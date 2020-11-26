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Новости
Ольга Щербинина
1945

Американка украла фрагмент древнего мрамора, а через три года вернула его в римский музей Материал редакции

Женщина извинилась и сказала, что сожалеет о своём поступке.

19 комментариев
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Римский форум Фото Франко Ориглиа, Getty Images

Национальный римский музей получил громоздкую посылку, присланную из-за границы. В ней обнаружили фрагмент древнего мрамора, пишет The Guardian.

В сопроводительном письме женщина по имени Джесс рассказала, что решила вернуть то, что не принадлежит ей по праву. Она также попросила прощения «за то, что она такая американская засранка».

На мраморе была надпись «Сэму с любовью от Джесс. Рим, 2017». «Я чувствую себя ужасно из-за того, что не только украла этот предмет, но и оставила на нём надпись. Это было большой ошибкой, и только теперь, повзрослев, я осознала, насколько это было бездумно и подло», — призналась Джесс.

Фото Messaggero newspaper

Она добавила, что пыталась стереть сообщение, написанное чёрным маркером, но ей не удалось это сделать. Неясно, откуда именно женщина забрала фрагмент мрамора. Специалисты предполагают, что это мог быть Римский форум.

Директор музея Стефан Верже рассказал, что посылка пришла из Атланты, штат Джорджия. Он отметил, что, судя по письму, его написала молодая женщина. «Сопроводительное письмо было очень трогательным», — сказал Верже. Джесс тщательно подготовила пакет, чтобы реликвия прибыла в целости и сохранности.

В начале октября женщина из Канады по имени Николь вернула фрагменты, украденные 15 лет назад из древнего города Помпеи, утверждая, что они «прокляты». Николь, которой во время кражи было чуть больше 20 лет, обвинила артефакты в серии своих несчастий. Женщина дважды заболела раком груди и испытала финансовые трудности.

#новости #архитектура

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19 комментариев
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Противоположный колос

40

Ты не поверишь, но так бы выглядел Римский форум, если бы туристы не пиздили мрамор.

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Случайный Абдужаббор

Противоположный
1

у меня в туалете мраморная плитка с Римского форума, заебался таскать

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Экспертный бинокль

Противоположный
0

ты написал "мрамор" и мне сразу захотелось в какую-нить стратегию поиграть

Ответить

Удивительный хичхакер

Экспертный
1

caesar iii

Ответить

Экспертный

Удивите…
0

ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШ

Ответить

пиу-пиу

Противоположный
0

Прям санаторий имени Орджоникидзе, вон русские туристы в туниках ходят, ибо обгорели на солнце в первый же день.

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Ze Katze

Противоположный
0

Вавилон во время вспышки утпеляющих поверхностей
1327г до н.е.

Ответить

Abram Dikoy

Противоположный
0

В хозяйстве пригодится

Ответить

Простой Орзэмэс

7

На мраморе была надпись «Сэму с любовью от Джесс. Рим, 2017».

Понятно, бросил просто

Ответить

Подходящий вентилятор

0

утверждая, что они «прокляты»

Женщина дважды заболела раком груди и испытала финансовые трудности.

Это не проклятье, а карма.

Ответить

alexferman

Подходящий
9

Это не карма, а стечение генетических и фенотипических факторов

Ответить

Nick Rosenberg

alexferman
9

Или фрагмент радиоактивный попался.

Ответить

Подходящий вентилятор

alexferman
1

Это получается, что можно было этот фрагмент не возвращать?

Ответить

alexferman

Подходя…
0

Да

Ответить

ユリー シャネ

alexferman
0

Еее ноука вперод!!

Ответить

Греческий Петя

0

Поди не смогла продать.

Ответить

Простой Орзэмэс

Греческий
0

сложно найти Джесс, которая любит Сэма в 2017

Ответить

Драгоценный бинокль

Греческий
0

Я тебе мрамора могу без проблем достать, и сказать, что это с римского Колизея. Всего за сто рублей, купишь?

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Denis Manchenko

0

Ну наипродвинутые засранки с Америки ...

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