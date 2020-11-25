Карты «Мир» ни к Google Pay, ни к Apple Pay не подключаются.

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Законопроект обязывает поставщика платёжного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой «Мир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлёва.

Сенатор рассказал, что у некоторых клиентов «Мир» отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона — разработчики устройств не поддерживают эту платёжную систему.

Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы. Николай Журавлёв вице-спикер Совета Федерации

Национальную систему платёжных карт (НСПК, оператор «Мир») создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из-за Крыма. Карты «Мир» не поддерживают Google Pay и Apple Pay, поэтому в 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое тоже не работает на устройствах Apple.

Глава НСПК Владимир Комлев заявлял, что «доступа к своему NFC-модулю Apple не предоставляет никому», поэтому карты «Мир» устройствами поддерживаться не будут.