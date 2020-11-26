Американка украла фрагмент древнего мрамора, а через три года вернула его в римский музей Материал редакции
Женщина извинилась и сказала, что сожалеет о своём поступке.
Национальный римский музей получил громоздкую посылку, присланную из-за границы. В ней обнаружили фрагмент древнего мрамора, пишет The Guardian.
В сопроводительном письме женщина по имени Джесс рассказала, что решила вернуть то, что не принадлежит ей по праву. Она также попросила прощения «за то, что она такая американская засранка».
На мраморе была надпись «Сэму с любовью от Джесс. Рим, 2017». «Я чувствую себя ужасно из-за того, что не только украла этот предмет, но и оставила на нём надпись. Это было большой ошибкой, и только теперь, повзрослев, я осознала, насколько это было бездумно и подло», — призналась Джесс.
Она добавила, что пыталась стереть сообщение, написанное чёрным маркером, но ей не удалось это сделать. Неясно, откуда именно женщина забрала фрагмент мрамора. Специалисты предполагают, что это мог быть Римский форум.
Директор музея Стефан Верже рассказал, что посылка пришла из Атланты, штат Джорджия. Он отметил, что, судя по письму, его написала молодая женщина. «Сопроводительное письмо было очень трогательным», — сказал Верже. Джесс тщательно подготовила пакет, чтобы реликвия прибыла в целости и сохранности.
В начале октября женщина из Канады по имени Николь вернула фрагменты, украденные 15 лет назад из древнего города Помпеи, утверждая, что они «прокляты». Николь, которой во время кражи было чуть больше 20 лет, обвинила артефакты в серии своих несчастий. Женщина дважды заболела раком груди и испытала финансовые трудности.
Случайный Абдужаббор
у меня в туалете мраморная плитка с Римского форума, заебался таскать
Экспертный бинокль
ты написал "мрамор" и мне сразу захотелось в какую-нить стратегию поиграть
Удивительный хичхакер
caesar iii
Прям санаторий имени Орджоникидзе, вон русские туристы в туниках ходят, ибо обгорели на солнце в первый же день.
Это не карма, а стечение генетических и фенотипических факторов
Подходящий вентилятор
Это получается, что можно было этот фрагмент не возвращать?