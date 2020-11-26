Арктический государственный агротехнологический университет с 2016 года незаконно получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей на обучение 136 несуществующих студентов, говорится на сайте прокуратуры Якутии.

В заявлении сообщается, что студенты должны были обучаться на бюджетной основе, но фактически в университет они не поступали, а деньги расходовались на неустановленные цели. Возбуждено два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также против ректора о злоупотреблении должностными полномочиями. Их объединили в одно производство, а ректора Ивана Слепцова задержали.