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Алексей Боржонов
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В России впервые зафиксировали больше 27 тысяч случаев коронавируса за сутки Материал редакции

Из них почти 8 тысяч в Москве.

47 комментариев
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Изображение оперштаба

Оперштаб отчитался о 27 543 новых случаях коронавируса в России. Это максимум с начала распространения инфекции. В начале недели (23 ноября) прирост составлял около 24-25 тысяч случаев и не поднимался выше 26 тысяч. За прошедшие сутки цифра перескочила отметку и в 26 тысяч новых случаев, и в 27 тысяч.

Рост продолжается с начала октября, когда в стране фиксировали около 9-10 тысяч новых заболевших коронавирусом. К началу ноября эта цифра выросла до 18 тысяч случаев в день, теперь — превышает 25 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

За всё время распространения инфекции в стране выявили больше 2,2 миллиона заболевших, из которых 38 558 человек умели от вируса.

В России с октября возвращают меры по борьбе с инфекцией, ограничивая массовые мероприятия, требуя перевода работников и учащихся на удалёнку, но запрет на передвижение для всех граждан, какой действовал весной, не вводят. В Роспотребнадзоре заявили 24 ноября, что меры профилактики, вероятно, необходимо будет соблюдать до весны.

#новости #covid19

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47 комментариев
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Владислав Васильев

2

С днём очередного рекорда!

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Мужской яд

Владислав
–11

Прошу считать этот минус плюсом

Ответить

Al

–7

Я хочу собрать максимум дизов за этот тред. Кидайте. 

Ответить

Al

Al
–8

Отрицательные плюсы. 

Ответить

Дмитрий Чернышов

–19

Когда это уже закончится?
Вроде как люди уже должны быть аккуратнее, даже не из-за самой болезни, а потому что мест в больницах нет, и лекарства мало где в свободном доступе.

Ответить

Taktischer Corgi

–20

кокой смысл в этом "впервые"  если оно кожен божи день так?11

Ответить

Дмитрий Григорьев

–13

Не могу присоединиться к веселью, красных, блять, ненавижу. Буду молча умирать под пулями. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Дмитрий
–4

Буду молча умирать под пулями.

Обманул.

Ответить

Имя Фамилия

–16

Если этот комментарий наберёт 1000 минусов, то Навальный станет президентом!

Ответить

Bad Mother Fucker

Имя
–9

если не наберет, то тоже нет

Ответить

Неожиданный будильник

–26

@Настя Иванова можно вас попросить? 

Ответить

Прямой Данила

Неожиданный
–17

Отличный кот!

Ответить

Куколдиш Гамбино

Прямой
–10

ОДОБРЕНИЕ

Ответить

Alexei Kuksin

Неожиданный
–20

Хорошо, ок, понял тебя.

Ответить

Мужской яд

Alexei
–21

хоть что-то на этом сайте краснее вас с Курасовым)))0)

Ответить

Неожиданный

Мужской
–17

Сук

Ответить

Лёша Любимцев

Неожида…
–13

Не поддавайтесь! Это коммунистический заговор!

Ответить

Mikhail Shalimov

–16

Ура, минусомет!

Ответить

Куколдиш Гамбино

Mikhail
–14

0 дней без струи

Ответить

Тимур Осокин

–15

За каждый минус поставленный к моему комментарию - вы расписывайтесь,  что должны мне 1000 рублей.
Ваш минус - официальная расписка в долге перед мной.
Перевести ваш долг вы можете мне на карту или на телефон. 

Ответить

Артём Соколов

Тимур
–10

Перевёл за щеку, проверяй.

Ответить

Bad Mother Fucker

Тимур
–7

хуй тебе

Ответить

Автономный кран

–5

даёшь рекордный красный тред

Ответить

Автономный кран

Автономный
–3

я гей

Ответить

Автономный кран

Автономный
–3

я всегда вру

Ответить

Автономный кран

Автономный
–3

я не гей

Ответить

Ivan

–17

Паждите... Собянин 3 дня назад сказал что идут на улучшения. Или он про плитку?

Ответить

Maksytoff

Ivan
–4

Плиткой победим корону!

Ответить

vvtwittep

–7

Всё еще не вижу трупов на улицах. 

Ответить

Taktischer Corgi

vvtwittep
–5
Ответить

Ночной чайник

–6
Ответить

Ночной чайник

Ночной
–1
Ответить

Куколдиш Гамбино

–7

Ковид свирепствует, сейчас само время отсидеться на уютной ТЖшечке.

Ответить

Maksytoff

–7

Тот самый скачок про который говорили!

Ответить

Taktischer Corgi

–8
Ответить

Bad Mother Fucker

–14

пусть никто не уйдет обиженным

Ответить

Bad Mother Fucker

–15

резво вы начали

ну, поехали

Ответить

Куколдиш Гамбино

–16

Нет повода не окропить треды красненьким

Ответить

Ivan

–19

пятилетку за 4 года!

Ответить

Perosnal Trashcan

–20

_

Ответить

Даша Лейзаренко

–21

здохним 🤡

Ответить

Александр Ярви

Даша
–13

Пожили и хватит...

Ответить

Дмитрий Григорьев

–21

На тридцатку спецплашку нарисуете?

Ответить

Taktischer Corgi

Дмитрий
–7

уже нарисована
как черновики некрологов на известных людей

Ответить

Дмитрий Григорьев

Taktischer
–6

Надеюсь, ты знал на что шёл, отвечая в этом треде, кек.

Ответить

Taktischer Corgi

Дмитрий
–4

сам кек

Ответить

Дмитрий

Taktisc…
–3

сам кек

Как что-то плохое

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