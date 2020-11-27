В России впервые зафиксировали больше 27 тысяч случаев коронавируса за сутки Материал редакции
Из них почти 8 тысяч в Москве.
Оперштаб отчитался о 27 543 новых случаях коронавируса в России. Это максимум с начала распространения инфекции. В начале недели (23 ноября) прирост составлял около 24-25 тысяч случаев и не поднимался выше 26 тысяч. За прошедшие сутки цифра перескочила отметку и в 26 тысяч новых случаев, и в 27 тысяч.
Рост продолжается с начала октября, когда в стране фиксировали около 9-10 тысяч новых заболевших коронавирусом. К началу ноября эта цифра выросла до 18 тысяч случаев в день, теперь — превышает 25 тысяч.
За всё время распространения инфекции в стране выявили больше 2,2 миллиона заболевших, из которых 38 558 человек умели от вируса.
В России с октября возвращают меры по борьбе с инфекцией, ограничивая массовые мероприятия, требуя перевода работников и учащихся на удалёнку, но запрет на передвижение для всех граждан, какой действовал весной, не вводят. В Роспотребнадзоре заявили 24 ноября, что меры профилактики, вероятно, необходимо будет соблюдать до весны.
С днём очередного рекорда!
Я хочу собрать максимум дизов за этот тред. Кидайте.
Когда это уже закончится?
Вроде как люди уже должны быть аккуратнее, даже не из-за самой болезни, а потому что мест в больницах нет, и лекарства мало где в свободном доступе.
Не могу присоединиться к веселью, красных, блять, ненавижу. Буду молча умирать под пулями.
Если этот комментарий наберёт 1000 минусов, то Навальный станет президентом!
@Настя Иванова можно вас попросить?
Прямой Данила
Отличный кот!
Хорошо, ок, понял тебя.
Мужской яд
хоть что-то на этом сайте краснее вас с Курасовым)))0)
Неожиданный
Сук
Ура, минусомет!
За каждый минус поставленный к моему комментарию - вы расписывайтесь, что должны мне 1000 рублей.
Ваш минус - официальная расписка в долге перед мной.
Перевести ваш долг вы можете мне на карту или на телефон.
Паждите... Собянин 3 дня назад сказал что идут на улучшения. Или он про плитку?
Всё еще не вижу трупов на улицах.
здохним 🤡
На тридцатку спецплашку нарисуете?
уже нарисована
как черновики некрологов на известных людей
Надеюсь, ты знал на что шёл, отвечая в этом треде, кек.