В Калифорнии заключённые незаконно получили пособия по безработице на миллионы долларов Материал редакции
В штате нет системы, сопоставляющей данные из тюрем с информацией о безработных.
В Калифорнии десятки тысяч заключённых провернули крупную мошенническую схему. Они незаконно получали пособия по безработице в связи с пандемией, пишет NBC.
По словам окружного прокурора округа Сакраменто Энн Мари Шуберт, сумма ущерба может достигать миллиарда долларов. Только между мартом и августом из тюрем поступило более 35 тысяч запросов на пособия на 140 миллионов долларов. В прокуратуре это называют крупнейшим мошенничеством в истории штата.
Иногда деньги выплачивали непосредственно заключённым, находящимся в тюрьмах. В других случаях отправляли их родственникам и друзьям. Иногда в запросах на получения выплат фигурировали фальшивые номера социального страхования и имена вроде Джон Доу или Джон Адамс. Один из заявителей назвался «грязными штанишками».
В запросах на пособия по безработице фигурируют 133 приговорённых к смертной казни, в том числе массовые и жестокие убийцы. Всего смертникам выплатили 420 тысяч долларов.
Мошенничество удалось осуществить, так как в Калифорнии, в отличие от других штатов, отсутствует система, которая сопоставляет данные о заключённых с информацией о запросах на пособие по безработице. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал мошенничество «абсолютно неприемлемым» и заявил, что для решения этой проблемы соберут рабочую группу.
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