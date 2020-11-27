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Путин проведёт пресс-конференцию 17 декабря из Ново-Огарёво по видеосвязи Материал редакции
Из-за пандемии коронавируса традиционный формат поменяли.
Кремль объявил дату большой пресс-конференции Владимира Путина — она пройдёт 17 декабря, сообщает РБК. Президент будет находиться в резиденции в Ново-Огарёво, а журналисты — в Центре Международной Торговли.
Обычно пресс-конференция длится около 3-4 часов, Путин проводил 15 таких мероприятий. Формат появился в 2001 году, Кремль объяснял его необходимость «значительным числом заявок от СМИ на интервью». На пресс-конференцию приглашают журналистов из всех регионов России, а также из-за рубежа, в 2019 году на ней было больше полутора тысяч журналистов.
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alexferman
Самый дорогостоящий видеоблогер в истории
Alalexferman
ШОК! Дед кидает ручки от злости! Все ручки выкинул в доме!
Александр Ярвиalexferman
И стендапер
vvtwittep
Сука, что же он скажет? Опять все хорошо, но есть небольшие недочеты на местах?
Александра Утёнковаvvtwittep
Не время расслабляться, надо затянуть пояса
AlАлександра
*петли
АлександраAl
Это да
AZPАлександра
Отнеситесь с пониманием.
Руденко СергейАлександра
А как же "нет времени на раскачку"?
Александр ЯрвиРуденко
И прорывы
Антон ПострунинАлександра
Представил как затягиевается пояс выше локтя.
Alvvtwittep
Ого, люди начинают что-то ПОДОЗРЕВАТЬ.
Молодой паук например
Надо затянуть пояса!
Nick Rosenbergvvtwittep
"Я живой и легитимный"
Алексей Панкратов
Ну слава Богу. Я уже боялся из за Ковида отменят. Вилку протер. Насыпай.
Обосранный унитаз
Из Ново-Бункерёво
Анальное Сало
Мужской яд
хотя бы у одного лысого дедушки стримы выходят с анонсами задолго до и с нормальным звуком
Рациональный спрей
И с опозданием на час.
Мужской яд
ну этот дедушка мог бы взять традицию у другого дедушки и запускать с начала трансляции до прихода стримеров гачи-плейлист
Nikita ZubkovМужской
Кто из дедушек больше вато?
Мужской яд
Ватоп Идор
Nikita ZubkovМужской
Ясос Биба?
Рациональный спрей
Из-за пандемии коронавируса президент проведёт её по видеосвязи.
из бункера*
Мистер БлондинРациональный
из пункера
Ваша ЗакладкоМистер
из бункеро-огарево
Больной кран
AZP
Старый ссыкун.
Al
Дед, не закрывай блядь опять все. Я не хочу умирать с голоду блядь.
Рациональный спрей
F
Молодой паук например
Партия сказала: "Надо!"
AlМолодой
Партия ахуела.
Молодой паук например
Ну и хуй с ней. Этот видеблогер уже не в тренде.
Людской бас
А если скажет что вакцина прошла все проверки и готова к использованию уже через месяц?
Молодой паук например
Учителей всех ещё не вакцинировали, что ли, в экспериментально-принудительном порядке?
Людской бас
Кто работать то будет, если всех вакцинировать?
Осенний франт
так пиздеть будет ещё проще
Рациональный спрей
Иди спать, заипал уже.
Осенний франт
привет ты чо охуел
God Damn
Интересно, а чем ещё эта статья дополняется
AlGod
Ставьте лайки, подписывайте на канал, жмите колокольчик.
Александр Добриневский
Поздравлять с новым годом тоже из бункера будет или там на годы вперед записано обращений?
Bad Mother FuckerАлександр
а хромакей для чего
Молодой паук например
Чтобы Вислакома не банили за трансляцию презентации Apple (помогает не очень)
Bad MotherМолодой
Вова А.
Пусть в тиктоке проводит тогда уж
Mark Bezyaev
Чтобы не забыть
Nikita Zubkov
На сколько опоздает?
AlNikita
Опаздывают девушки на ноготочки, а дедушка занят поднятием России с колен.
Ваша ЗакладкоNikita
уже же опоздал
Dmitry Teplyakov
Что-то он зачастил с демонстрацией себя в последнее время.
Украденная жизнь
Да здравствует CGI!
Руслан Астратов
Доставайте Путин-бинго. Будем отгадывать что же он в очередной раз спизднёт
Denis Manchenko
Вдруг, представьте - гаснет свет, вместо Деда появляется "Лебединое озеро".
Занавес.