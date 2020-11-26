Москва ждёт объяснений по поводу утечки беседы двух президентов о вакцине от Covid-19.

В закладки

В Москве возмущены тем, что во французские СМИ снова попал фрагмент из конфиденциальных разговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на российский дипломатический источник. Там считают, что «определённые круги» во Франции хотят разрушить доверительные отношения президентов.

По словам собеседника издания, этим людям не нравится конструктивный характер российско-французского диалога. Они «заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов, в том числе прямого подлога и клеветы».

Речь идёт о публикации французского издания Challenges, в которой со ссылкой на источник говорится, что во время телефонного разговора 7 ноября Путин попросил у Парижа помощи в производстве вакцины «Спутник V». Авторы статьи утверждают, что Макрон уклонился от прямого ответа.

На сайте Кремля есть запись об этом разговоре, но там не указано, что Путин о чём-то просил Макрона. Собеседник «Ъ» настаивает, что суть беседы двух президентов в публикации Challenges передана неверно. По его словам, содержание подобных разговоров «в лаконичной форме» доводится до сведения общественности, но «публикация подробного изложения, и уж тем более стенограммы бесед не предусмотрена международным протоколом и дипломатическим этикетом».

В связи с этим французская сторона не могла передать запись СМИ, уверен российский дипломат. «Поэтому мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента ещё одного разговора. [...] На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств», — заявил он.

Ранее газета Le Monde опубликовала информацию о беседе Путина и Макрона по поводу отравления Навального. Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись разговора.