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Ольга Щербинина
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Врач из Твери продавала в инстаграме инструкцию по лечению коронавируса. Больница проведёт служебную проверку Материал редакции

Врач не считает, что поступила неправильно. Она подчеркнула, что люди осознают ценность информации, только заплатив за неё.

24 комментария
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Врач инфекционного госпиталя ГКБ №6 Твери Валентина Максимова предлагала в своём инстаграме купить схему лечения коронавируса за 950 рублей. В её отношении начали служебную проверку, пишет Tverigrad.ru.

«Этот чек-лист стоит у меня в профиле 950 рублей, но только сегодня я подарю его бесплатно одному из вас, кто подпишется на мои профиль и оставит комментарии под этим постом!» — говорилось в сообщении. После того, как на публикацию обратили внимание, женщина его удалила.

Главный врач больницы Владимир Удалов подтвердил, что Максимова работает там. Раньше она была заведующей отделением, а сейчас — просто врач. Удалов сообщил, что ранее женщину освободили от должности «за многочисленные нарушения, в частности санэпидрежима, фальсификации в табелях учёта рабочего времени, несоблюдения трудового законодательства, нарушения этики».

По словам Удалова, объявление о продаже чек-листов «требует определённого вмешательства органов власти». Он заявил, что больница проведёт служебную проверку, а её результаты направит в правоохранительные органы.

Незаконная попытка обогащения без лицензии и злоупотребления доверием пациентов, а также игры на чувствах страха в связи с распространением новой короновирусной инфекции, недопустимо и незаконно.

Владимир Удалов
главврач инфекционного госпиталя ГКБ №6

В региональном минздраве заявили, что физическое лицо не может осуществлять медицинскую деятельность без лицензии. За это виновному предусмотрено уголовное наказание.

Сама Максимова заявила, что ведёт информационно-познавательный блог «с благими намерениями» и хочет обучить население, как вести себя в пандемию. Врач пояснила продажу чек-листов тем, что «когда человек получает бесплатную информацию, он не осознает её ценности». «Над чек-листом я работала длительное время, выбирала самые основные моменты, он рассчитан на лёгкие формы заболевания для амбулаторного лечения. И, конечно, любой труд должен быть оплачен», — отметила женщина.

Максимова объяснила, что зарегистрирована как самозанятая, может заниматься предпринимательской деятельностью, платит с этого налоги. По её словам, лицензия на медицинские консультации ей не требуется, так как у неё есть диплом. «Занимаюсь я консультациями во внерабочее время. Имею на это право, имею право не ставить в известность своё руководство», — сказала врач.

На вопрос журналистов, не стыдно ли ей зарабатывать на этом, в то время как её коллеги «спасают жизни людей в красной зоне», врач ответила отрицательно.

Нет не стыдно! Я так же спасаю жизни людей в красной зоне по семь часов каждый день. Денег мне хватает. Это не заработок. Дома в свободное время я пишу информацию сотням людей через блог о правилах поведения, защиты и профилактики коронавирусной инфекции. Все остальные сотрудники пришли домой и отдыхают в кругу семьи. Я не считаю, что это плохо с моей стороны.

Валентина Максимова
врач-терапевт

По словам Максимовой, ни одного чек-листа продать не успела.

#новости #covid19 #врачи #соцсети

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24 комментария
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Валентин Жетонофф

17

10000 пидорасок в инсте продающие вредные советы и рецепты ЭТО НОРМАЛЬНО.
А советы профессионального доктора, ЭТО ОПАСНО! 

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Vladislav Donets

Валентин
–1

Что-то профессионализмом не пахнет.

Ответить

Максим Козаченко

Vladislav
6

Профессиональность и профессионализм это не одно и то же.

Ответить

Алексей Торосян

Vladislav
0

Сегодня закончим с переводами? 

Ответить

Vladislav Donets

Алексей
1

🤔

Ответить

serguun42

15

Она подчеркнула, что люди осознают ценность информации, только заплатив на неё.

Ответить

Кавказский хичхакер

serguun42
1

Именно поэтому я оплачиваю подписку на ТЖ

Ответить

Имя Фамилия

Кавказский
0

А я нет

Ответить

Имя Фамилия

Имя
0

Пидора ответ

Ответить

Victor Ganin

5

По первому каналу бесплатно лапшу развешивают про то что можно чесноком и уринотерапией лечиться и никто ничего не проверяет.

Ответить

Слава Инженеров

Victor
1

Я проверил, работает

Ответить

Несерьёзный Валера

5

Это многое говорит о нашем обществе.

Ответить

Грэм Грэмский

Несерьёзный
0

We live in a society

Ответить

Владимир Филатов

4

Она подчеркнула, что люди осознают ценность информации, только заплатив на неё.

Она права

Ответить

Максим Козаченко

Владимир
1

Не совсем — скорее это просто попытка спрятать тавтологию "люди осознают ценность информации только увидев цену, которую за неё просят". Покупать не обязательно.

Ответить

Владимир Филатов

Максим
0

Да, ты более прав)

Ответить

Люц Шнайдер

1

Хорошо, что не карточки-блокаторы вирусов.

Ответить

the art of гепард

1

Если б она продавала, например, "Советы по поддержанию организма в норме в период эпидемии ков", типа витаминки и проч, я бы сказала, что и пох. Врачам сейчас херово, а денег у них мало всегда. Но блин, вот этим "лечением" она может ввести в заблуждение по-настоящему больных людей и довести их тупо до летального исхода

Ответить

Александра Утёнкова

the
0

А может у неё там и были советники типа - обмажтесь лимоном, выпейте морсика

Ответить

Александра Утёнкова

1

Чай при короне  вот продают. Маски из органзы шьют. Их тоже надо привлечь

Ответить

Руслан Астратов

0

Инстаблядь головного мозга

Ответить

Подходящий вентилятор

0

А вот если бы были надбавки за работу с короной, то она бы не продавала эту инструкцию.

Ответить

german.akimov

Подходящий
0

Есть надбавки

Ответить

Подходящий вентилятор

german.akimov
1

Ну не знаю, в Москве у моих знакомых - их нет. А про другие города вообще промолчать можно.

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