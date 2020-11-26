Ректора вуза в Якутии задержали по подозрению в получении 250 миллионов рублей на обучение несуществующих студентов Материал редакции
«Мёртвые души» в Арктическом государственном агротехнологическом университете.
Арктический государственный агротехнологический университет с 2016 года незаконно получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей на обучение 136 несуществующих студентов, говорится на сайте прокуратуры Якутии.
В заявлении сообщается, что студенты должны были обучаться на бюджетной основе, но фактически в университет они не поступали, а деньги расходовались на неустановленные цели. Возбуждено два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также против ректора о злоупотреблении должностными полномочиями. Их объединили в одно производство, а ректора Ивана Слепцова задержали.
На сайте вуза указано, что Слепцов стал ректором университета в 2016 году — тогда же, когда, по версии следователей, началось мошенничество. Также Слепцов входит в президиум регионального отделения партии «Единая Россия».
правильно ли я поняла, что из-за этого 136 человек не смогли поступить на бюджет?
Немного напомнило фильм. Но там все с точностью до наоборот
якут хотел сделать вуз более открытым - создать и записать онлайн курсы, своя платформа, стал бы номер 1 по онлайнобразованию в арктике. потом антарктика. но не взлетело
Обучение одного студента там больше 1,5 млн стоит?
Он просто фанат Н.В. Гоголя!