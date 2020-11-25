Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
Новости
Ольга Щербинина
1444

В Калифорнии заключённые незаконно получили пособия по безработице на миллионы долларов Материал редакции

В штате нет системы, сопоставляющей данные из тюрем с информацией о безработных.

13 комментариев
В закладки

В Калифорнии десятки тысяч заключённых провернули крупную мошенническую схему. Они незаконно получали пособия по безработице в связи с пандемией, пишет NBC.

По словам окружного прокурора округа Сакраменто Энн Мари Шуберт, сумма ущерба может достигать миллиарда долларов. Только между мартом и августом из тюрем поступило более 35 тысяч запросов на пособия на 140 миллионов долларов. В прокуратуре это называют крупнейшим мошенничеством в истории штата.

Иногда деньги выплачивали непосредственно заключённым, находящимся в тюрьмах. В других случаях отправляли их родственникам и друзьям. Иногда в запросах на получения выплат фигурировали фальшивые номера социального страхования и имена вроде Джон Доу или Джон Адамс. Один из заявителей назвался «грязными штанишками».

В запросах на пособия по безработице фигурируют 133 приговорённых к смертной казни, в том числе массовые и жестокие убийцы. Всего смертникам выплатили 420 тысяч долларов.

Мошенничество удалось осуществить, так как в Калифорнии, в отличие от других штатов, отсутствует система, которая сопоставляет данные о заключённых с информацией о запросах на пособие по безработице. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал мошенничество «абсолютно неприемлемым» и заявил, что для решения этой проблемы соберут рабочую группу.

#новости #сша #мошенничество

Ольга Щербинина PLUS
+61 193
но есть и хорошие новости?
3
10
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e"], "comments": 13, "likes": 10, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 240593, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Nov 2020 16:12:25 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Прежний кавалер

12

Вот это я понимаю баг 

Ответить

ouxen

Прежний
6

новости настоящей сверхдержавы, где даже смертник получает пособие в $3150 ☝🏽

Ответить

Данила Романов

ouxen
3

в калифорнии на эти деньги можно снять чулан на месяц)

Ответить

ouxen

Данила
6

а у нас - чулпан ( ಠ ͜ʖಠ)

Ответить

Андрей Рядькин

ouxen
0
Как помогают в США во время карантина
Из последнего выпуска по сети очень разошелся вот этот кусок, и он правда очень показательный. К…
www.facebook.com
Ответить

Гордый лолипоп

Прежний
0

Фича

Ответить

GoodSanta

6

Из новости узнал, что Шварцнеггер больше не губернатор Калифорнии. Оказалось вот уже как 9 лет

Ответить

Sam Lowry

–1

На заметку клоунам, которые любят говаривать про ВВП Калифорнии.

Ответить

Кремлевский завод

Sam
2

А я что Владимир Владимирович Путин делает в Калифорнии?

Ответить

ouxen

Кремлевский
2

находится

Ответить

Кремлевский завод

0

Работники банков курят в сторонке.

Ответить

GoodSanta

0

@Биржа TJ продать 78 331466

Ответить

Биржа TJ

GoodSanta
0

Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Проект»: в Петербурге живёт близкая подруга Путина с активами на $100 млн, её дочь «феноменально» похожа на президента
В университете Брэдфорда оценили сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих в 70,44%.
236
Интернет
«Какая разница, из чьих уст правда?»: порноактриса заявила о кремлеботах под раскритикованным постом о России без Путина
По её словам, «заинтересованные ребята» хотят доказать, что оппозицию представляют маргиналы, но это не так.
381
Новости
В пустыне штата Юта обнаружили загадочный металлический монолит
Точное местонахождение предмета, похожего на реквизит «Космической одиссеи», не разглашается.
177
Популярное за три дня
Интернет
Жюри школьной олимпиады по математике подсказало участникам неверные ответы на сайте с решениями домашних заданий
Списавшим можно только посочувствовать — скорее всего, их ждёт дисквалификация.
224
Новости
«Проект»: в Петербурге живёт близкая подруга Путина с активами на $100 млн, её дочь «феноменально» похожа на президента
В университете Брэдфорда оценили сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих в 70,44%.
236
Новости
В Амурской области пенсионер десять лет рисовал новогодние открытки на льду реки. После его смерти традицию продолжили
Местные жители называли одинокого пенсионера «дедом Валерием», а он хотел «делать что-то прекрасное».
16
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

vvtwittep

Сенаторы разработали…

Рулон Обоев

Запись в подсайте Животные

Биржа TJ

В Калифорнии заключённые…

GoodSanta

В Калифорнии заключённые…

Groosha

Сенаторы разработали…

GoodSanta

Директор муниципальной школы в…

социальныирудимент

Эффект «Хода королевы»: хит…

Artem 88

Шотландия первой в мире приняла…

так не пойдёт

«Яндекс» представил колонку…

эСТОНКСкий

«ВКонтакте» начала…
null