Власти страны потребовали возбудить уголовное дело.

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Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи установила, что Facebook с 2012 по 2018 год передавал личные данные по крайней мере 3,3 миллиона пользователей сторонним компаниям и оштрафовал соцсеть на 6,7 миллиарда вон (примерно шесть миллионов долларов). Когда пользователи входили в сторонние сервисы, используя профили в фейсбуке, личная информация их друзей также передавалась этим сервисам, чьи названия не приводятся.

По утверждению комиссии, сторонние компании получали данные об именах, адресах, датах рождения, опыте работы и семейном положении пользователей. Точный объём переданной информации регулятор назвать не смог, поскольку Facebook не предоставил соотвествующие документы, но так как данными делились с 10 тысячами компаний, то комиссия полагает, что речь идёт о «значительном объёме», отмечает агентство Yonhap.