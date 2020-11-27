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Ольга Щербинина
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Центр «Вектор» планирует начать массовую вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» в 2021 году Материал редакции

В ближайшее время учёные рассчитывают опубликовать итоги испытания вакцины.

40 комментариев
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Центр «Вектор» планирует опубликовать итоги испытания своей вакцины от коронавируса в ближайшее время, пишет ТАСС. В 2021 году она поступит во все регионы страны, ближайшая дата поступления в гражданский оборот — 10 декабря.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектор» Александр Рыжиков рассказал, что 21 ноября начались испытания на людях старше 60 лет. Первые 25 человек уже получили вакцину, жалоб у них нет.

По словам Рыжикова, ревакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» потребуется через шесть-десять месяцев после первых двух инъекций. Затем её нужно будет проводить раз в три года. Учёный заявил, что иммунитет к инфекции формируется через месяц после вакцинации. При этом иммунитет, который формируется после болезни, недостаточно стабильный, антитела исчезают через пять-семь месяцев.

В «Векторе» рассказали, что вакцинация «ЭпиВакКороной» будет бесплатной. Там также отметили, что вакцинация человека с бессимптомным течением коронавируса не причинит пациенту вреда. Рыжиков также отметил, что надежды, что вакцинация от гриппа защитит от заражения Covid-19, нет.

«Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Путин 14 октября объявил о том, что вакцина получила регистрационное удостоверение.

#новости #вакцинаотcovid19 #covid19

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40 комментариев
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Алексей Иванов

11

Начнется в сентябре
Начнется в октябре
Начнется в ноябре
Начнется c 10 декабря
Начнется в начале нового 2021 году
ВЫ НАХОДИТЕСЬ здесь
Вакцинация начнется весной, зимой не эффективно
Индия, Китай [любая страна] отказалась производить российскую вакцину в нужных количествах, а внутри страны не хватает сырья и кадров
Запрет на ввоз в страну иностранных вакцин
Сегодня раздавлена трактором партия нелегально ввезенной вакцины Pfizer
...

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Alexander Golovnin

Алексей
0

Можно ссылку на новость, пресс-релиз где вектор( не путать с гамалей) заявлял о более ранних сроках массовой вакцинации своей вакцины от covid?

Ответить

Замечательный спрей

4

Слава России! Слава Путину! Любимый президент!

Ответить

Замечательный спрей

Замечательный
1

я думал это красный тред. @Господин Дыня прости шо заминусил тебя

Ответить

Замечательный спрей

Замечательный
1

Бес попутал

Ответить

Теплый фонарь

Замечат…
3

так я первый начал всех минусить, потом одумался и поступил по христиански 

Ответить

Замечательный

Теплый
1

да ты тоже извини меня! Нашло шото блин, на радостях дурной стал! Ты если шо надо обращайся, я добрый так то

Ответить

Теплый фонарь

Замечат…
0

Займи денег, отдам через неделю, на стартап нужно. 1000% годовых.

Ответить

Вова А.

Замечат…
0
Ответить

Теплый фонарь

5

Ура!

Ответить

Холодный месяц

4

Ура!

Ответить

Артур Сакаев

4

Слава КПСС

Ответить

norm

Артур
0

Валентин Дядька 

Ответить

Вова А.

Артур
0

Там чёт новое вышло вроде

Ответить

Alex Macher

4

На вектор самая большая надежда, что вакцина нормальная получится по итогу. Там действительно спецы работают.

Ответить

Evan Glushko

Alex
0

Согласен

Ответить

solawind

Alex
0

да, тоже думаю ей привиться

Ответить

Артур Сакаев

3

Ура!

Ответить

Андрей Иванов

2

Вновь первые!!Пиндосы сосать!!Мы выиграли гонки!!Россия чемпионка!

Ответить

Taktischer Corgi

–7

В «Векторе» рассказали, что вакцинация «ЭпиВакКороной» будет бесплатной.

Заплатить надо будет только за попутно имплантируемый чип.

Ответить

ТыжЮзер

Taktischer
3

Некоторые люди всерьёз думают, что в современных вакцинах есть микрочипы для слежки за ними.

Их смартфоны в это время:

Ответить

Лёша Любимцев

0

РОССИЯ!РОССИЯ!

Ответить

Лёша Любимцев

Лёша
0

@Унылый Лось когда Украина выпустит свою вакцину?

Ответить

Рыбный чайник

Лёша
0

Уже ж была где-то 
Или ещё нет

Ответить

Лёша Любимцев

Рыбный
1

Коронавирус салом не лечится

Ответить

Вова А.

Лёша
3

А салом с чесночком и чёрным хлебушком?

Ответить

Рыбный чайник

Вова
2

Ммммммммм

Ответить

Лёша Любимцев

Вова
1

Прекрати травить Украину!!! Лось показал, что у них проходят медицинские испытания вакцины

Ответить

Вова А.

Лёша
0

Наоборот, збс жрать захотелось

Ответить

Рыбный чайник

Лёша
1

Да, знаем уже, знаем 

Ответить

Рыбный чайник

Лёша
0
Украинская вакцина от COVID-19 прошла испытания…
Украинская вакцина против коронавируса прошла этап испытания на живых клетках. Впереди еще три…
hromadske.ua
Ответить

Лёша Любимцев

Рыбный
0

конфликт интересов

украинские лаборатории не имеют соответствующего уровня биозащиты

Украина будет закупать зарубежную, а не ждать собственную

Ответить

Рыбный чайник

Лёша
0

Ну да. Я ж о чем

Ответить

Мужской яд

Рыбный
0

это из той обшарпанной лабы из сюжета, где грязные баночки забавно тряслись в старой центрифуге? 

Ответить

Рыбный чайник

Мужской
0

Возможно

Ответить

Вова А.

Лёша
0

Из сала?

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Ну если уже в метро про пользу вакцины рассказывают, даже не знаю что может быть хуже!

Ответить

Имя Фамилия

0

Может быть 2020 был не так ужасен как будет 2021

Ответить

van der Pusch

0

21 ноября начались испытания на людях старше 60 лет. Первые 25 человек уже получили вакцину

Ну ок, 25 старше 60. А на скольки всего человеках протестировали?

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Людской бас

0

Первые 25 человек уже получили вакцину, жалоб у них нет.

Итоги испытания: кто не скончался, пытаемся найти и откачать.

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