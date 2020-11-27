Вячеслав Макаров считает, что справился со своей задачей.

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Бывший директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров подал заявление об отставке с поста генерального секретаря «Партии прямой демократии», говорится на её сайте. Выборы нового генерального секретаря пройдут 5 декабря.

«С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более — на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте. Эту задачу нам с вами удалось выполнить — партия существует, она живёт активной политической жизнью», — заявил Макаров.

На своё место он рекомендовал Олега Артамонова, в данный момент — члена ВКС и руководителя группы научно-технической экспертизы партии.

Макаров основал «Партию прямой демократии» в январе 2020 года. Ради работы в ней он ушёл из компании Wargaming. В апреле партию зарегистрировал Минюст. В сентябре «Партия прямой демократии» не смогла получить представителей ни в одном региональном законодательном собрании.

В марте «Партия прямой демократии» провела учредительный съезд. TJ побывал на нём и рассказывал, что нужно знать об этой партии.