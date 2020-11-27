The New York Times рассказала о возможном последствии Covid-19 — выпадении зубов Материал редакции
Специалисты предполагают, что коронавирус может усилить уже существующие стоматологические проблемы.
Люди, переболевшие коронавирусом, могут испытывать проблемы с зубами и дёснами, а это может привести к выпадению зубов, пишет The New York Times. Газета приводит в пример несколько подобных случаев.
Жительница Нью-Йорка Фара Хемили, весной болевшая Covid-19, потеряла зуб «без боли и крови». По её словам, нашлись и другие люди, которые после болезни испытывали проблемы с зубами — они либо выпадали, либо становились серыми, были подвержены сколам. Также повышалась чувствительность дёсен.
Пока нет убедительных доказательств того, что инфекция может привести к потере зубов или связанным с этим проблемам. Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что уже существующие стоматологические проблемы у людей могут усиливаться на фоне болезни.
«Мы начинаем изучать некоторые сбивающие с толку и иногда приводящие к серьёзным последствиям симптомы, от которых пациенты страдают через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса», — сообщил президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли. Он добавил, что исследование включает и жалобы людей на проблемы с зубами.
По словам доктора Ли, выпадение зубов без крови — это необычно и указывает на то, что что-то происходит с кровеносными сосудами в дёснах. Он считает, что коронавирус мог стать причиной ситуации. Пока что специалисты отметили немного подобных случаев, но некоторые стоматологи считают, что медики должны внимательнее следить за неожиданными последствиями болезни.
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