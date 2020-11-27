Один из создателей World of Tanks покинет основанную им «Партию прямой демократии» Материал редакции
Вячеслав Макаров считает, что справился со своей задачей.
Бывший директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров подал заявление об отставке с поста генерального секретаря «Партии прямой демократии», говорится на её сайте. Выборы нового генерального секретаря пройдут 5 декабря.
«С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более — на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте. Эту задачу нам с вами удалось выполнить — партия существует, она живёт активной политической жизнью», — заявил Макаров.
На своё место он рекомендовал Олега Артамонова, в данный момент — члена ВКС и руководителя группы научно-технической экспертизы партии.
Макаров основал «Партию прямой демократии» в январе 2020 года. Ради работы в ней он ушёл из компании Wargaming. В апреле партию зарегистрировал Минюст. В сентябре «Партия прямой демократии» не смогла получить представителей ни в одном региональном законодательном собрании.
В марте «Партия прямой демократии» провела учредительный съезд. TJ побывал на нём и рассказывал, что нужно знать об этой партии.