И признали, что поторопились с заявлением.

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Фото Тайского бюро по борьбе с наркотиками

Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин заявил, что около 11,5 тонны конфискованного в середине ноября вещества оказались не кетамином, а тринатрийфосфатом, который обычно используется как чистящее средство. Он назвал произошедшее «недоразумением» и объяснил «технической ошибкой», его цитирует BangKog Post.

Тепсутин рассказал, что ошибка произошла из-за результатов предварительных тестов, которые окрасились в фиолетовый цвет при взаимодействии с веществом. При повторном испытании выяснилось, что по крайней не мере в 66 из 475 мешков находится не кетамин, а тринатрийфосфат, который также окрашивает тесты в фиолетовый цвет, пишет издание. Тепсутин признал, что проводить пресс-конференцию с объявлением о конфискации наркотиков было «преждевременно», и власти продолжают проверять вещество в мешках.

Фото Тайского бюро по борьбе с наркотиками