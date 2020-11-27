Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому внимательно готовятся к избирательной кампании.

Кремль перед предстоящими выборам в Госдуму в сентябре 2021 года поручил «Единой России» занять не менее двух третей мест в нижней палате парламента, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники. Среди собеседников издания источники, близкие к администрации президента и к руководству ЕР.