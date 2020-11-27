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Алексей Боржонов
1900

Путин проведёт пресс-конференцию 17 декабря из Ново-Огарёво по видеосвязи Материал редакции

Из-за пандемии коронавируса традиционный формат поменяли.

Кремль объявил дату большой пресс-конференции Владимира Путина — она пройдёт 17 декабря, сообщает РБК. Президент будет находиться в резиденции в Ново-Огарёво, а журналисты — в Центре Международной Торговли.

Обычно пресс-конференция длится около 3-4 часов, Путин проводил 15 таких мероприятий. Формат появился в 2001 году, Кремль объяснял его необходимость «значительным числом заявок от СМИ на интервью». На пресс-конференцию приглашают журналистов из всех регионов России, а также из-за рубежа, в 2019 году на ней было больше полутора тысяч журналистов.

Почему уже не хочется шутить над…
Мнение редактора TJ о событии, которое с каждым годом становится скучнее и бесполезнее.
tjournal.ru

#новости #путин

Алексей Боржонов PLUS
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alexferman

27

Самый дорогостоящий видеоблогер в истории

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Al

alexferman
9

ШОК! Дед кидает ручки от злости! Все ручки выкинул в доме! 

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Александр Ярви

alexferman
0

И стендапер

Ответить

vvtwittep

5

Сука, что же он скажет? Опять все хорошо, но есть небольшие недочеты на местах? 

Ответить

Александра Утёнкова

vvtwittep
10

Не время расслабляться, надо затянуть пояса

Ответить

Al

Александра
2

*петли

Ответить

Александра

Al
0

Это да

Ответить

AZP

Александра
2

Отнеситесь с пониманием.

Ответить

Руденко Сергей

Александра
0

А как же "нет времени на раскачку"?

Ответить

Александр Ярви

Руденко
1

И прорывы

Ответить

Антон Пострунин

Александра
0

Представил как затягиевается пояс выше локтя. 

Ответить

Al

vvtwittep
1

Ого, люди начинают что-то ПОДОЗРЕВАТЬ.

Ответить

Молодой паук например

vvtwittep
1

Надо затянуть пояса!

Ответить

Nick Rosenberg

vvtwittep
0

"Я живой и легитимный"

Ответить

Алексей Панкратов

5

Ну слава Богу. Я уже боялся из за Ковида отменят. Вилку протер. Насыпай.

Ответить

Обосранный унитаз

5

Из Ново-Бункерёво

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Анальное Сало

4
Ответить

Мужской яд

2

хотя бы у одного лысого дедушки стримы выходят с анонсами задолго до и с нормальным звуком

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Рациональный спрей

Мужской
3

И с опозданием на час.

Ответить

Мужской яд

Рациональный
1

ну этот дедушка мог бы взять традицию у другого дедушки и запускать с начала трансляции до прихода стримеров гачи-плейлист

Ответить

Nikita Zubkov

Мужской
0

Кто из дедушек больше вато?

Ответить

Мужской яд

Nikita
0

Ватоп Идор

Ответить

Nikita Zubkov

Мужской
0

Ясос Биба?

Ответить

Рациональный спрей

3

Из-за пандемии коронавируса президент проведёт её по видеосвязи.

из бункера*

Ответить

Мистер Блондин

Рациональный
0

из пункера

Ответить

Ваша Закладко

Мистер
0

из бункеро-огарево 

Ответить

Больной кран

Рациональный
0
Ответить

AZP

3

Старый ссыкун. 

Ответить

Al

2

Дед, не закрывай блядь опять все. Я не хочу умирать с голоду блядь. 

Ответить

Рациональный спрей

Al
0

F

Ответить

Молодой паук например

Al
0

Партия сказала: "Надо!"

Ответить

Al

Молодой
0

Партия ахуела. 

Ответить

Молодой паук например

2

Ну и хуй с ней. Этот видеблогер уже не в тренде.

Ответить

Людской бас

Молодой
0

А если скажет что вакцина прошла все проверки и готова к использованию уже через месяц? 

Ответить

Молодой паук например

Людской
0

Учителей всех ещё не вакцинировали, что ли, в экспериментально-принудительном порядке?

Ответить

Людской бас

Молодой
0

Кто работать то будет, если всех вакцинировать? 

Ответить

Осенний франт

1

так пиздеть будет ещё проще

Ответить

Рациональный спрей

Осенний
2

Иди спать, заипал уже.

Ответить

Осенний франт

Рациональный
1

привет ты чо охуел

Ответить

God Damn

0

Интересно, а чем ещё эта статья дополняется

Ответить

Al

God
3

Ставьте лайки, подписывайте на канал, жмите колокольчик. 

Ответить

Александр Добриневский

0

Поздравлять с новым годом тоже из бункера будет или там на годы вперед записано обращений?  

Ответить

Bad Mother Fucker

Александр
3

а хромакей для чего

Ответить

Молодой паук например

Bad
0

Чтобы Вислакома не банили за трансляцию презентации Apple (помогает не очень)

Ответить

Bad Mother

Молодой
0
Ответить

Вова А.

1

Пусть в тиктоке проводит тогда уж

Ответить

Mark Bezyaev

1

Чтобы не забыть

Пресс-Конференция Владимира Путина
Из-за пандемии коронавируса традиционный формат поменяли. Президент будет находиться в…
hapen.io
Ответить

Nikita Zubkov

0

На сколько опоздает?

Ответить

Al

Nikita
1

Опаздывают девушки на ноготочки, а дедушка занят поднятием России с колен. 

Ответить

Ваша Закладко

Nikita
0

уже же опоздал

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Что-то он зачастил с демонстрацией себя в последнее время.

Ответить

Украденная жизнь

0

Да здравствует CGI!

Ответить

Руслан Астратов

0

Доставайте Путин-бинго. Будем отгадывать что же он в очередной раз спизднёт

Ответить

Denis Manchenko

–1

Вдруг, представьте - гаснет свет, вместо Деда появляется "Лебединое озеро".
Занавес.

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