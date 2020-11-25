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Алексей Боржонов
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Изъятые в Таиланде 11 тонн кетамина оказались чистящим средством. Власти объяснили это «технической ошибкой» при тестах Материал редакции

И признали, что поторопились с заявлением.

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Фото Тайского бюро по борьбе с наркотиками

Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин заявил, что около 11,5 тонны конфискованного в середине ноября вещества оказались не кетамином, а тринатрийфосфатом, который обычно используется как чистящее средство. Он назвал произошедшее «недоразумением» и объяснил «технической ошибкой», его цитирует BangKog Post.

Тепсутин рассказал, что ошибка произошла из-за результатов предварительных тестов, которые окрасились в фиолетовый цвет при взаимодействии с веществом. При повторном испытании выяснилось, что по крайней не мере в 66 из 475 мешков находится не кетамин, а тринатрийфосфат, который также окрашивает тесты в фиолетовый цвет, пишет издание. Тепсутин признал, что проводить пресс-конференцию с объявлением о конфискации наркотиков было «преждевременно», и власти продолжают проверять вещество в мешках.

Фото Тайского бюро по борьбе с наркотиками

Тайское бюро по борьбе с наркотиками 12 ноября отчиталось об изъятии крупнейшей партии кетамина, которую оценили в миллиард долларов. Предполагалось, что большая часть наркотика предназначалась для поставок в Японию, Корею или Европу. В медицине кетамин используется как обезболивающее, однако при использовании в больших дозах он может вызвать галлюцинации.

#новости #таиланд

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10 комментариев
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aliftin

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Можно снять не плохую комедию - три работника находят 10 тонн наркоты и в течении ночи пытаются собрать 10 тонн чистящего средства, что бы заменить им наркотики. Если не успеют, то утром о находке объявят в новостях и они не успеют прикорманить все себе. 

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Подозрительный Кот

1

оказалось что всё таки это партия очень серьёзных людей которых нельзя орестовывать?))

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Прежний кавалер

0

ой 

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Стеклянный единорожек88

0
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Иван Грозный

0

11 тонн кетамина

подозреваю что сейчас во всем не существует такого количества..

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Какой Кошмар

0

Ошибкой

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Максим Козаченко

0

Вспоминая случай с маком и кондитерской, можно представить, как загорелись глазки пентов в сторону складов бытовой химии

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Максим Козаченко

0

кетамин используется как обезболивающее, однако при использовании в больших дозах он может вызвать галлюцинации

Это диссоциатив, а не обычный галлюциноген

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Olshanti

0
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Андрей Беликов

0

Видимо кто-то предложил больше чем миллиард 

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