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Алексей Боржонов
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Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна. Тот признавал, что лгал ФБР о переговорах с Россией Материал редакции

Он был одним из фигурантов расследования о возможном вмешательстве России в выборы США.

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Фото AP

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, признававший дачу ложных показаний ФБР о контактах с Россией, помилован президентом США.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у них теперь будет по-настоящему фантастический День благодарения», — написал Трамп.

Флинн работал советников по нацбезопаности в течение нескольких недель в начале 2017 года. Он ушёл в отставку после обвинений в том, что дал ложные показания ФБР о переговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Американский чиновник якобы просил Кремль вводить меры в ответ на санкции США, одобренные Бараком Обамой.

Флинн стал фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы США и возможных связях Трампа с Кремлём. Сначала Флинн отрицал дачу ложных показаний, потом признал, что солгал ФБР, и пошёл на сделку со следствием. Минюст просил прекратить дело уголовное дело против Флинна, но так и не добился этого. Приговор Флинну всё ещё не вынесли.

#новости #сша #политика #трамп

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пепси

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да это fake news

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