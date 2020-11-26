Взаимодействие с работодателем во время отдыха работника будет считается сверхурочной работой.

В закладки Слушать

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Документ внесли в Госдуму её председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Они заявили, что пандемия коронавируса выявила проблемы российского трудового права, которое оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалённый режим работы.

В пояснительной записке указано, что действующий ТК «в принципе не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости», а только позволяет заключать трудовой договор о дистанционной работе, не подразумевающей нахождение рабочего места в офисе. Статьи ТК разрешают в некоторых случаях переводить работников на удалёнку, но пандемия и объявленные Путиным нерабочие дни под них не попадают.

Закон вводит три новых понятия

Дистанционная (удалённая) работа — выполнение обязанностей на постоянной основе вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), с использованием интернета;

Временная дистанционная (удалённая) работа — непрерывно на срок до полугода;



Комбинированная дистанционная (удалённая) работа — чередование удалённой работы и занятости на стационарном рабочем месте.



В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности». Обмениваться документами можно по почте. Заключение трудового договора, его расторжение и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью.

Правила перевода на удалённую работу

Такой перевод возможен только с согласия работника — это должно быть прописано в трудовом договоре или допсоглашении к нему. Исключением будут катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии и «иные исключительные случаи», которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан. Согласие работника на перевод по инициативе работодателя не требуется. Это также может обосновываться распоряжением федеральных, местных или муниципальных властей.

На удалённой работе сотрудника должны обеспечить необходимым оборудованием, программами или оплатить аренду такого оборудования. Максимальный срок временного перевода на дистанционку не должен превышать шести месяцев.

Основания для увольнения при дистанционной работе

Трудовой договор с сотрудником могут расторгнуть, если он более двух рабочих дней подряд «со дня поступления соответствующего запроса» не взаимодействует с работодателем без уважительной причины. Это заменит прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удалёнке. Уволить также могут за «изменение местности выполнения трудовой функции», если за этим последует невозможность исполнять обязанности.

Дистанционная работа не может являться основанием для снижения зарплаты. Если же специфика деятельности сотрудника не позволяет выполнять работу удалённо, или работодатель не может обеспечить его необходимым оборудованием, должен объявляться простой и работникам выплачивается не менее двух третей зарплаты.

Из редакции первого чтения убрали положение о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха» — то есть возможность не быть на связи с работодателем постоянно. Депутат Андрей Исаев объяснил, что такое право сохраняется в нескольких статьях, а изменение формулировок — юридические причины. В законе указано, что рабочее время за пределами установленного должно оплачиваться как сверхурочное по аналогии с тем, как это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах.