Независимые эксперты, анализировавшие деятельность фонда, призвали создать в WWF более эффективную систему реагирования на жалобы.

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Всемирный фонд дикой природы опубликовал 160-страничный отчёт в ответ на обвинения в грубом нарушении прав человека. Отчёт в течение 19 месяцев готовила комиссия независимых экспертов под руководством Нави Пиллэй — бывшего Верховный комиссара ООН по правам человека.

Обвинения, на которые пришлось реагировать фонду, выдвинуло в 2019 году издание BuzzFeed. Журналисты, в течение года расследовавшие деятельность WWF в странах Азии и Африки, рассказали, что организация снабжает оружием охранников парков и нанимает рейнджеров, которые пытают, насилуют и убивают представителей коренных народов. WWF объявил, что проведёт независимую проверку собранных изданием доказательств.

Согласно итоговому отчёту, WWF действительно не реагировал должным образом на сведения о нарушении прав человека, поступавшие из Центральной Африки, Индии и Непала. Комиссия пришла к выводу, что фонд непоследователен в своей социальной политике, особенно слабо она реализуется в регионе Конго. Головной офис не давал своим региональным представительствам чётких указаний об их обязательствах.

В некоторых случаях организацию предупреждали о потенциальных нарушениях, но она не реагировала на сообщения и не проводила проверок. Иногда это происходил из-за «желания избежать конфликтов с местным правительством», говорится в отчёте. Эксперты обнаружили, что из Непала уже с начала 2000-х поступали обвинения в пытках, изнасилованиях и убийствах, связанных с сотрудниками WWF, но никакого механизма для борьбы с этим так и не разработали.

Кроме того, эксперты раскритиковали внешнюю коммуникацию WWF, который преуменьшает серьёзность проблем и преувеличивает эффективность своих мер. Они призвали фонд откровеннее рассказывать о нарушениях и публично на них реагировать. Часть обвинений против WWF в отчёте опровергли. В частности, комиссия не нашла подтверждений тому, что организация поставляла или закупала оружие солдатам, боровшимся с браконьерами. Однако фонд мог пролоббировать властям хорошее оснащение для солдат.

«Важно отметить, что комиссия не нашла доказательств того, что сотрудники WWF направляли, поощряли какие-либо нарушения или участвовали в них. Когда возникали опасения, наши сотрудники предпринимали ответные меры, — пишет фонд в своём комментарии к независимому отчёту. — Сообщения о нарушениях, совершённых рейнджерами некоторых правительств, ужасают нас и идут вразрез со всеми ценностями, которые мы отстаиваем».