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Артём Мазанов
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Сенаторы разработали законопроект об обязательной поддержке карт «Мир» на смартфонах Материал редакции

Карты «Мир» ни к Google Pay, ни к Apple Pay не подключаются.

16 комментариев
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Законопроект обязывает поставщика платёжного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой «Мир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлёва.

Сенатор рассказал, что у некоторых клиентов «Мир» отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона — разработчики устройств не поддерживают эту платёжную систему.

Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы.

Николай Журавлёв
вице-спикер Совета Федерации

Национальную систему платёжных карт (НСПК, оператор «Мир») создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из-за Крыма. Карты «Мир» не поддерживают Google Pay и Apple Pay, поэтому в 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое тоже не работает на устройствах Apple.

Глава НСПК Владимир Комлев заявлял, что «доступа к своему NFC-модулю Apple не предоставляет никому», поэтому карты «Мир» устройствами поддерживаться не будут.

#новости #право

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16 комментариев
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FOX

4

зачем пенсионерам оплата смартфоном?

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Внимательный рак

FOX
6

почему моей маме не оплатить что-либо смартфоном?

Ответить

FOX

Внимательный
1

она доверяет бесконтактным оплатам?
пусть ставит платежное приложение Мир

Ответить

Внимательный рак

FOX
9

она доверяет бесконтактным оплатам?

то есть в твоем мире все люди, которым за 60 - автоматически долбаебы?

Ответить

FOX

Внимательный
2

да, я ведь точно так и сказал

Ответить

Dmitry Sursin

Внимательный
2

Ну судя по моей бабушке... Люди за 60 - даже картам не доверяют, потому что нельзя пощупать заработанное(хотя в семье, наличкой пользуются максимум при покупке крупногабаритных грузов, что бы оплатить доставку)
А ты тут про NFC говоришь.

Ответить

Евгений Шухов

Внимательный
0

Почему твоей маме в таком случае не завести виза карту?

Ответить

Минеральный ключ

Евгений
0

Почему бы не добавить Мир в смартфоны?

Ответить

Александр Котенко

Минеральный
3

Потому что это титаническая работа между Гугл/Эпл, банками и оператором МИР.
И, возможно, работа с одним из этих элементов для компаний США запрещена из-за санкций.

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Ivan

Минеральный
0

потому что не нужны

Ответить

Кремлевский завод

2

Карты «Мир» ни к Google Pay, ни к Apple Pay не подключаются.

Из ещё даже не во всех магазинах принимают. Ахахахаха

Ответить

FOX

1
Ответить

Александр Куликов

FOX
0

Смешная шутка)

Ответить

thewatt

FOX
0

это чтобы премию получать бюджетникам

Ответить

Виталий

0

Я как то попытался через Мир оплатить подписку Яндекс.Музыки,  а он её не поддерживает ) Не узнаёт карту. Не знаю поправили ли сейчас. Перешёл на споти

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Ray Smith

0

Что плохого в лоббировании интересов национальной платежной системы?

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