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Ольга Щербинина
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Росавиация посчитала руководство «Победы» ответственным за виражи пилотов компании в поддержку Дзюбы Материал редакции

Комиссия ведомства рекомендовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства» компании занимаемой должности.

24 комментария
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Комиссия Росавиации назвала руководство авиакомпании «Победа» ответственным за авиационный инцидент, во время которого самолёт компании выполнил виражи в поддержку футболиста Артёмы Дзюбы. Об этом говорится в отчете Росавиации, который опубликовал телеграм-канал Aviaincidents. Подлинность документа подтвердил РБК источник в ведомстве.

11 ноября самолёт «Победы» во время рейса из Москвы в Екатеринбург сделал виражи, траектория которых на карте выглядела как фаллический символ. Представитель компании заявил, что, «возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

flightradar24.com

Причиной авиационного инцидента стало решение экипажа об отступлении от утверждённого плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы (как было сообщено органам ОВД) маневрирований, пришли к выводу в Росавиации. Там посчитали, что действия пилотов могли сказаться на безопасности полёта. В этот момент на борту находились 102 пассажира.

В случившемся в Росавиации обвинили руководство авиакомпании «Победа», которое «не следовало политике в области обеспечения безопасности полётов». Комиссия также обнаружила факты, указывающие на «намеренные действия руководства» «Победы» по включению похожих маневрирований в план полёта 10 ноября под предлогом тренировки слива топлива. Тогда диспетчеры запретили производить такие манёвры, и их на следующий день выполнил рейс 407.

Комиссия посоветовала «Аэрофлоту» (материнской компании «Победы») «рассмотреть вопрос о соответствии руководства» «Победы» занимаемой должности. Также ведомство рекомендовало отправить отчёт в правоохранительные и надзорные органы «для применения мер воздействия в отношении персонала» «Победы».

7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. На следующий день футболиста исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи. Baza писала, что за несколько недель до публикации видео телефон Дзюбы взломали.

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tjournal.ru

#новости #дзюба

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24 комментария
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Артур Сакаев

14

прямо над моей улицей пролетел )
каеф
в правом яйце живу

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GoodSanta

Артур
5

"Флешбеки из мошонки" прям

Ответить

Plan 🇧&🇨

GoodSanta
1

От создателей

Ответить

Coronadoden

Plan
0

Здесь — это там?

Ответить

Артур Сакаев

Артур
0

над городом Нефтекамск мало пересекается авиамаршрутов
видимо поэтому там решили
делать виражи

Ответить

Фамилия и имя

Артур
0

Вот и на твоей улице праздник! 

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André

10

Поддержу руководство «Победы»:

8===

За остальное надо будет доплатить. 

Ответить

Сильный Валера

5

Теперь вместо работы получат то, что сами же нарисовали

Ответить

человек-петушок

Сильный
0

Остаётся надеяться что у них есть соль

Ответить

Автономный кран

человек-петушок
2

@человек-петушок это @Человек-человек из будущего?

Ответить

Автономный кран

человек-петушок
0

Масло же

Ответить

Ледяной холод

5

Набережные Члены

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GoodSanta

3

На месте пассажиров подал бы заявление в полицию и коллективный иск  на Победу. И так самолеты похожи на летающую маршрутку, так еще и американские горки с риском для жизни устраивать.
Но кожаные мешки, видимо, довольны или ничего не заметили.

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Фамилия и имя

GoodSanta
1

Думаю аплодировали б

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Денис Лапин

Фамилия
0

аплодировали ОДНОЙ РУКОЙ ХАХАХАХА

Ответить

Aleksandr Olegovich

3

Могли бы взяться за штурвал друг-друга и снять видосик. Вот это была бы явная поддержка

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Litnikov Danil

1

Это поддержка не Дзюбы, а руководства

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Фамилия и имя

1

На лбу себе хуй пусть набьют, а не меня в самолете качать. 

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Игорь И

Фамилия
0

Лучше бы тебе в самолете хуй забили, а не себе на лбу ты хотел сказать 

Ответить

Фамилия и имя

Игорь
0

Попробуй еще раз угадать, что я хотел сказать? 

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Taktischer Corgi

0

На самом деле это была акция в поддержку пенсионной реформы 

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Egor K

Taktischer
0

это было послание пыни верным терпилам

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Spid3r

0

А я всегда говорил, что «Победа» - хуевая.

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Egor K

0

а затем пилоты фоткали свои очки 

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