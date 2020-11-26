Китай усомнился в достоверности одинаковых тестов на Covid-19 у 190 пассажиров и отменил рейс из Москвы Материал редакции
Авиаперевозчик, организовавший тестирование, не смог объяснить идентичные результаты.
Рейс российской авиакомпании «Икар» из Москвы в Чжэнчжоу отменили из-за одинаковых результатов тестов на антитела к Covid-19 у более чем 190 пассажиров, сообщается на сайте китайского посольства в России. Чиновники посчитали, что такие результаты «не гарантируют достоверность» тестов, из-за чего пассажирам не дали необходимый для полёта «код здоровья».
В посольстве добавили, что централизованное тестирование организовал «Икар», однако ни авиакомпания, ни медицинское учреждение, проводившее исследование, не смогли дать «разумного объяснения» результатам тестов. Посольство призвало «Икар» организовать повторное тестирование и разместить застрявших в России пассажиров.
Из-за пандемии коронавируса Китай требует, чтобы все вылетающие в страну пассажиры сдавали тест на Covid-19 перед вылетом и после прилёта.
Из-за пандемии коронавируса Китай требует, чтобы все вылетающие в страну пассажиры сдавали тест на Covid-19 перед вылетом и после прилёта.
Ебаный Китай, требует он. Надо было требовать всестороннего изучения нового вируса а не замалчивания, как Китай делал в начале, теперь весь мир по пизде пошел, вся привычная жизнь... Требует он, видите ли.
и кто им что сделает за это?
Случайный Абдужаббор
Никто, а жаль. Имхо Китай должен выплачивать всем пострадавшим (ака весь мир, но в первую очередь родственникам погибших) какую-то моральную компенсацию за свой факап. Вся эта хуйня целиком на их совести, их преступное замалчивание проблемы в самом начале вылилось в жепу которая уже весь год мир колбасит, и не понятно сколько еще пройдет времени до нормализации ситуации.
Между тем, как Китай перестал замалчивать, и распространением вируса по миру прошла пара месяцев. И никто нихрена не подготовился. Китай не виноват в некомпетентности других государств.
Случайный
Это тест на тоталитаризм. Китай может позволить себе нагнуть своих граждан как ему вздумается, и граждане понимают что не нагибаться - нельзя. Китайская модель управления возможно хорошо борется с вирусами, но жить как они - лично мне бы не хотелось.
Южная Корея, Тайвань, Вьетнам среагировали четко без всякого тоталитаризма.
Случайный
Азиаты, в принципе, более послушные чем остальные. Но мы с тобой не китайцы, корейцы, вьетнамцы, и полтора ляма погибших тоже не китайцы - т.е. по твоему они все сами виноваты, а вот Китай "не виноват", ну ок.
Китай (вместе с ВОЗ) виноват в собственной лжи и некомпетентности и должен нести ответственность перед всеми, совокупно с проебщиками на местах.
Мошенник тоже не виноват в том, что лох некомпетен — но судят его не за это.
Прикинь твоя дочка в садике обосрется, и вся группа потребует моральной компенсации за сие деяние на их глазах. Будешь выплачивать?
если ковид это утечка из уханьской лаборатории - тогда да. а так никому они ничего не должны, любое правительство прежде всего должно решать проблемы своей страны
А почему нет то?
Из-за пандемии коронавируса Китай требует, чтобы все вылетающие в страну пассажиры сдавали тест на Covid-19 перед вылетом и после прилёта.
Здравствуйте, вы охуели? Сначала утаили факт эпидемии, разнесли по всему миру, продолжали летать во все страны. А теперь не пускают к себе? Пусть в очко идут, забирайте свой ацикловирус назад.
По ГОСТу так сказать
Может быть, пора уже делать тесты прямо в аэропорту перед вылетом?
Пока летят, результаты будут готовы, по интернету передадут.
А если положительные тесты будут, взорвать самолёт на подлёте.
И у тебя прилетит в другую страну полный самолет ковидников
В одном же самолете летели, отсюда и одинаковые тесты
и китайцы одинаковые
Ничего не понятно. Сказано про одинаковые тесты на антитела. Может, ПЦР на наличие вируса имеется в виду? Или и на антитела в Китай нужен тест?
И что такое одинаковые тесты? У всех полностью нет антител? У всех есть антитела в одном количестве?
Черным по белому же написано