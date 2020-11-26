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Алексей Боржонов
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Ректора вуза в Якутии задержали по подозрению в получении 250 миллионов рублей на обучение несуществующих студентов Материал редакции

«Мёртвые души» в Арктическом государственном агротехнологическом университете.

13 комментариев
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 Иван Слепцов, ректор Арктического государственного агротехнологического университета Фото с сайта «Избиратель депутат»

Арктический государственный агротехнологический университет с 2016 года незаконно получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей на обучение 136 несуществующих студентов, говорится на сайте прокуратуры Якутии.

В заявлении сообщается, что студенты должны были обучаться на бюджетной основе, но фактически в университет они не поступали, а деньги расходовались на неустановленные цели. Возбуждено два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также против ректора о злоупотреблении должностными полномочиями. Их объединили в одно производство, а ректора Ивана Слепцова задержали.

На сайте вуза указано, что Слепцов стал ректором университета в 2016 году — тогда же, когда, по версии следователей, началось мошенничество. Также Слепцов входит в президиум регионального отделения партии «Единая Россия».

#новости #якутия

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13 комментариев
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Красивые Глазки

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правильно ли я поняла, что из-за этого 136 человек не смогли поступить на бюджет?

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пиу-пиу

Красивые
0

А ещё можно по старинке их было типа в общаги заселить, а так-как места свободны, то сдавать их уже за отдельную плату реальным студентам.

Ответить

Красивые Глазки

пиу-пиу
2

или не студентам даже

Ответить

Закомплексованная Душа

2

Время идёт, а подходы остаются неизменными

Ответить

умный человек

0

Немного напомнило фильм. Но там все с точностью до наоборот 

«Нас приняли!» (Accepted, 2006)
Нас приняли! (2006) – Accepted – Всё о фильме: даты выхода, актеры, трейлеры, фото. Отзывы…
www.kinopoisk.ru
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bitch, please

умный
0

Его тоже, в каком-то смысле, приняли

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atlant02 .

умный
0

Мне это напомнило безупречный с Хью Джекманом

Ответить

Ваша Закладко

0

якут хотел сделать вуз более открытым - создать и записать онлайн курсы, своя платформа, стал бы номер 1 по онлайнобразованию в арктике. потом антарктика. но не взлетело

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Vladimir Medvedev

0

Обучение одного студента там больше 1,5 млн стоит?

Ответить

пиу-пиу

Vladimir
0

Вроде в эту сумму входит стипендия, материальная помощь и расходы на содержание студентов. Ну вроде.

К слову удивлён, что эта новость прям так шокирует, большинство ВУЗов со стипендиями и матпомощью махинации проводят.

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Vitaliy Vitaliev

0

Он просто фанат Н.В. Гоголя!

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Аяз Умбатов

Vitaliy
0

Ага. Когда принял книгу за учебное пособие

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Украденная жизнь

0

Он что, не заносил в прокуратуру?

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