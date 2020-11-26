Врач из Твери продавала в инстаграме инструкцию по лечению коронавируса. Больница проведёт служебную проверку Материал редакции
Врач не считает, что поступила неправильно. Она подчеркнула, что люди осознают ценность информации, только заплатив за неё.
Врач инфекционного госпиталя ГКБ №6 Твери Валентина Максимова предлагала в своём инстаграме купить схему лечения коронавируса за 950 рублей. В её отношении начали служебную проверку, пишет Tverigrad.ru.
«Этот чек-лист стоит у меня в профиле 950 рублей, но только сегодня я подарю его бесплатно одному из вас, кто подпишется на мои профиль и оставит комментарии под этим постом!» — говорилось в сообщении. После того, как на публикацию обратили внимание, женщина его удалила.
Главный врач больницы Владимир Удалов подтвердил, что Максимова работает там. Раньше она была заведующей отделением, а сейчас — просто врач. Удалов сообщил, что ранее женщину освободили от должности «за многочисленные нарушения, в частности санэпидрежима, фальсификации в табелях учёта рабочего времени, несоблюдения трудового законодательства, нарушения этики».
По словам Удалова, объявление о продаже чек-листов «требует определённого вмешательства органов власти». Он заявил, что больница проведёт служебную проверку, а её результаты направит в правоохранительные органы.
В региональном минздраве заявили, что физическое лицо не может осуществлять медицинскую деятельность без лицензии. За это виновному предусмотрено уголовное наказание.
Сама Максимова заявила, что ведёт информационно-познавательный блог «с благими намерениями» и хочет обучить население, как вести себя в пандемию. Врач пояснила продажу чек-листов тем, что «когда человек получает бесплатную информацию, он не осознает её ценности». «Над чек-листом я работала длительное время, выбирала самые основные моменты, он рассчитан на лёгкие формы заболевания для амбулаторного лечения. И, конечно, любой труд должен быть оплачен», — отметила женщина.
Максимова объяснила, что зарегистрирована как самозанятая, может заниматься предпринимательской деятельностью, платит с этого налоги. По её словам, лицензия на медицинские консультации ей не требуется, так как у неё есть диплом. «Занимаюсь я консультациями во внерабочее время. Имею на это право, имею право не ставить в известность своё руководство», — сказала врач.
На вопрос журналистов, не стыдно ли ей зарабатывать на этом, в то время как её коллеги «спасают жизни людей в красной зоне», врач ответила отрицательно.
По словам Максимовой, ни одного чек-листа продать не успела.
10000 пидорасок в инсте продающие вредные советы и рецепты ЭТО НОРМАЛЬНО.
А советы профессионального доктора, ЭТО ОПАСНО!
Что-то профессионализмом не пахнет.
Сегодня закончим с переводами?
Она подчеркнула, что люди осознают ценность информации, только заплатив на неё.
Кавказский хичхакер
Именно поэтому я оплачиваю подписку на ТЖ
По первому каналу бесплатно лапшу развешивают про то что можно чесноком и уринотерапией лечиться и никто ничего не проверяет.
Это многое говорит о нашем обществе.
Она подчеркнула, что люди осознают ценность информации, только заплатив на неё.
Она права
Не совсем — скорее это просто попытка спрятать тавтологию "люди осознают ценность информации только увидев цену, которую за неё просят". Покупать не обязательно.
Если б она продавала, например, "Советы по поддержанию организма в норме в период эпидемии ков", типа витаминки и проч, я бы сказала, что и пох. Врачам сейчас херово, а денег у них мало всегда. Но блин, вот этим "лечением" она может ввести в заблуждение по-настоящему больных людей и довести их тупо до летального исхода
А может у неё там и были советники типа - обмажтесь лимоном, выпейте морсика
Чай при короне вот продают. Маски из органзы шьют. Их тоже надо привлечь
Есть надбавки
Подходящий вентилятор
Ну не знаю, в Москве у моих знакомых - их нет. А про другие города вообще промолчать можно.