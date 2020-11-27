Росавиация посчитала руководство «Победы» ответственным за виражи пилотов компании в поддержку Дзюбы Материал редакции
Комиссия ведомства рекомендовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства» компании занимаемой должности.
Комиссия Росавиации назвала руководство авиакомпании «Победа» ответственным за авиационный инцидент, во время которого самолёт компании выполнил виражи в поддержку футболиста Артёмы Дзюбы. Об этом говорится в отчете Росавиации, который опубликовал телеграм-канал Aviaincidents. Подлинность документа подтвердил РБК источник в ведомстве.
11 ноября самолёт «Победы» во время рейса из Москвы в Екатеринбург сделал виражи, траектория которых на карте выглядела как фаллический символ. Представитель компании заявил, что, «возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле».
Причиной авиационного инцидента стало решение экипажа об отступлении от утверждённого плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы (как было сообщено органам ОВД) маневрирований, пришли к выводу в Росавиации. Там посчитали, что действия пилотов могли сказаться на безопасности полёта. В этот момент на борту находились 102 пассажира.
В случившемся в Росавиации обвинили руководство авиакомпании «Победа», которое «не следовало политике в области обеспечения безопасности полётов». Комиссия также обнаружила факты, указывающие на «намеренные действия руководства» «Победы» по включению похожих маневрирований в план полёта 10 ноября под предлогом тренировки слива топлива. Тогда диспетчеры запретили производить такие манёвры, и их на следующий день выполнил рейс 407.
Комиссия посоветовала «Аэрофлоту» (материнской компании «Победы») «рассмотреть вопрос о соответствии руководства» «Победы» занимаемой должности. Также ведомство рекомендовало отправить отчёт в правоохранительные и надзорные органы «для применения мер воздействия в отношении персонала» «Победы».
7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. На следующий день футболиста исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи. Baza писала, что за несколько недель до публикации видео телефон Дзюбы взломали.
прямо над моей улицей пролетел )
каеф
в правом яйце живу
над городом Нефтекамск мало пересекается авиамаршрутов
видимо поэтому там решили
делать виражи
Остаётся надеяться что у них есть соль
На месте пассажиров подал бы заявление в полицию и коллективный иск на Победу. И так самолеты похожи на летающую маршрутку, так еще и американские горки с риском для жизни устраивать.
Но кожаные мешки, видимо, довольны или ничего не заметили.
Думаю аплодировали б
Могли бы взяться за штурвал друг-друга и снять видосик. Вот это была бы явная поддержка
На лбу себе хуй пусть набьют, а не меня в самолете качать.
На самом деле это была акция в поддержку пенсионной реформы