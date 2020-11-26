Врач не считает, что поступила неправильно. Она подчеркнула, что люди осознают ценность информации, только заплатив за неё.

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Врач инфекционного госпиталя ГКБ №6 Твери Валентина Максимова предлагала в своём инстаграме купить схему лечения коронавируса за 950 рублей. В её отношении начали служебную проверку, пишет Tverigrad.ru.

«Этот чек-лист стоит у меня в профиле 950 рублей, но только сегодня я подарю его бесплатно одному из вас, кто подпишется на мои профиль и оставит комментарии под этим постом!» — говорилось в сообщении. После того, как на публикацию обратили внимание, женщина его удалила.

Главный врач больницы Владимир Удалов подтвердил, что Максимова работает там. Раньше она была заведующей отделением, а сейчас — просто врач. Удалов сообщил, что ранее женщину освободили от должности «за многочисленные нарушения, в частности санэпидрежима, фальсификации в табелях учёта рабочего времени, несоблюдения трудового законодательства, нарушения этики».

По словам Удалова, объявление о продаже чек-листов «требует определённого вмешательства органов власти». Он заявил, что больница проведёт служебную проверку, а её результаты направит в правоохранительные органы.

Незаконная попытка обогащения без лицензии и злоупотребления доверием пациентов, а также игры на чувствах страха в связи с распространением новой короновирусной инфекции, недопустимо и незаконно. Владимир Удалов главврач инфекционного госпиталя ГКБ №6

В региональном минздраве заявили, что физическое лицо не может осуществлять медицинскую деятельность без лицензии. За это виновному предусмотрено уголовное наказание.

Сама Максимова заявила, что ведёт информационно-познавательный блог «с благими намерениями» и хочет обучить население, как вести себя в пандемию. Врач пояснила продажу чек-листов тем, что «когда человек получает бесплатную информацию, он не осознает её ценности». «Над чек-листом я работала длительное время, выбирала самые основные моменты, он рассчитан на лёгкие формы заболевания для амбулаторного лечения. И, конечно, любой труд должен быть оплачен», — отметила женщина.

Максимова объяснила, что зарегистрирована как самозанятая, может заниматься предпринимательской деятельностью, платит с этого налоги. По её словам, лицензия на медицинские консультации ей не требуется, так как у неё есть диплом. «Занимаюсь я консультациями во внерабочее время. Имею на это право, имею право не ставить в известность своё руководство», — сказала врач.

На вопрос журналистов, не стыдно ли ей зарабатывать на этом, в то время как её коллеги «спасают жизни людей в красной зоне», врач ответила отрицательно.

Нет не стыдно! Я так же спасаю жизни людей в красной зоне по семь часов каждый день. Денег мне хватает. Это не заработок. Дома в свободное время я пишу информацию сотням людей через блог о правилах поведения, защиты и профилактики коронавирусной инфекции. Все остальные сотрудники пришли домой и отдыхают в кругу семьи. Я не считаю, что это плохо с моей стороны. Валентина Максимова врач-терапевт

По словам Максимовой, ни одного чек-листа продать не успела.