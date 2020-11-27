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Ольга Щербинина
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The New York Times рассказала о возможном последствии Covid-19 — выпадении зубов Материал редакции

Специалисты предполагают, что коронавирус может усилить уже существующие стоматологические проблемы.

25 комментариев
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Люди, переболевшие коронавирусом, могут испытывать проблемы с зубами и дёснами, а это может привести к выпадению зубов, пишет The New York Times. Газета приводит в пример несколько подобных случаев.

Жительница Нью-Йорка Фара Хемили, весной болевшая Covid-19, потеряла зуб «без боли и крови». По её словам, нашлись и другие люди, которые после болезни испытывали проблемы с зубами — они либо выпадали, либо становились серыми, были подвержены сколам. Также повышалась чувствительность дёсен.

Пока нет убедительных доказательств того, что инфекция может привести к потере зубов или связанным с этим проблемам. Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что уже существующие стоматологические проблемы у людей могут усиливаться на фоне болезни.

«Мы начинаем изучать некоторые сбивающие с толку и иногда приводящие к серьёзным последствиям симптомы, от которых пациенты страдают через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса», — сообщил президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли. Он добавил, что исследование включает и жалобы людей на проблемы с зубами.

По словам доктора Ли, выпадение зубов без крови — это необычно и указывает на то, что что-то происходит с кровеносными сосудами в дёснах. Он считает, что коронавирус мог стать причиной ситуации. Пока что специалисты отметили немного подобных случаев, но некоторые стоматологи считают, что медики должны внимательнее следить за неожиданными последствиями болезни.

#новости #covid19

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25 комментариев
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Вова А.

34
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Осенний франт

21

хорошо что у меня к тридцати годам и без коронавируса нечему будет выпадать

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Alexey Shabolkin

Осенний
7

Видимо поздно слезать с амфетамина?

Ответить

Дмитрий Еруков

Осенний
1

Тьфу тьфу, ни один зуб никогда не болел к 30 годам, стандартно 2 раза в год лечу кариесы возникающие, но не болючие, делаю чистку, дома ирригатор и электрощётка + всегда листерин. Это лучше чем унитаз себе в рот поставить

Ответить

Doktor Streyndzhlav

17

Граждане читают "ВОЗМОЖНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ", а запоминают как "БЛЯ ОТ КОВИДА ЗУБЫ ВЫПАДУТ"

Ответить

Вова А.

10

Крч сиди дома, а то будешь беззубым задыхающимся импотентом в свои 15 лет

Ответить

Сознательный фонарь

Вова
5

беззубым задыхающимся импотентом в свои 15 лет

Типичный подросток в путлерской России

Ответить

Лёша Любимцев

Сознательный
2

Все потому что такие как ты разрушают семейные ценности

Ответить

Сознательный

Лёша
1

Звчме ты мне делаешб бойно, Лёша?((((

Ответить

Лёша Любимцев

Сознате…
0

ПРЕКРАТИ РУШИТЬ НАШИ СЕМЬИ!!!

Ответить

Сознательный

Лёша
0

ты прям счас рушиш мою любовб к тибе

Ответить

Icipher

Лёша
0

НЕТ Я НЕ ПРЕКРАЩУ ПУШИТЬ

Ответить

Мужской яд

10

без обид, но чиста минус, ибо задолбали эти заги про возможные бесплодие, слабоумие (и отвагу) и прочее после ковидлы

Ответить

Ольга Щербинина

Мужской
1

пойду поплачу

Ответить

Осенний франт

Ольга
0

какой поплачу, новости давай пиши, что мы комментировать будем?

Ответить

Ольга Щербинина

Осенний
3

одно другому не мешает

Ответить

Mimir

Мужской
0

Не знаю, как насчёт всего остального, но у двух моих знакомых с хорошими зубами на начальном этапе ковида были именно «зубные» симптомы: боль в здоровых зубах, болезненные ощущения и кровотечение из дёсен. В общем, не знаю

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Невысокий Паша

Мужской
0

Это чтобы не забывали намордничек носить.

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Ху Эмай

1

Не могу разобраться в каких подсайтах запретили материться? Очень хочется вот тут вот сейчас

Ответить

Icipher

1

А 2020-й всё никак не успокоится, я смотрю. Ну, ничего, через месяц придёт бухой белобородый санитар в красном пальто и уведёт этого буйного обратно в палату.

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Сильный Валера

Icipher
0

И представит нового соседа - серийного убийцу с садистскими наклонностями, с неконтролируемыми всплесками агрессии и с множественными сексуальными расстройствами. С Новым Годом!

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Alien Alien

0

Дайте угадать кто этот фонд спонсирует 😂

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Нижний интернет

0

Стоматологи уже потирают руки

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Anton Ponomarev

Нижний
0
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Андрей Иванов

0

Так и знал что это лобби стоматологов виновато,а не массоны.

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