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Ольга Щербинина
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В Дании убитые из-за Covid-19 норки «поднялись из могил» — виноваты природный газ и неглубокие захоронения Материал редакции

В полиции заверили, что это естественный процесс и опасаться нечего.

41 комментарий
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Фото Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Норки, уничтоженные в Дании из-за пандемии коронавируса, поднялись из-под земли. Их похоронили на глубине около метра в братских могилах на военном тренировочном поле, пишет The Guardian.

«По мере разложения в тушах могут образовываться газы. Это заставляет их немного расширяться. В худшем случае тело выталкивает из земли», — сказал пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен.

По его словам, это естественный процесс. Кристенсен пояснил, что песчаная почва в Западной Ютландии слишком лёгкая, поэтому глубины могил не хватило, чтобы избежать этого явления. Полицейским пришлось засыпать их сверху дополнительной почвой.

Министерство окружающей среды Дании заявило, что это явление было «временной проблемой, связанной с процессом разложения». Там добавили, что территорию будут контролировать круглые сутки, пока не построят забор, «чтобы избежать потенциальных проблем для животных и людей».

Кристенсен отметил, что мёртвые норки представляют лишь небольшой риск для людей, так как вирус передаётся в основном через живых животных, выдыхающих его в воздух.

Местные СМИ также сообщили, что животные, возможно, похоронены слишком близко к озёрам и подземным водам. Это вызвало опасения по поводу возможного загрязнения грунта и источников питьевой воды. Чиновница из датского совета по водным ресурсам рассказала, что как минимум два мэра находящихся рядом поселений потребовали выкопать и сжечь тела норок.

Правительство Дании обнаружило у норок мутировавшую версию коронавируса, которой они заразили людей, и 4 ноября объявило о необходимости убить животных. В стране работают более 1100 звероферм, на которых содержатся до 17 миллионов норок. TV2 со ссылкой на ветеринарную и продовольственную администрацию Дании сообщал, что к 9 ноября в стране уничтожили около 2,5 миллиона особей.

#новости #дания

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41 комментарий
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Противоположный колос

40

Ну 2020 не разочаровывает 

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Подходящий вентилятор

Противоположный
0

Спасибо, что напомнил. Пойду фильм просмотрю.

Ответить

Вольный корабль

30

этого блять ещё не хватало

Ответить

Седой коктейль

15
Ответить

Подходящий вентилятор

2

Не зря фильмы с зомби-апокалипсисом смотрел, теперь я знаю, что надо делать.

Ответить

Алексей Панкратов

Подходящий
32

Бегать со скоростью 0,5 км/ч, спотыкаться об каждую травинку, промахиваться впритык и совершать нелогичные действия? 

Ответить

GoodSanta

Алексей
19

Идти туда, где истошно кричат и медленно открывать подозрительные двери.

Ответить

Подходящий вентилятор

Алексей
12

Можно ещё все патроны в воздух выпустить.

Ответить

Алексей Панкратов

Подходящий
–1

это было озвучено 3 пунктом. 

Ответить

Подходящий вентилятор

Алексей
2

Впритык и в воздух две разные вещи.

Ответить

german.akimov

Подходящий
2

Становиться зомби?

Ответить

Подходящий вентилятор

german.akimov
0

Ага, и пожирать мозги человеков.

Ответить

Моральный динозавр

Подходящий
2

Не забудь каску одеть до заражения

Ответить

Подходящий вентилятор

Моральный
0

Я возьму костюм пожарного и топор.

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

9

Их похоронили на глубине около метра в братских могилах

Серьёзно? В братских могилах? Автор текста мог написать ещё про то, что гидра нацизма вновь поднимает голову и в Европе устроили норочью Хатынь.

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german.akimov

Artyom
2

Похоронили в норках

Ответить

Люц Шнайдер

3

Братские могилы норок. Это ахуенно.

Ответить

Kir Kirsky

Люц
1

Было ли отпевание?

Ответить

Mikhail Dragunov

1

Уроды блть

Ответить

Maxim Goretski

Mikhail
5

Ненавистник животных!!

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Отвратительный самолет

2
Ответить

Красивые Глазки

2

норок убили, а вирус вживых оставили?
зачем тогда убили норок?
чем они оправдывают это массовое норкоубийтсво?

Ответить

Драгоценный бинокль

Красивые
0

На корме сэкономят.

Ответить

Красивые Глазки

Драгоценный
0

или земля под норочьими фермами понадобилась девелоперам для строительства коттеджных поселков

Ответить

Драгоценный бинокль

Красивые
0

Ну да, туда же приезжают молодые и симпатичные арабы и негритянины. Им же нужно где-то жить? А женщины и в пуховиках походят, верно?

Ответить

Красивые Глазки

Драгоценный
0

и фермерам давно пора жить в городе

Ответить

Драгоценный

Красивые
0

Да, большой и дружной скандинавской семьёй.

Ответить

YeezySpace

Красивые
0

Будто этих норок выращивали для других целей) лол

Ответить

Красивые Глазки

YeezySpace
0

зачем оставили в живых вирус?
вот в чем вопрос!

Ответить

Peter Brand

2

это всё потому что вы маски не носите, уебаны блять

Ответить

Jenny Smith

1

даже норок нормально закопать не смогли, ну что за люди.

Ответить

André

0

Я/Мы Датские норки. 

Ответить

Danil Oputin

0

Да, рассказывайте

Ответить

Олег Мельник

0

Предвкушаю новость "в Дании сдетонировали туши норок"

Ответить

Дарья Гременкова

0

шкурки то хоть сняли?

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Jenny Smith

Дарья
0

вообще похоже, что да. но могу ошибаться.

Ответить

Maxim Kshishtovski

0
Ответить

Mr. European

0

Был у меня проект на Рублевке. Дорогу перебегала норочка, ее переехали. Я остановился, замотал ее в куртку и отвез в ветеринарку. Через неделю позвонили и сказали что умерла. Переживал. А тут сука 2,5 миллиона!

Ответить

Kir Kirsky

0

Заголовок, ну прям моё уважение!

Ответить

Красивые Глазки

0

почему на землях военных их закопали?!
на военном тренировочном поле
чтобы уничтожить датскую армию?
не всё спокойно в королевстве датском

Ответить

MrZlydnya

0

Ну, блин. Это не новость, а хуета какая-то. И так про убитых норок читать было тяжко, так ещё теперь они «восстали». Хватит терпеть петинг новости на тэжэ! 

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