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Новости
Ольга Щербинина
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Австрийская деревня Fucking сменит название из-за излишнего внимания туристов Материал редакции

Местным жителям надоели шутки англоговорящих людей.

9 комментариев
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Фото Младена Антонова, Getty Images

Австрийскую деревню Fucking (Фуккинг) в 2021 году решили переименовать в Fugging. Жителям надоели туристы, смеющиеся над указателями при въезде, пишет The Guardian.

«Я могу подтвердить, что деревню переименуют. Больше мне сказать нечего, нам хватило внимания со стороны медиа за все эти годы», — заявила мэр муниципалитета Тарсдорф, к которому относится деревня, Андреа Хольцнер.

В деревне в 350 километрах к западу от Вены живут около 100 человек. Немецкое название Fucking уходит корнями в 11 век, однако англоговорящие люди считывают его как ругательство, так как оно пишется так же, как форма герундия от английского глагола to fuck.

Туристы регулярно останавливаются у дорожных указателей, чтобы сфотографироваться, иногда принимая вульгарные позы. Знаки также часто воровали, поэтому местным властям пришлось использовать антивандальный бетон, чтобы предотвратить это.

Разговоры о переименовании шли несколько лет, и в итоге жители в итоге добились этого. Но не все австрийцы считают это хорошей идеей, так с «забавным названием» деревня получала бесплатную рекламу в прессе и соцсетях. Она даже фигурировала в книге австрийского писателя Курта Палма, по которой позже сняли фильм Bad Fucking («Чертовски плохо»).

К слову, в 30 минутах от Фуккинга в немецкой Баварии расположена деревня Петтинг.

#новости #австрия

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9 комментариев
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Провинциальный теркин30см

11

от петтинга до фуккинга — 30 минут

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Анатолий Бажков

Провинциальный
0
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Джордж Харви

2

А могли неплохо заработать на потоках туристов

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Вольный микрофон

Джордж
2

Думаю для челиков в деревне спокойствие и тишина куда важнее прибыли с туристов

Ответить

Осенний франт

0

кажется что решение не очень, но ту сотню человек в деревне можно понять, может они там и живут, потому что хотят спокойствия

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Алексей Панкратов

0

 Теперь будут одной из миллиона безликих деревень. Поздравляю. 

Ответить

имя мне легион

0

No fucking around 

Ответить

Spid3r

0

решили переименовать в Fugging

Ну, пусть ждут шуток про faggot.

Ответить

Oldfag TV

0

https://tjournal.ru/telegram/241392
дубль

Жители деревни Fucking в Австрии приняли решение…
Жители деревни Fucking в Австрии приняли решение о переименовании — Telegram на TJ
tjournal.ru
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