Житель Ростовской области получил два года колонии за оправдание терроризма. Он оставил комментарии под видео о теракте Материал редакции
Максимальное наказание по вменяемым ему статьям — до семи лет лишения свободы.
22-летний житель Мартыновского района Ростовской области Денис Щебетун получил два года колонии по статьям о призывах к экстремизму и оправдании в интернете терроризма, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.
По данным следствия, Щебетун в марте 2019 года оставил комментарии в неназванной соцсети под видео о теракте. Следователи считают, что комментарии возбуждали рознь по религиозному признаку, а также оправдывали и признавали идеологию и практику терроризма. Их текст не приводится.
Из картотеки суда следует, что дело поступило в суд 26 октября, а единственное слушание прошло 25 ноября. Комментариев от представителей осуждённого журналисты к моменту публикации заметки не получили.
«Кавказский узел» также уточняет, что в мае 2020 года Щебетуна признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды по административной статье. Однако в картотеке не указано, какое наказание ему назначили.
Неназванной соцсети
Вэкашечка
В марте 2019 года оставил комментарии в под видео о теракте.
Стрельба в мечетях Крайстчерча — два последовательных террористических акта 15 марта 2019 года
Пришлось гуглить, чё полную инфу не пишите, тж, посодют?
Щебетун в марте 2019 года оставил комментарии в неназванной соцсети
Щебетун
Стопудова Твиттер
А Твиттер выдают данные? Муторно как-то. Запросы им слать, они там сами проверку проводить будут. На кой чёрт это надо, ментам надо план выполнить. Вон, заходишь в ВК и ОК и из одной ветки комментариев полное СИЗО собираешь.
Гугли дело Владислава Синицы.
Там был прямой призыв к насилию против детей полицейских. И его ловили аж прямо ФСБ- у этих свои инструменты. Я помню это дело, его в течении суток аж взяли.
Ну то есть, конечно абсолютной защиты нет нигде. Но где-то тебя прикроет даже мелкий районный мент, а где-то потребуется потяжелее артиллерия.
Если это то,о чем я подумал,то прямого призыва там не было, но как за косвенный можно было засчитать.
Зато те, кто разжигают вражду к украинцам и цивилизованному миру, получают миллионы из бюджета
Нихуя себе!
С другой стороны, если бы российские соцсети заботились о своих пользователях, то давно бы уже запилили фичу с автопредупреждением экстремистских комментариев. Чтобы человек имел шанс подумать прежде чем глупость опубликовать.
Истинный кавалер
Такая фича по дефолту должна ставится в мозг, после трех подобных случаев
после трех подобных случаев
в голову приходит мысль съебать из страны. Странно, что не всем.
Просто не все настолько истерички
Ты, выросший в этом, просто не представляешь, Насколько это дичайшая дичь.
Невыносимый Никита
Соцсеть: Вы пытаетесь отправить комментарий, который грозит уголовным наказанием!
Ты: @Хорошо, ок, понял тебя
Почему глупость?
Оправдывать террор это реально слабоумие. Хотя, конечно, сажать за это нельзя.
Там даже рассуждения о причинах притягивают к оправданию
Эт смотря как рассуждать. Сомневаюсь, что у комментатора Вк какие-то рассуждения были.
Я про то, что не все, что попадает под статью является глупостью
Ждём дела по оправданию обезглавливания учителя во Франции. Ах да...
вкдаунов не жалко
мвахаха. Ты думаешь что комитет тебя не выдаст?
я и тут хуйни не пишу, за которую можно прикрыть
Это не так работает у нас. Сначала ты пишешь хуню, а потом принимают новый закон и уже решают прикрыть тебя или не прикрыть.
че т не слышал
похуй и на это
Еслии я скажу, что чела пытались закрыть за аудиозапись которую он держал у себя в закрытом альбоме ещё до того как её признали экстремистким материалом? В закрытом, Карл!
Сам бы не поверил, но да, и такое бывает.
а что за запись?
Скинуть тебе в ЛС?
давай