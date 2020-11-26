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Ольга Щербинина
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Disney из-за пандемии уволит 32 тысячи сотрудников. В основном — работников тематических парков Материал редакции

Компании пришлось увеличить число тех, кто попадёт под сокращение.

7 комментариев
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Walt Disney Co в первой половине 2021 года собирается уволить 32 тысячи сотрудников. В основном сокращения коснутся работников тематических парков, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

«Диснейленды» во Флориде открылся после первой волны пандемии со строгим социальным дистанцированием, тестированием и использованием масок. Парк в Калифорнии закрыт до сих пор. Парижский «Диснейленд» открылся и снова закрылся из-за новых ограничений в стране. Тематические парки в Шанхае, Гонконге и Токио остаются открытыми.

В конце сентября компания говорила о планах уволить 28 тысяч человек. Представитель компании подтвердил, что новая цифра включает ранее объявленное число сотрудников, которые попадут под сокращение.

До начала пандемии в тематических парках Disney работали более 100 тысяч человек.

«Диснейленд» во Флориде открылся на фоне роста…
В оригинальном ролике сотрудники приглашают посетить парк развлечений, который снова заработал…
tjournal.ru

#новости #disney

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7 комментариев
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alexferman

4

КРОВАВЫЕ КАПИТАЛИСТЫ

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пепси

alexferman
2

ЧО БАЗАРНУЛ

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Слава Инженеров

alexferman
2

это же не норки, их просто уволят

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Подходящий вентилятор

alexferman
0

Неожиданно...

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Простой Орзэмэс

2

И че теперь делать тем, кто всю жизнь проработал русалочкой

Ответить

Ilya Filin

Простой
1

Готовы?

Уходить молча. 🤡

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Илья Кузьмин

0

Проблемы первого мира, у меня в городе нет парков, например

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