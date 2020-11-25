Южная Корея оштрафовала Facebook на шесть миллионов долларов за передачу данных пользователей сторонним компаниям Материал редакции
Власти страны потребовали возбудить уголовное дело.
Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи установила, что Facebook с 2012 по 2018 год передавал личные данные по крайней мере 3,3 миллиона пользователей сторонним компаниям и оштрафовал соцсеть на 6,7 миллиарда вон (примерно шесть миллионов долларов). Когда пользователи входили в сторонние сервисы, используя профили в фейсбуке, личная информация их друзей также передавалась этим сервисам, чьи названия не приводятся.
По утверждению комиссии, сторонние компании получали данные об именах, адресах, датах рождения, опыте работы и семейном положении пользователей. Точный объём переданной информации регулятор назвать не смог, поскольку Facebook не предоставил соотвествующие документы, но так как данными делились с 10 тысячами компаний, то комиссия полагает, что речь идёт о «значительном объёме», отмечает агентство Yonhap.
В сообщении отмечается, что это первый штраф в истории комиссии после её запуска в августе 2020 года. Регулятор направил документы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против Facebook Ireland, который отвечал за работу соцсети в Южной Корее с 2012 по 2018 год. В Facebook заявили, что изучат претензии корейский властей.
Чтобы доказать российским либералам, что не только гос органы РФ могут хернёй заниматься. Очевидно же