Центр «Вектор» планирует начать массовую вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» в 2021 году Материал редакции
В ближайшее время учёные рассчитывают опубликовать итоги испытания вакцины.
Центр «Вектор» планирует опубликовать итоги испытания своей вакцины от коронавируса в ближайшее время, пишет ТАСС. В 2021 году она поступит во все регионы страны, ближайшая дата поступления в гражданский оборот — 10 декабря.
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектор» Александр Рыжиков рассказал, что 21 ноября начались испытания на людях старше 60 лет. Первые 25 человек уже получили вакцину, жалоб у них нет.
По словам Рыжикова, ревакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» потребуется через шесть-десять месяцев после первых двух инъекций. Затем её нужно будет проводить раз в три года. Учёный заявил, что иммунитет к инфекции формируется через месяц после вакцинации. При этом иммунитет, который формируется после болезни, недостаточно стабильный, антитела исчезают через пять-семь месяцев.
В «Векторе» рассказали, что вакцинация «ЭпиВакКороной» будет бесплатной. Там также отметили, что вакцинация человека с бессимптомным течением коронавируса не причинит пациенту вреда. Рыжиков также отметил, что надежды, что вакцинация от гриппа защитит от заражения Covid-19, нет.
«Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Путин 14 октября объявил о том, что вакцина получила регистрационное удостоверение.
Начнется в сентябре
Начнется в октябре
Начнется в ноябре
Начнется c 10 декабря
Начнется в начале нового 2021 году
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Вакцинация начнется весной, зимой не эффективно
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Запрет на ввоз в страну иностранных вакцин
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Можно ссылку на новость, пресс-релиз где вектор( не путать с гамалей) заявлял о более ранних сроках массовой вакцинации своей вакцины от covid?
я думал это красный тред. @Господин Дыня прости шо заминусил тебя
Бес попутал
так я первый начал всех минусить, потом одумался и поступил по христиански
Слава КПСС
На вектор самая большая надежда, что вакцина нормальная получится по итогу. Там действительно спецы работают.
В «Векторе» рассказали, что вакцинация «ЭпиВакКороной» будет бесплатной.
Заплатить надо будет только за попутно имплантируемый чип.
Некоторые люди всерьёз думают, что в современных вакцинах есть микрочипы для слежки за ними.
Их смартфоны в это время:
РОССИЯ!РОССИЯ!
@Унылый Лось когда Украина выпустит свою вакцину?
Уже ж была где-то
Или ещё нет
Коронавирус салом не лечится
Прекрати травить Украину!!! Лось показал, что у них проходят медицинские испытания вакцины
конфликт интересов
украинские лаборатории не имеют соответствующего уровня биозащиты
Украина будет закупать зарубежную, а не ждать собственную
Ну если уже в метро про пользу вакцины рассказывают, даже не знаю что может быть хуже!
21 ноября начались испытания на людях старше 60 лет. Первые 25 человек уже получили вакцину
Ну ок, 25 старше 60. А на скольки всего человеках протестировали?