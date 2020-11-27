Австрийская деревня Fucking сменит название из-за излишнего внимания туристов Материал редакции
Местным жителям надоели шутки англоговорящих людей.
Австрийскую деревню Fucking (Фуккинг) в 2021 году решили переименовать в Fugging. Жителям надоели туристы, смеющиеся над указателями при въезде, пишет The Guardian.
«Я могу подтвердить, что деревню переименуют. Больше мне сказать нечего, нам хватило внимания со стороны медиа за все эти годы», — заявила мэр муниципалитета Тарсдорф, к которому относится деревня, Андреа Хольцнер.
В деревне в 350 километрах к западу от Вены живут около 100 человек. Немецкое название Fucking уходит корнями в 11 век, однако англоговорящие люди считывают его как ругательство, так как оно пишется так же, как форма герундия от английского глагола to fuck.
Туристы регулярно останавливаются у дорожных указателей, чтобы сфотографироваться, иногда принимая вульгарные позы. Знаки также часто воровали, поэтому местным властям пришлось использовать антивандальный бетон, чтобы предотвратить это.
Разговоры о переименовании шли несколько лет, и в итоге жители в итоге добились этого. Но не все австрийцы считают это хорошей идеей, так с «забавным названием» деревня получала бесплатную рекламу в прессе и соцсетях. Она даже фигурировала в книге австрийского писателя Курта Палма, по которой позже сняли фильм Bad Fucking («Чертовски плохо»).
К слову, в 30 минутах от Фуккинга в немецкой Баварии расположена деревня Петтинг.
А могли неплохо заработать на потоках туристов
Вольный микрофон
Думаю для челиков в деревне спокойствие и тишина куда важнее прибыли с туристов