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Алексей Боржонов
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Китай усомнился в достоверности одинаковых тестов на Covid-19 у 190 пассажиров и отменил рейс из Москвы Материал редакции

Авиаперевозчик, организовавший тестирование, не смог объяснить идентичные результаты.

41 комментарий
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Рейс российской авиакомпании «Икар» из Москвы в Чжэнчжоу отменили из-за одинаковых результатов тестов на антитела к Covid-19 у более чем 190 пассажиров, сообщается на сайте китайского посольства в России. Чиновники посчитали, что такие результаты «не гарантируют достоверность» тестов, из-за чего пассажирам не дали необходимый для полёта «код здоровья».

В посольстве добавили, что централизованное тестирование организовал «Икар», однако ни авиакомпания, ни медицинское учреждение, проводившее исследование, не смогли дать «разумного объяснения» результатам тестов. Посольство призвало «Икар» организовать повторное тестирование и разместить застрявших в России пассажиров.

Из-за пандемии коронавируса Китай требует, чтобы все вылетающие в страну пассажиры сдавали тест на Covid-19 перед вылетом и после прилёта.

#новости #китай

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Случайный Абдужаббор

21

Из-за пандемии коронавируса Китай требует, чтобы все вылетающие в страну пассажиры сдавали тест на Covid-19 перед вылетом и после прилёта.

Ебаный Китай, требует он. Надо было требовать всестороннего изучения нового вируса а не замалчивания, как Китай делал в начале, теперь весь мир по пизде пошел, вся привычная жизнь... Требует он, видите ли. 

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Иван Иванович

Случайный
5

и кто им что сделает за это?

Ответить

Случайный Абдужаббор

Иван
5

Никто, а жаль. Имхо Китай должен выплачивать всем пострадавшим (ака весь мир, но в первую очередь родственникам погибших) какую-то моральную компенсацию за свой факап. Вся эта хуйня целиком на их совести, их преступное замалчивание проблемы в самом начале вылилось в жепу которая уже весь год мир колбасит, и не понятно сколько еще пройдет времени до нормализации ситуации.

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Anton Golovanov

Случайн…
5

Между тем, как Китай перестал замалчивать, и распространением вируса по миру прошла пара месяцев. И никто нихрена не подготовился. Китай не виноват в некомпетентности других государств.

Ответить

Lian Niko

Anton
–1

Какими бы мудаками они ни были, среагировала крайне чётко. Пока в большинстве других стран мира срач и вторая волна, у них все ок. Это прямо какой-то всемирный тест на эффективность государства и адекватность населения. 

Ответить

Случайный

Lian
5

Это тест на тоталитаризм. Китай может позволить себе нагнуть своих граждан как ему вздумается, и граждане понимают что не нагибаться - нельзя. Китайская модель управления возможно хорошо борется с вирусами, но жить как они - лично мне бы не хотелось.

Ответить

Anton Golovanov

Случайн…
2

Южная Корея, Тайвань, Вьетнам среагировали четко без всякого тоталитаризма.

Ответить

Случайный

Anton
0

Азиаты, в принципе, более послушные чем остальные. Но мы с тобой не китайцы, корейцы, вьетнамцы, и полтора ляма погибших тоже не китайцы - т.е. по твоему они все сами виноваты, а вот Китай "не виноват", ну ок.

Ответить

Максим Козаченко

Anton
2

Китай (вместе с ВОЗ) виноват в собственной лжи и некомпетентности и  должен нести ответственность перед всеми, совокупно с проебщиками на местах.
Мошенник тоже не виноват в том, что лох некомпетен — но судят его не за это.

Ответить

# realfiddy

Случайн…
0

Прикинь твоя дочка в садике обосрется, и вся группа потребует моральной компенсации за сие деяние на их глазах. Будешь выплачивать?

Ответить

Максим Козаченко

#
4

Если дочь обосрётся и закинет каждому по кусочку в тарелку — то да

Ответить

Случайный

#
1

Ебанутая аналогия, бро

Ответить

Иван Иванович

Случайн…
0

если ковид это утечка из уханьской лаборатории - тогда да. а так никому они ничего не должны, любое правительство прежде всего должно решать проблемы своей страны

Ответить

Владимир Филатов

Иван
1

Они в другом городе

Ответить

Vladimir Medvedev

Случайный
2

А почему нет то?

Ответить

Случайный Абдужаббор

Vladimir
0

Да просто бомбануло

Ответить

ТыжЮзер

Случайный
0

Если отбросить Китай, то это хороший индикатор соблюдения мер безопасности в той же «Икар»)

Ответить

Pavel Zyukin

9

Из-за пандемии коронавируса Китай требует, чтобы все вылетающие в страну пассажиры сдавали тест на Covid-19 перед вылетом и после прилёта.

Здравствуйте, вы охуели? Сначала утаили факт эпидемии, разнесли по всему миру, продолжали летать во все страны. А теперь не пускают к себе? Пусть в очко идут, забирайте свой ацикловирус назад.

Ответить

Простой Орзэмэс

5

Просто всем ввели вакцину Спутник, а она гарантирует одинаковый уровень антител

Ответить

rossoshmap

Простой
1

По ГОСТу так сказать

Ответить

Простой Орзэмэс

rossoshmap
1

на 95% больше антител и законом не запрещено

Ответить

Евгений Иванов

0

Может быть, пора уже делать тесты прямо в аэропорту перед вылетом?

Пока летят, результаты будут готовы, по интернету передадут.

Ответить

UrzaThePlanswalker

Евгений
15

А если положительные тесты будут, взорвать самолёт на подлёте.

Ответить

Дмитрий Татаров

Евгений
1

И у тебя прилетит в другую страну полный самолет ковидников

Ответить

Nick Rosenberg

Дмитрий
0

Даже если вылетали всего с одним.

Ответить

rossoshmap

1

В одном же самолете летели, отсюда и одинаковые тесты

Ответить

Простой Орзэмэс

rossoshmap
3

и китайцы одинаковые

Ответить

rossoshmap

Простой
1

@Шахтер тут пермач

Ответить

Денис Кротов

1

Ничего не понятно. Сказано про одинаковые тесты на антитела. Может, ПЦР на наличие вируса имеется в виду? Или и на антитела в Китай нужен тест?
И что такое одинаковые тесты? У всех полностью нет антител? У всех есть антитела в одном количестве?

Ответить

rossoshmap

Денис
3

Черным по белому же написано

Ответить

Простой Орзэмэс

rossoshmap
0

там об этом не сказано

Ответить

rossoshmap

Простой
1

я знаю

Ответить

Егор Ниглов

1

Видимо, магия их "решалы" не распространяется за пределы РФ

Ответить

Антон Сциталов

1

Спиши, но не копируй

Ответить

UrzaThePlanswalker

0

Cхватили за руку дешёвок.

Ответить

Maxim Goretski

0

Не может быть!!

Нас подставили!!

Это все происки Запада!!

Ответить

Подходящий вентилятор

0

Авиаперевозчик, организовавший тестирование, не смог объяснить идентичные результаты.

Один за всех и все за одного.

Ответить

Пожарный цвет

0

Пенсионеры анализы за деньги сдают

Ответить

Случайный Абдужаббор

Пожарный
0

Бюджетники...

Ответить

Denis Manchenko

0

Вот теперь китайцев останется ещё больше.

Ответить

Грядущий велосипед

0

Не понял что значит одинаковые. У всех 190 были антитела? 

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