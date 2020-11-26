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Алексей Боржонов
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Японский дипломат подарил красноярскому музею журналы, где Курилы обозначены как территория Японии Материал редакции

В музее это не оценили.

47 комментариев
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Острова в правом верхнем углу карты отмечены как территория Японии Скриншот из репортажа «7 канала»

Заместитель консула Японии во время неофициального визита в Красноярский край подарил Минусинскому краеведческому музею журналы, где Курилы обозначены как японская территория, сообщает «7 канал». По словам директора музея Светланы Борисовой, сотрудники возмутились из-за такого подарка.

Для нас, для коллектива музея, стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы глобальные процессы. Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства!

Светлана Борисова
директора минусинского краеведческого музея

Журналы, которые подарил неназванный японский дипломат, напечатаны в Москве японским посольством, утверждает «7 канал». Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и малая курильская гряда отмечены тем же цветом, что и Япония.

Скриншот из репортажа «7 канала»

В октябре 2020 года на Сахалине также произошёл скандал из-за принадлежности Курил. Чиновник во время презентации показал японскую карту, где острова отмечены тем же цветом, что и Япония, за что его уволили, напомнив о неприкосновенности границ России.

Россия и Япония снова пытаются договориться о…
История конфликта, позиции стран и четыре варианта развития событий.
tjournal.ru

#новости #курилы

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47 комментариев
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так не пойдёт

40

произошёл троллинг

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Подходящий вентилятор

18

Подъ*бал, красава.

Ответить

Владимир Филатов

Подходящий
30

красава

Куросава, японец же

Ответить

Романелло Кивогенс

Владимир
6

Круасан же француз.

Ответить

так не пойдёт

Романел…
1

круцио же заклинание

Ответить

Моральный

так
0

Капица - советский физик

Ответить

Романелло

Моральн…
3

Капец ты начитанный.

Ответить

Макс

Романел…
0

Поц - хуй

Ответить

Abram Dikoy

9

Как же заебал этот тезис про "переписывание истории"

Ответить

Подходящий вентилятор

Abram
2

Всегда это переписывание было. Никуда от него не деться.

Ответить

Dennis Naidyuk

Abram
0

Это потому, что ты в России живёшь.) Его только здесь используют.

Ответить

Abram Dikoy

Dennis
1

К сожалению нет, в польше тоже любят баловаться таким, да и вообще думаю много где

Ответить

Dennis Naidyuk

Abram
0

До моего переезда в РФ из Украины не особо его встречал.

Ответить

Abram Dikoy

Dennis
2

Его раньше и в рф не было, просто дед поплыл кажется на войнушках и истории

Ответить

Denis Manchenko

Abram
0

Дед давно плавает.
На галерах же.

Ответить

Передний бинокль

Abram
1

Ну да, просто историю про японский сахалин вспоминать не любят

Ответить

Stanley H. Tweedle

6

Ого, похуй

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Да как они только смеют, японцы, преподносить нам презенты со скрытым смыслом?! Вот мы всегда дарим подарки безо всякого геполитического подтекста.

 Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/posol-rossii-podaril-lukashenko-kartu-belorussii-v-sostave-rossijskoj-imperii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ответить

Sam Lowry

Романелло
6

Дядь, у тебя по ссылке историческая карта Российской Империи.

А у японцев бзик до сих пор - на рх современных картах это их острова, в зоны ответственности разных госслужб они тоже включены. Мол - fake it till you make it. Но тут они попутали конкретно и вынесли это за пределы своей палаты.

Ответить

Илья Гераськин

3

Я понимаю, когда Украина считает Крым своим или Турция будет отмечать северный Кипр иначе чем остальной Кипр, но у япошек-то на этих остравах вообще же ничего нет. Это чистой воды троллинг

Ответить

Виталий Sekrr

Илья
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карафуто

Ответить

Илья Гераськин

Виталий
1

В 1947 году около 400 000 человек были депортированы в Японию, в основном японцы (в 1945 году их насчитывалось 360 тысяч), частью айны.

И уже 63 года там ничего Японского нет.

Ответить

Алексей Панкратов

3

Конечно не оценили. Кому понравятся спойлеры. 

Ответить

Taktischer Corgi

2

Это просто карта из недалёкого будущего

Ответить

Sam Lowry

Taktischer
3

Эт какого? В каком будущем импотент будет ебаться?

Ответить

Иван Клюхин

Taktischer
0

Нет, это просто фантомные боли.
Как у юкрэинцев, пририсовывающих себе Крым на карте или у поляков, делающих то же самое с Гродно.

Ответить

Передний бинокль

0

Всё, пошли поджигать посольство Японии!

Ответить

Илья Гераськин

Передний
3

Это как после поражения в футболе от сборной Японии фанаты ходили по Москве и громили суши-бары

Ответить

Bad Mother Fucker

Илья
1

не пизди, они всё вообще громили

Ответить

Подходящий вентилятор

Передний
0
Ответить

Передний бинокль

Подходящий
0

Так я не против России! Я ж не дурак говорить об отчуждении российской территории в пользу любителей аниме и хентая. В России

Ответить

Подходящий

Передний
0

Так это и не русский ОМОН.

Ответить

Передний бинокль

Подходя…
0

Че они со мной сделают? Я в другом городе!

Ответить

Подходящий

Передний
0

*тук-тук*

Ответить

Передний бинокль

Подходя…
0

Knock-knock

Ответить

Подходящий

Передний
0
Ответить

Передний бинокль

Подходя…
0

Oh, i is anglii

Ответить

Argumenta Ambigua

1

То местный чиновник японские карты использует, то подарки со смыслом. Что дальше?

Ответить

Ваша Закладко

1

шикотан наш

Ответить

Макс Романенко

Ваша
0

Шикотан ты наш Шикотан

Ответить

alexferman

Макс
0

Пошикотан мне сракотан

Ответить

Никита Борисова

1

Ууу, злой запа... восток! Переписывает историю! Срочно нужно защитить русскую историю! 

Ответить

Dmitriy Ivanov

0

Думаю, надо США и ЕС ввести против Рассеи новые санкции за Курилы. Как-то они упустили этот вопрос.

Ответить

M V

0

А Крым-то они поди поддержали 

Ответить

Недостаточный танк88

0

Сейчас за это содют, вообще-то

Ответить

Неизбежный чувак

0

Наостровной Курибах

Ответить

Никита Борисова

Неизбежный
0

Полунаостровной Курибах* 

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