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Ольга Щербинина
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«Коммерсантъ»: российские власти заметили попытку разрушить доверительные отношения Путина и Макрона Материал редакции

Москва ждёт объяснений по поводу утечки беседы двух президентов о вакцине от Covid-19.

19 комментариев
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В Москве возмущены тем, что во французские СМИ снова попал фрагмент из конфиденциальных разговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на российский дипломатический источник. Там считают, что «определённые круги» во Франции хотят разрушить доверительные отношения президентов.

По словам собеседника издания, этим людям не нравится конструктивный характер российско-французского диалога. Они «заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов, в том числе прямого подлога и клеветы».

Речь идёт о публикации французского издания Challenges, в которой со ссылкой на источник говорится, что во время телефонного разговора 7 ноября Путин попросил у Парижа помощи в производстве вакцины «Спутник V». Авторы статьи утверждают, что Макрон уклонился от прямого ответа.

На сайте Кремля есть запись об этом разговоре, но там не указано, что Путин о чём-то просил Макрона. Собеседник «Ъ» настаивает, что суть беседы двух президентов в публикации Challenges передана неверно. По его словам, содержание подобных разговоров «в лаконичной форме» доводится до сведения общественности, но «публикация подробного изложения, и уж тем более стенограммы бесед не предусмотрена международным протоколом и дипломатическим этикетом».

В связи с этим французская сторона не могла передать запись СМИ, уверен российский дипломат. «Поэтому мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента ещё одного разговора. [...] На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств», — заявил он.

Ранее газета Le Monde опубликовала информацию о беседе Путина и Макрона по поводу отравления Навального. Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись разговора.

#новости #политика #путин #макрон #франция

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19 комментариев
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Георгий Турманидзе

23

заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией

Лол! Будто для этого нужно сильно стараться

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GoodSanta

Георгий
9

Ну... Россия для этого сильно старается

Ответить

Артур Мудрик

9

 формированием токсичной атмосферы

какая тонкая отсылка к новичку

Ответить

Вольный корабль

5

заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией

это российские власти сами о себе?

Ответить

Уличный колос

4

Доверительные отношения между мошенником и лохом.

Ответить

GoodSanta

Уличный
0

Почему Макрон мошенник?

Ответить

Уличный колос

GoodSanta
0

Ты кого сейчас лохом назвал, а

Ответить

GoodSanta

Уличный
0

ммм, никого же

Ответить

Уличный колос

GoodSanta
2

Никто просил впредь быть осторожнее в формулировках

Ответить

Административный будильник

2

 заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией

Это про ТэЖэ

Ответить

Bad Mother Fucker

Административный
0

и удачно!

Ответить

Молодой бинокль

1

Почему в XXI веке переговоры стран ООН до сих пор происходят скрытно, а не на камеру под запись?

Ответить

Лысина Арика

0

Крепкий орешек попался/

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Москва ждёт объяснений по поводу утечки беседы двух президентов о вакцине от Covid-19.

Владимир в ожидании Годо.

В ожидании Годо
«В ожида́нии Годó» (фр. En attendant Godot, англ. Waiting for Godot) — пьеса ирландского…
ru.wikipedia.org
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Pavel Zamyatin

0

Там считают, что «определённые круги» во Франции хотят разрушить доверительные отношения президентов.

А вовсе не тот пиздец, который творит российская власть.

Ответить

Руденко Сергей

0

«Москва ждёт объяснений по поводу утечки беседы двух президентов о вакцине от Covid-19.»

Изящно сменили тему и теперь оказывается мы ждём от Франции объяснений

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Руслан Астратов

0

"Они «заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией"

Россия и сама с этим прекрасно справляется 

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Тихий файл

0

 заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов

Не понял, они случайно кусок должностной инструкции российского чиновника скопировали в текст заявления?

 во время телефонного разговора 7 ноября Путин попросил у Парижа помощи в производстве вакцины «Спутник V»

Но ведь все знают, что лучшая на свете российская вакцина давно зарегистрирована, а ковид уже побеждён. Очевидная клевета лягушатников-подпиндосников.

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Bad Mother Fucker

0

российским властям стоит начинать привыкать

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