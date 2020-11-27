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«Медуза»: Кремль поручил ЕР взять две трети мест в Госдуме, чтобы показать Западу сплочённость россиян вокруг Путина Материал редакции
Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому внимательно готовятся к избирательной кампании.
Кремль перед предстоящими выборам в Госдуму в сентябре 2021 года поручил «Единой России» занять не менее двух третей мест в нижней палате парламента, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники. Среди собеседников издания источники, близкие к администрации президента и к руководству ЕР.
- Об установке Кремля говорилось на закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии. На мероприятии были 50 депутатов, которые, как планируется, останутся и в новом составе парламента;
- Установку на заседании озвучил Александр Харичев — глава управления по обеспечению деятельности Госсовета, которое курирует выборы в стране. Он также считается одним из ближайших соратников замглавы АП Сергея Кириеенко, утверждают источники «Медузы»;
- По словам Харичева, «Единая Россия» должна получить больше двух третей в Госдуме, поскольку такого результата требует Владимир Путин. При этом, по данным ВЦИОМ, на 15 ноября рейтинг партии составлял примерно 30%, отмечает «Медуза»;
- В АП надеются, что обеспечить победу можно за счёт трехдневного голосования, пишет издание. По словам одного из источников, оно позволяет «моделировать практически любые результаты выборов». В городах-миллионниках, которые считаются наиболее проблемными для рейтингов ЕР, будут активно использовать электронное голосование, позволяющее привлекать к процедуре бюджетников, отметил собеседник «Медузы»;
- Установка поступила из Кремля на фоне выборов президента США. На закрытом заседании глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин якобы рассказал о планах Запада вмешаться в российские выборы. Один из собеседников «Медузы» пересказал его слова: «Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодежи, в регионах идут обучающие семинары как наблюдать, как дискредитировать власть, как бороться с её кандидатами»;
- Российские власти считают, что Джо Байден враждебно настроен к России, потому гражданам страны необходимо «сплотиться и показать единство перед лицом врага — народ поддерживает президента и его партию», добавил собеседник «Медузы»;
- Один из источников издания рассказал, что итоги выборов в США обсуждались на отдельном заседании Совбеза, во время которого силовики высказались за ужесточение внутренней политики на фоне избрания Байдена;
- «Медуза» пишет, что силовики якобы «продали» Путину идею, согласно которой «умное голосование» Алексея Навального — это «один из инструментов западного влияния, который может серьёзно навредить выборам». Из-за этого президент поручил бороться с системой, при которой избирателям предлагается голосовать не за кандидата от ЕР, а за сильнейшего представителя оппозиции из списка;
- Какой будет система борьбы с проектом Навального, собеседники издания не рассказали, но в Москве, например, применяется тактика троллинга в сети. «В соцсетях идет критика избранных при поддержке УГ депутатов: „выбрали не тех — фриков, коммунистов — и это в либеральном-то городе“», — сказал собеседник издания;
- Источники «Медузы» связали принятие недавних законопроектов о кандидатах-иноагентах и блокировке соцсетей за цензуру российских СМИ именно с выборами в Госдуму. Якобы эти законы смогут применить, если начнутся протесты, — это «мина замедленного действия»;
- «Силовики активно внушают президенту, что Запад вмешивается в наши выборы, поэтому эта кампания — почти война, это даже не внутренняя политика — внешняя», — рассуждает один из источников издания.
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«Медуза» пишет, что силовики якобы «продали» Путину идею, согласно которой «умное голосование» Алексея Навального — это «один из инструментов западного влияния, которое может серьёзно навредить выборам».
Теперь понятно как начинается шиза у диктаторов, которые 20 лет табуретку занимают.
Художественный танк88
Начинается? <_<
Мужской яд
вот что бывает когда единственным источником инфы становятся папочки, заботливо составленные объективными и ни в чем не заинтересованными подчиненными из соответствующих ведомств
Denis Manchenkosolawind
Ну, если именно табуретку, тогда проще.
Рациональный спрей
Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому внимательно к готовятся к избирательной кампании.
Автономный кран
Против кого воюем сегодня?
Рациональный спрей
Против народа? Хмм...
Денис ФайзулинАвтономный
И мы могли бы вести войну Против тех, кто против нас, Так как те, кто против тех, кто против нас, Не справляются с ними без нас.
Андрей Рядькин
а как проиграть когда сам считаешь?
Ilya Filin
Могут ли россияне сплотить нологе?
Привычный корабль
Да, и анальный зонд
Алексей Панкратов
Я слышал, что чем лучше живется народу в стране, тем сложней "западу" вносить смуту в головы граждан. Может этим дегенератам попробовать вместо махинаций с парламентами и пропаганды поднять уровень жизни, чтобы люди в рот вражине не заглядывали?
Привычный корабль
За тобой выехала федеральная служба противодействия здравого смысла
Алексей ПанкратовПривычный
Их на границе завернут.
Привычный
Их карательные агенты повсюду
Дмитрий ГригорьевАлексей
Сытые, довольные и сильные граждане выпиздят дармоедов, а это ломает всю схему.
Dias001 RrnАлексей
Достаточно просто повторить опыт Германии и Японии, отказаться от агрессивной внешней политик и взять курс на построение экономической сверхдержавы
-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-
Читал и хрюкал как сучара
Георгий Станков
Так получается Путин норм мужик, ему просто нагло врут?
Dmitry TeplyakovГеоргий
Царь-то хороший)
Привычный корабль
Бояре плохие
Dias001 RrnDmitry
Только почему-то так не говорят про Горбачева и Ельцина, но с радостью говорят про усатого людоеда и ботоксного деда
Dmitry TeplyakovDias001
Не стоит искать логику там, где её нет)
Dias001 RrnDmitry
Хз, но Горбачёв реально хотел сохранить Совок, а Ельцин хотел быстро решить проблемы, полученные в наследство от совка, а Сталин сам подписывал расстрельные приговоры, а Путин возглавляет коррупцию
alexfermanГеоргий
Нет)
Rodion KutsaevГеоргий
Ты дурак или как? Или это наброс?
Теплый фонарь
Когда нас уже обама захватит бля????
Молодой паук например
Знаете, что надо делать власти, чтобы не боялись оппозиционеров? ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ!
Мужской яд
чтобы так делать - это надо уметь делать, это надо институты внедрять, ренту свою с экономики брать скромнее, аппетиты подчиненных ограничивать, хррр тьфу, кто так делает
Привычный корабль
Скриньте: Навальный призовет не участвовать в этом цирке и Единая Россия займет три четверти мест в Госдуме
Андрей ПарусниковПривычный
Навальный всегда говорил что это самые важные выборы, а конституция нах не нужна никому.
Привычный корабль
В гражданском обществе любые выборы важны
АндрейПривычн…
то есть с поправками это норм процедура была?) официальный референдум?)
Привычный
То есть ратификация поправок госдумой по закону тебя бы устроила?
Художественный танк88
Странно, что вообще все 146% не занимают
Рациональный спрей
Ты предлагаешь табуретки на которых они сидят – перевернуть? Чтоб места больше было.
Советский корабль
По 4 депутата на табуретку?
Рациональный
А как иначе?
Советский
только так
Рациональный
Все ради народа.
Художественный танк88
Зачем, можно просто показать по телевизору цифру, что народ единогласно решил только воров оставить
Привычный
Запад телевизионными высерами не удивишь
Романелло КивогенсХудожественный
Да нет, всё сходится. Путин на голосовании о поправках о собственном обнулении набрал 80%, у ЕР будет 66% (2/3 от общего числа голосов), итого в сумме - 146%.
Привычный корабль
За пять тысяч премией учителя в школе нарисуют любую цифру, какую скажут
Мужской яд
поправочка: за обещание премии
зачем ее выплачивать-то
Какой Кошмар
Как это все заебало
Алексей ПанкратовКакой
...но делать с этим я, конечно же, ничего не буду. "Там уже за нас все решили."
Привычный корабль
Так Нэвэльный убеждает не голосовать, и поэтому у нас пиздец только крепчает
ДмитрийПривычн…
Это выдумки, вопрос только в том, с какой целью вы их транслируете.
Привычный
Кого транслирую?
ДмитрийПривычн…
Выдумки. Вы читать умеете? Выдумки про то, что Навальный убеждает не голосовать.
Привычный
На прошлых выборах он призывал бойкотировать выборы, чтобы снизить явку
ДмитрийПривычн…
Призывал, призывает, на прошлых выборах, на этих, на позапрошлых. Нюансы имеют значение. Здесь обсуждают предстоящие в госдуму, а вы про что?
Привычный
Про то, что я буду орать, если он опять призовет бойкотировать выборы, чтобы лишить легитимности результатов выборов в Госдуму
Привычный
Плюс это была реплика предыдущему комментатору, который обвиняет, что россияне ничего не делают, чтобы изменить расклад
ДмитрийПривычн…
Так Нэвэльный убеждает не голосовать, и поэтому у нас пиздец только крепчает
Не знаю, где тут про орать. По-моему это наброс с готовеньким выводом.
"Пиздец крепчает потому что Нэвэльный убеждает не голосовать."
Пиздёж и ложный вывод, норм, чо. Считаю, что пиздец у нас крепчает по-другим причинам, с которыми и пытается бороться Навальный.
Привычный
И как, удачно борется?
ДмитрийПривычн…
Лучше, чем кто либо ещё, так считаю.
Привычный
Пока я читаю новости, что вороватые чиновники на своих местах и они борются со свободой слова
ДмитрийПривычн…
Если не победил, значит плохо борется - так себе критерий в условиях очень ограниченного выбора.
Привычный
Железная логика. Продолжу жить и ждать пиздеца, чем возвращения Ленина на бронепоезде
Denis ManchenkoПривычн…
Он предложил голосовать через приложение в Google (умное голосование).
То есть, голоса подсчитают, только не в ЦИК'е.
Привычный
Это типа Белорусского Голоса?
На муниципальных выборах он запустил сайт УГ, где требовал номер телефона или что-то вроде того. «Секьюрно,» - подумал я и закрыл окно
ДмитрийПривычн…
Хорошо, что в вашей жизни есть выбор. А то некоторые и самосожжения устраивают пока вы ждёте, когда вам всё удобно и безопасно организуют. С гарантированным результатом, разумеется, а иначе зачем жопу отрывать.
Андрей ПарусниковКакой
так выйди на улицу! приедь в столицу!
Привычный корабль
Я щас около Кремля, но через стену я не докричусь
АндрейПривычн…
отлично, встретимся там после голосования
Привычный
Буду ждать
Теплый фонарь
Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому сделают еще хуже
Привычный корабль
А через пять лет все 100% должны занимать единоросы?
Кирилл Рамазан
" «В соцсетях идет критика избранных при поддержке УГ депутатов: „выбрали не тех — фриков, коммунистов — и это в либеральном-то городе“»"
Так это итак правда. Много было спорных позиций у УГ
Это ещё даже Дудь уточнял
Дмитрий ГригорьевКирилл
Потому что нельзя выбрать из тех, кого допустила нынешняя система, только хороших и классных. Но можно не дать пройти сертифицированным жуликам.
це я вбила Ерiку
Думаю, дело тут больше в том, что популярность ЕР за последние годы малость снизилась. Ясен перец, что другие партии лишь "псевдоопозиционные", но какбэ смысл ими чрезмерно перенасыщать Госдуму.
Учитывая, что сейчас в Госдуме 337 едросов, набрать 300 на следующих - даже не представляется некой проблемой
Dias001 Rrn
Лучше бы не пускали китайских военных на учения и запретили бы им вырубать тайгу и отравлять чернозёмы, вот кто вмешивается вот кто хочет уничтожить Россию, а Запад просто хочет ее втянуть в число цивилизованных стран
Андрей Ионов
Пиздец
Marhal_New _Arleana
Удивительные выборы. Уже знаем результаты.
Подсолнух
У деда уже деменция прям пошла серьезная. А он сука зожник ебучий, ещё лет 8-10 точно терпеть будем его.
Вова А.
Медуза в своём репертуаре. Можно было как-то проще подачу и меньше кликбейта. А то, словно Соловья читаю. Ну, когда едро меньше занимало? Они с кпрф и лдпр всегда договорятся, иначе последним айяяйки будет. Ну нафига желтить про бидона? Они ж даже если на встрече ляпнули - то не на серьёзных щах, а мб в рамках протокола, для пиар службы, ну а так, там точечные санкции будут и будут в любом случае, и при Трампе их было навалом, а журналист продаёт это за алярму номер 1.
Надеюсь, придумают что-то по типу умного голосования, чтобы максимально взъебать едросов.