконтактным оплатам?
пусть ставит платежное приложение Мир
она доверяет бесконтактным оплатам?
то есть в твоем мире все люди, которым за 60 - автоматически долбаебы?
Ну судя по моей бабушке... Люди за 60 - даже картам не доверяют, потому что нельзя пощупать заработанное(хотя в семье, наличкой пользуются максимум при покупке крупногабаритных грузов, что бы оплатить доставку)
А ты тут про NFC говоришь.
Почему твоей маме в таком случае не завести виза карту?
Минеральный ключ
Почему бы не добавить Мир в смартфоны?
Потому что это титаническая работа между Гугл/Эпл, банками и оператором МИР.
И, возможно, работа с одним из этих элементов для компаний США запрещена из-за санкций.
Я как то попытался через Мир оплатить подписку Яндекс.Музыки, а он её не поддерживает ) Не узнаёт карту. Не знаю поправили ли сейчас. Перешёл на споти