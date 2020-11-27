Так компании рассчитывают эффективнее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи.

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Крупные страховые компании вместе с ЦБ ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы о доступе к городским камерам с системой распознавания лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Инициатором переговоров стал ЦБ. Так компании рассчитывают эффективнее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи. Они хотят получить доступ к камерам Центра организации дорожного движения и к камерам ДИТ, чтобы «разрешать непростые случаи, связанные с авариями на придомовых территориях», объяснил собеседник издания. По его словам, со временем страховщики надеются получить доступ и к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

Участие в переговорах подтвердили в «АльфаСтраховании». В «Ренессанс страховании» интересуются доступом к системе видеонаблюдения Москвы, в «Ингосстрахе» хотели бы её протестировать, рассказали в компаниях. В «Росгосстрахе» отметили, что уже используют систему уличных камер для проверки страховых случаев в отдельных регионах и надеется на «масштабирование проекта».

Страховщики и сейчас могут получить доступ к записям камерам, но для этого нужно направить в мэрию запрос с описанием места происшествия и ждать около трёх дней, объяснил партнёр компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян. Компании хотят получить беспрепятственный доступ к записям, отмечает «Коммерсантъ». По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефрема, они готовы за это платить, чтобы пресекать мошенничество.