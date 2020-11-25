Изъятые в Таиланде 11 тонн кетамина оказались чистящим средством. Власти объяснили это «технической ошибкой» при тестах Материал редакции
И признали, что поторопились с заявлением.
Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин заявил, что около 11,5 тонны конфискованного в середине ноября вещества оказались не кетамином, а тринатрийфосфатом, который обычно используется как чистящее средство. Он назвал произошедшее «недоразумением» и объяснил «технической ошибкой», его цитирует BangKog Post.
Тепсутин рассказал, что ошибка произошла из-за результатов предварительных тестов, которые окрасились в фиолетовый цвет при взаимодействии с веществом. При повторном испытании выяснилось, что по крайней не мере в 66 из 475 мешков находится не кетамин, а тринатрийфосфат, который также окрашивает тесты в фиолетовый цвет, пишет издание. Тепсутин признал, что проводить пресс-конференцию с объявлением о конфискации наркотиков было «преждевременно», и власти продолжают проверять вещество в мешках.
Тайское бюро по борьбе с наркотиками 12 ноября отчиталось об изъятии крупнейшей партии кетамина, которую оценили в миллиард долларов. Предполагалось, что большая часть наркотика предназначалась для поставок в Японию, Корею или Европу. В медицине кетамин используется как обезболивающее, однако при использовании в больших дозах он может вызвать галлюцинации.
Можно снять не плохую комедию - три работника находят 10 тонн наркоты и в течении ночи пытаются собрать 10 тонн чистящего средства, что бы заменить им наркотики. Если не успеют, то утром о находке объявят в новостях и они не успеют прикорманить все себе.
оказалось что всё таки это партия очень серьёзных людей которых нельзя орестовывать?))
11 тонн кетамина
подозреваю что сейчас во всем не существует такого количества..
Вспоминая случай с маком и кондитерской, можно представить, как загорелись глазки пентов в сторону складов бытовой химии
кетамин используется как обезболивающее, однако при использовании в больших дозах он может вызвать галлюцинации
Это диссоциатив, а не обычный галлюциноген