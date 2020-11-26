Он был одним из фигурантов расследования о возможном вмешательстве России в выборы США.

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Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, признававший дачу ложных показаний ФБР о контактах с Россией, помилован президентом США.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у них теперь будет по-настоящему фантастический День благодарения», — написал Трамп.

Флинн работал советников по нацбезопаности в течение нескольких недель в начале 2017 года. Он ушёл в отставку после обвинений в том, что дал ложные показания ФБР о переговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Американский чиновник якобы просил Кремль вводить меры в ответ на санкции США, одобренные Бараком Обамой.