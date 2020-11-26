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Алексей Боржонов
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Житель Ростовской области получил два года колонии за оправдание терроризма. Он оставил комментарии под видео о теракте Материал редакции

Максимальное наказание по вменяемым ему статьям — до семи лет лишения свободы.

36 комментариев
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22-летний житель Мартыновского района Ростовской области Денис Щебетун получил два года колонии по статьям о призывах к экстремизму и оправдании в интернете терроризма, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

По данным следствия, Щебетун в марте 2019 года оставил комментарии в неназванной соцсети под видео о теракте. Следователи считают, что комментарии возбуждали рознь по религиозному признаку, а также оправдывали и признавали идеологию и практику терроризма. Их текст не приводится.

Из картотеки суда следует, что дело поступило в суд 26 октября, а единственное слушание прошло 25 ноября. Комментариев от представителей осуждённого журналисты к моменту публикации заметки не получили.

«Кавказский узел» также уточняет, что в мае 2020 года Щебетуна признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды по административной статье. Однако в картотеке не указано, какое наказание ему назначили.

#новости #суды #соцсети

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36 комментариев
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Олег Иванов

29

Неназванной соцсети

Вэкашечка
В марте 2019 года оставил комментарии в под видео о теракте. 

Стрельба в мечетях Крайстчерча — два последовательных террористических акта 15 марта 2019 года

Пришлось гуглить, чё полную инфу не пишите, тж, посодют?

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Kir Kirsky

Олег
0

Думаю просто лень было

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alexferman

10

Щебетун в марте 2019 года оставил комментарии в неназванной соцсети

Щебетун

Стопудова Твиттер

Ответить

onemanshow

alexferman
3

А Твиттер выдают данные? Муторно как-то. Запросы им слать, они там сами проверку проводить будут. На кой чёрт это надо, ментам надо план выполнить. Вон, заходишь в ВК и ОК и из одной ветки комментариев полное СИЗО собираешь.

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Andrey Vasilev

onemanshow
0

Гугли дело Владислава Синицы.

Ответить

onemanshow

Andrey
0

Там был прямой призыв к насилию против детей полицейских. И его ловили аж прямо ФСБ- у этих свои инструменты. Я помню это дело, его в течении суток аж взяли.
Ну то есть, конечно абсолютной защиты нет нигде. Но где-то тебя прикроет даже мелкий районный мент, а где-то потребуется потяжелее артиллерия.

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Dmitry Dubov

onemanshow
0

Если это то,о чем я подумал,то прямого призыва там не было, но как за косвенный можно было засчитать.

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Dias001 Rrn

5

Зато те, кто разжигают вражду к украинцам и цивилизованному миру, получают миллионы из бюджета

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Вольный корабль

4

пусть скажет спасибо что всего два года, ещё молодым выйдет. в россии заботятся о будущем своих граждан

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onemanshow

0

Нихуя себе!
С другой стороны, если бы российские соцсети заботились о своих пользователях, то давно бы уже запилили фичу с автопредупреждением экстремистских комментариев. Чтобы человек имел шанс подумать прежде чем глупость опубликовать.

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Истинный кавалер

onemanshow
1

Такая фича по дефолту  должна ставится в мозг, после трех подобных случаев

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Пушнойзверь

Истинный
8

 после трех подобных случаев

в голову приходит мысль съебать из страны. Странно, что не всем.

Ответить

alexferman

Пушнойзверь
1

Просто не все настолько истерички

Ответить

Пушнойзверь

alexferman
0

Тот случай, когда я предпочёл перебздеть.

Ответить

Dennis Naidyuk

alexferman
0

Ты, выросший в этом, просто не представляешь, Насколько это дичайшая дичь.

Ответить

alexferman

Dennis
0

Представляю, но мне похер, я люблю безумие

Ответить

Невыносимый Никита

Истинный
1

Соцсеть: Вы пытаетесь отправить комментарий, который грозит уголовным наказанием!
Ты: @Хорошо, ок, понял тебя

Ответить

Слава Инженеров

onemanshow
0

Почему глупость?

Ответить

alexferman

Слава
0

Оправдывать террор это реально слабоумие. Хотя, конечно, сажать за это нельзя.

Ответить

Слава Инженеров

alexferman
5

Там даже рассуждения о причинах притягивают к оправданию

Ответить

alexferman

Слава
0

Эт смотря как рассуждать. Сомневаюсь, что у комментатора Вк какие-то рассуждения были.

Ответить

Слава Инженеров

alexfer…
1

Я про то, что не все, что попадает под статью является глупостью

Ответить

Dennis Naidyuk

Слава
0

90%

Ответить

Евгений Космолинский

1

Ждём дела по оправданию обезглавливания учителя во Франции. Ах да...

Ответить

A big purple banana 🍆

0

вкдаунов не жалко

Ответить

onemanshow

A
0

мвахаха. Ты думаешь что комитет тебя не выдаст?

Ответить

A big purple banana 🍆

onemanshow
1

я и тут хуйни не пишу, за которую можно прикрыть

Ответить

onemanshow

A
1

Это не так работает у нас. Сначала ты пишешь хуню, а потом принимают новый закон и уже решают прикрыть тебя или не прикрыть.

Ответить

A big purple banana 🍆

onemanshow
0

че т не слышал
похуй и на это

Ответить

onemanshow

A
0

Еслии я скажу, что чела пытались закрыть за аудиозапись которую он держал у себя в закрытом альбоме ещё до того как её признали экстремистким материалом? В закрытом, Карл!
Сам бы не поверил, но да, и такое бывает.

Ответить

A big purple

onemans…
0

а что за запись?

Ответить

onemanshow

A
0

Скинуть тебе в ЛС?

Ответить

A big purple

onemans…
0

давай

Ответить

onemanshow

A
0

Сначала удостоверение покажи

Ответить

A big purple

onemans…
0

покажу в лс

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Shlomo Goldenberg

0

Дагестанский борцуха смеётся над такими приговорами глупым кяфирам 

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