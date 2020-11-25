В штате нет системы, сопоставляющей данные из тюрем с информацией о безработных.

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В Калифорнии десятки тысяч заключённых провернули крупную мошенническую схему. Они незаконно получали пособия по безработице в связи с пандемией, пишет NBC.

По словам окружного прокурора округа Сакраменто Энн Мари Шуберт, сумма ущерба может достигать миллиарда долларов. Только между мартом и августом из тюрем поступило более 35 тысяч запросов на пособия на 140 миллионов долларов. В прокуратуре это называют крупнейшим мошенничеством в истории штата.

Иногда деньги выплачивали непосредственно заключённым, находящимся в тюрьмах. В других случаях отправляли их родственникам и друзьям. Иногда в запросах на получения выплат фигурировали фальшивые номера социального страхования и имена вроде Джон Доу или Джон Адамс. Один из заявителей назвался «грязными штанишками».

В запросах на пособия по безработице фигурируют 133 приговорённых к смертной казни, в том числе массовые и жестокие убийцы. Всего смертникам выплатили 420 тысяч долларов.

Мошенничество удалось осуществить, так как в Калифорнии, в отличие от других штатов, отсутствует система, которая сопоставляет данные о заключённых с информацией о запросах на пособие по безработице. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал мошенничество «абсолютно неприемлемым» и заявил, что для решения этой проблемы соберут рабочую группу.