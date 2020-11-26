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Алексей Боржонов
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Facebook выплатил штраф в четыре миллиона рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными россиян Материал редакции

Локализовать информацию требует закон о персональных данных.

14 комментариев
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Соцсеть выплатила четыре миллиона рублей по постановлению Таганского суда Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Компания не локализовала данные россиян, за что в феврале её оштрафовали по части 8 статьи 13.11 КоАП о персональных данных.

Судебное производство о принудительном взыскании штрафа с Facebook прекратили, добавили в пресс-службе. Таганский суд оштрафовал в феврале и Twitter по той же статье, однако компания обжаловала решение.

В 2015 году в России начал действовать закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор заблокировал LinkedIn.

#новости #facebook #суды

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14 комментариев
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Административный будильник

36

Иногда кажется, что Facebook просто не знает что такое Россия и где это, и иногда ему прилетают какие то мелкие квитанции, которые просто надо кинуть в бухгалтерию

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Вольный корабль

Административный
7

хватит оскорблять россию на российском сайте блять

Ответить

Чистый паук например

Административный
4

они наверное на туалетную бумагу тратят больше, чем этот штраф

Ответить

ТыжЮзер

Административный
1

Списывая их на маркетинговые расходы)

Ответить

Романелло Кивогенс

12

Ирония судьбы. Я не то, чтобы не против, я даже настаиваю на том, чтобы мои персональные данные хранились за пределами территории РФ. И чем дальше - тем лучше. Однако наши власти не оставляют мне выбора, при этом почему-то прикрываются заботой обо мне. Хотя все отлично понимают, что это делается лишь для того, чтобы в случае чего проще было меня прижучить.

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miniawe .

0

Сколько это на пересчет в доллары? Пол зарплаты Цукерберга? 

Ответить

Пушнойзверь

miniawe
5

В секунду.

Ответить

ТыжЮзер

miniawe
3

Аналитика, бро.

1. Штраф $53,040 долларов.
2. Выручка Facebook по результатам первого квартала 2020 года достигла $17,74 млрд / в среднем $4,435 млрд. в месяц.
3. Чистая прибыль составила $4,9 млрд / в среднем $1,225 млрд. в месяц.

Итого получаем, что штраф составит примерно 0,0043% от ежемесячной чистой прибыли.

По ЗП Цукера не считаем, т.к. у него оф. зп 1$ в год.

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Данила Романов

0

теперь можно назначить штраф в 8 млн, а потом 16, 32 и т.д.

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-vinopa-

Данила
0

А есть вообще какой-то срок "устранения недостатков"?
Или один раз заплатил, и все?

Ответить

Подходящий вентилятор

0

Смешной штраф.

Ответить

Андрей Иванов

0

Общемировая практика доить ИТ гиганты.В зависимости от рычагов страны,штрафы могут быть или миллиарды долларов или миллионы рублей.

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Andrew Sychev

Андрей
0

Ну it гигнаты доят других, это просто пищевая цепочка

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Красивые Глазки

0

продали мои персональные данные?
и так задёшево?
кто вообще в мире главный?
фейсбук?
а кто его выбирал?

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