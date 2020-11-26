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Артём Мазанов
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Госдума приняла закон об удалённой работе: сотрудникам нельзя понижать зарплату и можно уволить их после двух «прогулов» Материал редакции

Взаимодействие с работодателем во время отдыха работника будет считается сверхурочной работой.

29 комментариев
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Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Документ внесли в Госдуму её председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Они заявили, что пандемия коронавируса выявила проблемы российского трудового права, которое оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалённый режим работы.

В пояснительной записке указано, что действующий ТК «в принципе не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости», а только позволяет заключать трудовой договор о дистанционной работе, не подразумевающей нахождение рабочего места в офисе. Статьи ТК разрешают в некоторых случаях переводить работников на удалёнку, но пандемия и объявленные Путиным нерабочие дни под них не попадают.

Закон вводит три новых понятия

  • Дистанционная (удалённая) работа — выполнение обязанностей на постоянной основе вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), с использованием интернета;
  • Временная дистанционная (удалённая) работа — непрерывно на срок до полугода;
  • Комбинированная дистанционная (удалённая) работа — чередование удалённой работы и занятости на стационарном рабочем месте.

В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности». Обмениваться документами можно по почте. Заключение трудового договора, его расторжение и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью.

Правила перевода на удалённую работу

Такой перевод возможен только с согласия работника — это должно быть прописано в трудовом договоре или допсоглашении к нему. Исключением будут катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии и «иные исключительные случаи», которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан. Согласие работника на перевод по инициативе работодателя не требуется. Это также может обосновываться распоряжением федеральных, местных или муниципальных властей.

На удалённой работе сотрудника должны обеспечить необходимым оборудованием, программами или оплатить аренду такого оборудования. Максимальный срок временного перевода на дистанционку не должен превышать шести месяцев.

Основания для увольнения при дистанционной работе

Трудовой договор с сотрудником могут расторгнуть, если он более двух рабочих дней подряд «со дня поступления соответствующего запроса» не взаимодействует с работодателем без уважительной причины. Это заменит прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удалёнке. Уволить также могут за «изменение местности выполнения трудовой функции», если за этим последует невозможность исполнять обязанности.

Дистанционная работа не может являться основанием для снижения зарплаты. Если же специфика деятельности сотрудника не позволяет выполнять работу удалённо, или работодатель не может обеспечить его необходимым оборудованием, должен объявляться простой и работникам выплачивается не менее двух третей зарплаты.

Из редакции первого чтения убрали положение о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха» — то есть возможность не быть на связи с работодателем постоянно. Депутат Андрей Исаев объяснил, что такое право сохраняется в нескольких статьях, а изменение формулировок — юридические причины. В законе указано, что рабочее время за пределами установленного должно оплачиваться как сверхурочное по аналогии с тем, как это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах.

#новости #право

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29 комментариев
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Удивительный хичхакер

1

с зп-шками кстати правильно
была такая тема, что некоторые удаленщики (не у нас) уезжали пожить в регионы с меньшей стоимостью жизни, чем то, где было их очное рабочее место, фирма просекала этот момент и резала зарплату 

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Никита Жуковский

Удивительный
18

Интересно были ли случаи, когда наоборот уезжали в более дорогой город и им повышали зп по этой причине.

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Александр Добриневский

Удивительный
4

Ахах бля че за дичь творят?  Типа ну тебе в нижнем подзалупинске деньгов много не надо так что ты продолжай ту же работку делать а зпху мы тебе урежем чутка
Чем вообще это мотивировалось в плане бумажек? 

Ответить

Дима Внезапно

Александр
1

Знаю эту истории в разрезе штатов, где если ты живёшь в районе силиконовой долины, и тебе тубо квартиру снять будет стоить 3-5-7 к в зависимости от семьи, и прочие расходы выше, то тебе поднимают зп по сравнению со средней по стране за ту же работу. Но если ты при этом свалил в дешёвые штаты, то сфига ли доплачивать.

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Голубой коктейль

Дима
0

В разрезе долины все более чем логично, тк часто в офферах включены доплаты за аренду.
Ну и сами зп там раздуты не хило в тч из за высокой стоимости жизни в долине и около.
Умчать из СФ на побережье Флориды аутсорсить с планкой -10% от оффера - мечта каждого, кроме уж совсем экстравертов стартапщиков, которые с утра до вечера с горящими глазами галерами управляют.

Ответить

Удивительный хичхакер

Александр
0

Мотивировали расчетами зарплат на основе цен на недвижку 

https://www.wsj.com/articles/silicon-valley-pay-cuts-ignite-tech-industry-covid-19-tensions-11602435601

Ответить

Vladislav Donets

Удивительный
0

А если бы они уезжали в регионы с большей стоимостью жизни, им бы подняли зарплату?

Ответить

Подходящий вентилятор

0

Я так понимаю фраза "застрял в пробке" больше не прокатит?

Ответить

Грядущий велосипед

Подходящий
11

Будет "пробка застряла" доставал. 

Ответить

Клиторальный сарказм

Грядущий
4
Ответить

alexferman

3

Ну наконец-то. До регулирования Госдумой удалёнщики ползали во тьме и грязи аки орки, а теперь настанет светлая эра.

Ответить

Подходящий вентилятор

alexferman
0

а теперь настанет светлая эра.

Б*я, опять свет отключили.

Ответить

rossoshmap

1

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
«изменение местности выполнения трудовой функции»

нельзя теперь на толчке работать?

Ответить

Артём Мазанов

rossoshmap
4

Это если переедешь в Крым, а там из-за санкций не работает половина сайтов, и ты спасаешься впном, а он лагучий там что пиздец

Ответить

rossoshmap

Артём
0

Депутаты чей Крым?

Ответить

Грядущий

rossosh…
0

как ООН считают

Ответить

rossoshmap

Грядущий
1

Один, два, три...

Ответить

Грядущий

rossosh…
0

Visa, MasterCard off, four, five 

Ответить

rossoshmap

Грядущий
0

Работают, я был там летом

Ответить

Седой коктейль

rossosh…
0

Правильно 
Один обеспокоены 
Два встревожены 
Три Миссисипи 

Ответить

Ученый Данила

0

Трудовой договор с сотрудником могут расторгнуть, если он более двух рабочих дней подряд «со дня поступления соответствующего запроса» не взаимодействует с работодателем без уважительной причины.

чето не понял, то есть можно один день не выходить на связь, потом опять один день выходить, потом опять не выходить и все это не будет считаться прогулом? то есть можно половину времени ни хрена не делать и не выходить на связь на самых законных основаниях?

Ответить

Артём Мазанов

Ученый
1

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой статьи 3123 настоящего Кодекса).

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Артём Мазанов

Артём
0

Ну и плюс могут уволить за то, что и так уже прописано. Но получается, что только после двух подряд 

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Ученый Данила

Артём
0

ну то есть так и есть? можно выходить на связь раз в 2 дня и предъявить будет нечего

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Административный будильник

0

Давайте, защищайте их, мы же миллионеры, всем всё оплатим 

Ответить

-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-

Административный
0

Переезжаем в капиталистическую страну, жаль

Ответить

Административный будильник

–2

 Если же специфика деятельности сотрудника не позволяет выполнять работу удалённо, или работодатель не может обеспечить его необходимым оборудованием

расскажите это заводам, ёбла ослиные 

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Любовный единорожек88

Административный
0

Что рассказать? Что придется объявить простой? Это и сейчас так.

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Экспертный бинокль

Административный
0

Ну вообще норм ведь. Моя маман прессек одного завода. Дак там были сильные сокращения из-за пандемии

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