В Дании убитые из-за Covid-19 норки «поднялись из могил» — виноваты природный газ и неглубокие захоронения Материал редакции
В полиции заверили, что это естественный процесс и опасаться нечего.
Норки, уничтоженные в Дании из-за пандемии коронавируса, поднялись из-под земли. Их похоронили на глубине около метра в братских могилах на военном тренировочном поле, пишет The Guardian.
«По мере разложения в тушах могут образовываться газы. Это заставляет их немного расширяться. В худшем случае тело выталкивает из земли», — сказал пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен.
По его словам, это естественный процесс. Кристенсен пояснил, что песчаная почва в Западной Ютландии слишком лёгкая, поэтому глубины могил не хватило, чтобы избежать этого явления. Полицейским пришлось засыпать их сверху дополнительной почвой.
Министерство окружающей среды Дании заявило, что это явление было «временной проблемой, связанной с процессом разложения». Там добавили, что территорию будут контролировать круглые сутки, пока не построят забор, «чтобы избежать потенциальных проблем для животных и людей».
Кристенсен отметил, что мёртвые норки представляют лишь небольшой риск для людей, так как вирус передаётся в основном через живых животных, выдыхающих его в воздух.
Местные СМИ также сообщили, что животные, возможно, похоронены слишком близко к озёрам и подземным водам. Это вызвало опасения по поводу возможного загрязнения грунта и источников питьевой воды. Чиновница из датского совета по водным ресурсам рассказала, что как минимум два мэра находящихся рядом поселений потребовали выкопать и сжечь тела норок.
Правительство Дании обнаружило у норок мутировавшую версию коронавируса, которой они заразили людей, и 4 ноября объявило о необходимости убить животных. В стране работают более 1100 звероферм, на которых содержатся до 17 миллионов норок. TV2 со ссылкой на ветеринарную и продовольственную администрацию Дании сообщал, что к 9 ноября в стране уничтожили около 2,5 миллиона особей.
Бегать со скоростью 0,5 км/ч, спотыкаться об каждую травинку, промахиваться впритык и совершать нелогичные действия?
Можно ещё все патроны в воздух выпустить.
это было озвучено 3 пунктом.
Становиться зомби?
Подходящий вентилятор
Ага, и пожирать мозги человеков.
Моральный динозавр
Не забудь каску одеть до заражения
Их похоронили на глубине около метра в братских могилах
Серьёзно? В братских могилах? Автор текста мог написать ещё про то, что гидра нацизма вновь поднимает голову и в Европе устроили норочью Хатынь.
Братские могилы норок. Это ахуенно.
Уроды блть
норок убили, а вирус вживых оставили?
зачем тогда убили норок?
чем они оправдывают это массовое норкоубийтсво?
На корме сэкономят.
или земля под норочьими фермами понадобилась девелоперам для строительства коттеджных поселков
Ну да, туда же приезжают молодые и симпатичные арабы и негритянины. Им же нужно где-то жить? А женщины и в пуховиках походят, верно?
и фермерам давно пора жить в городе
Будто этих норок выращивали для других целей) лол
шкурки то хоть сняли?
Был у меня проект на Рублевке. Дорогу перебегала норочка, ее переехали. Я остановился, замотал ее в куртку и отвез в ветеринарку. Через неделю позвонили и сказали что умерла. Переживал. А тут сука 2,5 миллиона!
почему на землях военных их закопали?!
на военном тренировочном поле
чтобы уничтожить датскую армию?
не всё спокойно в королевстве датском
Ну, блин. Это не новость, а хуета какая-то. И так про убитых норок читать было тяжко, так ещё теперь они «восстали». Хватит терпеть петинг новости на тэжэ!