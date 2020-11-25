Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
Новости
Ольга Щербинина
757

Сенат Франции проголосовал за принятие резолюции о признании Нагорного Карабаха Материал редакции

Сенаторы также осудили военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наёмников.

17 комментариев
В закладки

Сенаторы Франции приняли резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорно-Карабахскую республику. Один человек проголосовал против, 305 — за, пишет ТАСС со ссылкой на решение парламента.

Сенат призвал «к немедленному выводу азербайджанских вооружённых сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведённых в регионе с 27 сентября». Он осудил военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наёмников.

Также сенаторы считают, что нужно провести международное расследования военных преступлений, совершённых в Нагорном Карабахе. Авторы инициативы настаивают на том, чтобы правительство содействовало «возобновлению в рамках минской группы переговоров о долгосрочном урегулировании конфликта».

Резолюция призвала к восстановлению границ, определённых в 1994 году, обеспечению безопасности армянского населения и права на возвращение перемещённых лиц. По мнению законодателей Франции, признание республике воспрепятствует «экспансионистской политике» Турции, которая «представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию «историческим решением». По его словам, признание Арцаха входит в международную повестку.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что власти страны рассматривают резолюцию «как обычный листок бумаги». «Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьёзные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции», — заявил Гаджиев.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не будет полезно никому. По его словам, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа.

Премьер Армении вместе с главами России и Азербайджана 10 ноября принял трёхстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах. В Армении это восприняли как капитуляцию — 11 ноября прошли масштабные протесты с требованием отставки Пашиняна.

#новости #карабах #франция #москва

Ольга Щербинина PLUS
+61 218
но есть и хорошие новости?
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","\u043a\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0445"], "comments": 17, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 240754, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Nov 2020 21:36:54 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Романелло Кивогенс

4

Что-то поздновато французы спохватились. Да и какой смысл признавать территорию, которую не признала даже сама Армения?

Ответить

Резкий спрей

Романелло
3

потому что лобби

Ответить

Zeynal Verdiyev

Резкий
1

мне кажется сами эти депутаты в душе не ебут что это такое и где это. 

Ответить

Критический магнит

Zeynal
0

нет, во Франции сильное армянское лобби. Там все все знают по этому вопросу. 

Ответить

Борщевик Обыкновенный

Романелло
1

Подосрать мусульманам

Ответить

ouxen

Романелло
0

потому что они не трусы

Ответить

Zeynal Verdiyev

ouxen
0

слабоумие и отвага?)

Ответить

Amentessa

3

Я так и не поняла, кто мудак в этой истории, Армения  или Азербайджан:(

Ответить

Борщевик Обыкновенный

Amentessa
0

Путин 

Ответить

Тепловой шар

Amentessa
0

Обои

Ответить

ouxen

0

красавы 💪🏿

Ответить

Левый файл

0

Сообщение удалено

Ответить

ad unguem

Левый
0

В нарды

Ответить

Anatoliy Lyashenko

0

Поздновато...

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Весело

Ответить

Субъективный хот-дог

0

Может ещё азербайджанский газ откажутся покупать или это слишком?

Ответить

Глеб Савчик

0

Ключевое слово "резолюция", читай как "я принял резолюцию не есть колбасу после 18 в следующем году" 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Жизнь, треснувшая по шву: как живёт калининградский педагог после спорного дела о совращении малолетних
Приговор полностью изменил жизнь учителя, который посвящал её юным журналистам. Бывшие студенты уверены, что его осудили несправедливо.
207
Новости
В пустыне штата Юта обнаружили загадочный металлический монолит
Точное местонахождение предмета, похожего на реквизит «Космической одиссеи», не разглашается.
177
Новости
Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику
Предустанавливать на гаджеты будут в том числе российские поисковики, браузеры, мессенджеры, новостные агрегаторы.
172
Популярное за три дня
Интернет
Жюри школьной олимпиады по математике подсказало участникам неверные ответы на сайте с решениями домашних заданий
Списавшим можно только посочувствовать — скорее всего, их ждёт дисквалификация.
224
TJ
Вы предложили собрать деньги на помощь детям и сделали это. Отчитываемся, куда пошли средства
Уважение сообществу!
97
Новости
«Проект»: в Петербурге живёт близкая подруга Путина с активами на $100 млн, её дочь «феноменально» похожа на президента
В университете Брэдфорда оценили сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих в 70,44%.
261
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Люц Шнайдер

Серия самоубийств солдат за три…

Атлант поправил…

Сенат Франции проголосовал за…

Космический кот

WWF ответил на обвинения в…

Унылый Лось

Сенат Франции проголосовал за…

Господин Дыня

США приготовились ввести…

Константин Курасов

Серия самоубийств солдат за три…

Посторонний

WWF ответил на обвинения в…

Роман Чернов

Серия самоубийств солдат за три…

vvtwittep

Шотландия первой в мире приняла…

Сборник комментариев

Серия самоубийств солдат за три…

Глеб Савчик

Сенат Франции проголосовал за…

Al

Шотландия первой в мире приняла…

Борщевик…

Сенат Франции проголосовал за…

Космический кот

WWF ответил на обвинения в…

Дмитрий Городских

Тайна монолита в пустыне Юты…

vvtwittep

Шотландия первой в мире приняла…

Борщевик…

Сенат Франции проголосовал за…

Посторонний

WWF ответил на обвинения в…
null