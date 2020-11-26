Японский дипломат подарил красноярскому музею журналы, где Курилы обозначены как территория Японии Материал редакции
В музее это не оценили.
Заместитель консула Японии во время неофициального визита в Красноярский край подарил Минусинскому краеведческому музею журналы, где Курилы обозначены как японская территория, сообщает «7 канал». По словам директора музея Светланы Борисовой, сотрудники возмутились из-за такого подарка.
Журналы, которые подарил неназванный японский дипломат, напечатаны в Москве японским посольством, утверждает «7 канал». Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и малая курильская гряда отмечены тем же цветом, что и Япония.
В октябре 2020 года на Сахалине также произошёл скандал из-за принадлежности Курил. Чиновник во время презентации показал японскую карту, где острова отмечены тем же цветом, что и Япония, за что его уволили, напомнив о неприкосновенности границ России.
красава
Куросава, японец же
Круасан же француз.
Как же заебал этот тезис про "переписывание истории"
Это потому, что ты в России живёшь.) Его только здесь используют.
К сожалению нет, в польше тоже любят баловаться таким, да и вообще думаю много где
До моего переезда в РФ из Украины не особо его встречал.
Его раньше и в рф не было, просто дед поплыл кажется на войнушках и истории
Да как они только смеют, японцы, преподносить нам презенты со скрытым смыслом?! Вот мы всегда дарим подарки безо всякого геполитического подтекста.
Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/posol-rossii-podaril-lukashenko-kartu-belorussii-v-sostave-rossijskoj-imperii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Дядь, у тебя по ссылке историческая карта Российской Империи.
А у японцев бзик до сих пор - на рх современных картах это их острова, в зоны ответственности разных госслужб они тоже включены. Мол - fake it till you make it. Но тут они попутали конкретно и вынесли это за пределы своей палаты.
Я понимаю, когда Украина считает Крым своим или Турция будет отмечать северный Кипр иначе чем остальной Кипр, но у япошек-то на этих остравах вообще же ничего нет. Это чистой воды троллинг
В 1947 году около 400 000 человек были депортированы в Японию, в основном японцы (в 1945 году их насчитывалось 360 тысяч), частью айны.
И уже 63 года там ничего Японского нет.
Это просто карта из недалёкого будущего
Нет, это просто фантомные боли.
Как у юкрэинцев, пририсовывающих себе Крым на карте или у поляков, делающих то же самое с Гродно.
Это как после поражения в футболе от сборной Японии фанаты ходили по Москве и громили суши-бары
Подходящий вентилятор
Передний бинокль
Так я не против России! Я ж не дурак говорить об отчуждении российской территории в пользу любителей аниме и хентая. В России
Так это и не русский ОМОН.
То местный чиновник японские карты использует, то подарки со смыслом. Что дальше?
шикотан наш
Шикотан ты наш Шикотан
Ууу, злой запа... восток! Переписывает историю! Срочно нужно защитить русскую историю!
Думаю, надо США и ЕС ввести против Рассеи новые санкции за Курилы. Как-то они упустили этот вопрос.