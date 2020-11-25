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Алексей Боржонов
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Южная Корея оштрафовала Facebook на шесть миллионов долларов за передачу данных пользователей сторонним компаниям Материал редакции

Власти страны потребовали возбудить уголовное дело.

2 комментария
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Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи установила, что Facebook с 2012 по 2018 год передавал личные данные по крайней мере 3,3 миллиона пользователей сторонним компаниям и оштрафовал соцсеть на 6,7 миллиарда вон (примерно шесть миллионов долларов). Когда пользователи входили в сторонние сервисы, используя профили в фейсбуке, личная информация их друзей также передавалась этим сервисам, чьи названия не приводятся.

По утверждению комиссии, сторонние компании получали данные об именах, адресах, датах рождения, опыте работы и семейном положении пользователей. Точный объём переданной информации регулятор назвать не смог, поскольку Facebook не предоставил соотвествующие документы, но так как данными делились с 10 тысячами компаний, то комиссия полагает, что речь идёт о «значительном объёме», отмечает агентство Yonhap.

В сообщении отмечается, что это первый штраф в истории комиссии после её запуска в августе 2020 года. Регулятор направил документы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против Facebook Ireland, который отвечал за работу соцсети в Южной Корее с 2012 по 2018 год. В Facebook заявили, что изучат претензии корейский властей.

#новости #facebook

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Зачем??

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Дмитрий Алексеенков

Левый
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Чтобы доказать российским либералам, что не только гос органы РФ могут хернёй заниматься. Очевидно же

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