Facebook выплатил штраф в четыре миллиона рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными россиян Материал редакции
Локализовать информацию требует закон о персональных данных.
Соцсеть выплатила четыре миллиона рублей по постановлению Таганского суда Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Компания не локализовала данные россиян, за что в феврале её оштрафовали по части 8 статьи 13.11 КоАП о персональных данных.
Судебное производство о принудительном взыскании штрафа с Facebook прекратили, добавили в пресс-службе. Таганский суд оштрафовал в феврале и Twitter по той же статье, однако компания обжаловала решение.
В 2015 году в России начал действовать закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор заблокировал LinkedIn.
Чистый паук например
они наверное на туалетную бумагу тратят больше, чем этот штраф
Ирония судьбы. Я не то, чтобы не против, я даже настаиваю на том, чтобы мои персональные данные хранились за пределами территории РФ. И чем дальше - тем лучше. Однако наши власти не оставляют мне выбора, при этом почему-то прикрываются заботой обо мне. Хотя все отлично понимают, что это делается лишь для того, чтобы в случае чего проще было меня прижучить.
Сколько это на пересчет в доллары? Пол зарплаты Цукерберга?
Аналитика, бро.
1. Штраф $53,040 долларов.
2. Выручка Facebook по результатам первого квартала 2020 года достигла $17,74 млрд / в среднем $4,435 млрд. в месяц.
3. Чистая прибыль составила $4,9 млрд / в среднем $1,225 млрд. в месяц.
Итого получаем, что штраф составит примерно 0,0043% от ежемесячной чистой прибыли.
По ЗП Цукера не считаем, т.к. у него оф. зп 1$ в год.
теперь можно назначить штраф в 8 млн, а потом 16, 32 и т.д.
Общемировая практика доить ИТ гиганты.В зависимости от рычагов страны,штрафы могут быть или миллиарды долларов или миллионы рублей.
продали мои персональные данные?
и так задёшево?
кто вообще в мире главный?
фейсбук?
а кто его выбирал?