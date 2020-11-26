Disney из-за пандемии уволит 32 тысячи сотрудников. В основном — работников тематических парков Материал редакции
Компании пришлось увеличить число тех, кто попадёт под сокращение.
Walt Disney Co в первой половине 2021 года собирается уволить 32 тысячи сотрудников. В основном сокращения коснутся работников тематических парков, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
«Диснейленды» во Флориде открылся после первой волны пандемии со строгим социальным дистанцированием, тестированием и использованием масок. Парк в Калифорнии закрыт до сих пор. Парижский «Диснейленд» открылся и снова закрылся из-за новых ограничений в стране. Тематические парки в Шанхае, Гонконге и Токио остаются открытыми.
В конце сентября компания говорила о планах уволить 28 тысяч человек. Представитель компании подтвердил, что новая цифра включает ранее объявленное число сотрудников, которые попадут под сокращение.
До начала пандемии в тематических парках Disney работали более 100 тысяч человек.
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