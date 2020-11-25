Сенаторы также осудили военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наёмников.

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Сенаторы Франции приняли резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорно-Карабахскую республику. Один человек проголосовал против, 305 — за, пишет ТАСС со ссылкой на решение парламента.

Сенат призвал «к немедленному выводу азербайджанских вооружённых сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведённых в регионе с 27 сентября». Он осудил военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наёмников.

Также сенаторы считают, что нужно провести международное расследования военных преступлений, совершённых в Нагорном Карабахе. Авторы инициативы настаивают на том, чтобы правительство содействовало «возобновлению в рамках минской группы переговоров о долгосрочном урегулировании конфликта».

Резолюция призвала к восстановлению границ, определённых в 1994 году, обеспечению безопасности армянского населения и права на возвращение перемещённых лиц. По мнению законодателей Франции, признание республике воспрепятствует «экспансионистской политике» Турции, которая «представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию «историческим решением». По его словам, признание Арцаха входит в международную повестку.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что власти страны рассматривают резолюцию «как обычный листок бумаги». «Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьёзные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции», — заявил Гаджиев.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не будет полезно никому. По его словам, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа.

Премьер Армении вместе с главами России и Азербайджана 10 ноября принял трёхстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах. В Армении это восприняли как капитуляцию — 11 ноября прошли масштабные протесты с требованием отставки Пашиняна.