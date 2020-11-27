Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
Новости
Алексей Боржонов
2660

«Медуза»: Кремль поручил ЕР взять две трети мест в Госдуме, чтобы показать Западу сплочённость россиян вокруг Путина Материал редакции

Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому внимательно готовятся к избирательной кампании.

Кремль перед предстоящими выборам в Госдуму в сентябре 2021 года поручил «Единой России» занять не менее двух третей мест в нижней палате парламента, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники. Среди собеседников издания источники, близкие к администрации президента и к руководству ЕР.

  • Об установке Кремля говорилось на закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии. На мероприятии были 50 депутатов, которые, как планируется, останутся и в новом составе парламента;
  • Установку на заседании озвучил Александр Харичев — глава управления по обеспечению деятельности Госсовета, которое курирует выборы в стране. Он также считается одним из ближайших соратников замглавы АП Сергея Кириеенко, утверждают источники «Медузы»;
  • По словам Харичева, «Единая Россия» должна получить больше двух третей в Госдуме, поскольку такого результата требует Владимир Путин. При этом, по данным ВЦИОМ, на 15 ноября рейтинг партии составлял примерно 30%, отмечает «Медуза»;
  • В АП надеются, что обеспечить победу можно за счёт трехдневного голосования, пишет издание. По словам одного из источников, оно позволяет «моделировать практически любые результаты выборов». В городах-миллионниках, которые считаются наиболее проблемными для рейтингов ЕР, будут активно использовать электронное голосование, позволяющее привлекать к процедуре бюджетников, отметил собеседник «Медузы»;
  • Установка поступила из Кремля на фоне выборов президента США. На закрытом заседании глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин якобы рассказал о планах Запада вмешаться в российские выборы. Один из собеседников «Медузы» пересказал его слова: «Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодежи, в регионах идут обучающие семинары как наблюдать, как дискредитировать власть, как бороться с её кандидатами»;
  • Российские власти считают, что Джо Байден враждебно настроен к России, потому гражданам страны необходимо «сплотиться и показать единство перед лицом врага — народ поддерживает президента и его партию», добавил собеседник «Медузы»;
  • Один из источников издания рассказал, что итоги выборов в США обсуждались на отдельном заседании Совбеза, во время которого силовики высказались за ужесточение внутренней политики на фоне избрания Байдена;
  • «Медуза» пишет, что силовики якобы «продали» Путину идею, согласно которой «умное голосование» Алексея Навального — это «один из инструментов западного влияния, который может серьёзно навредить выборам». Из-за этого президент поручил бороться с системой, при которой избирателям предлагается голосовать не за кандидата от ЕР, а за сильнейшего представителя оппозиции из списка;
  • Какой будет система борьбы с проектом Навального, собеседники издания не рассказали, но в Москве, например, применяется тактика троллинга в сети. «В соцсетях идет критика избранных при поддержке УГ депутатов: „выбрали не тех — фриков, коммунистов — и это в либеральном-то городе“», — сказал собеседник издания;
  • Источники «Медузы» связали принятие недавних законопроектов о кандидатах-иноагентах и блокировке соцсетей за цензуру российских СМИ именно с выборами в Госдуму. Якобы эти законы смогут применить, если начнутся протесты, — это «мина замедленного действия»;
  • «Силовики активно внушают президенту, что Запад вмешивается в наши выборы, поэтому эта кампания — почти война, это даже не внутренняя политика — внешняя», — рассуждает один из источников издания.

#новости #выборы

Алексей Боржонов PLUS
+57 901
2
16
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b"], "comments": 78, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 241490, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 27 Nov 2020 12:54:40 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия и работа в ИТ
Еженедельная рассылка со списком свежих вакансий и анонсом ближайших мероприятий
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
78 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

solawind

35

«Медуза» пишет, что силовики якобы «продали» Путину идею, согласно которой «умное голосование» Алексея Навального — это «один из инструментов западного влияния, которое может серьёзно навредить выборам».

Теперь понятно как начинается шиза у диктаторов, которые 20 лет табуретку занимают.

Ответить

Художественный танк88

solawind
21

Начинается? <_<

Ответить

Мужской яд

solawind
4

вот что бывает когда единственным источником инфы становятся папочки, заботливо составленные объективными и ни в чем не заинтересованными подчиненными из соответствующих ведомств

Ответить

Denis Manchenko

solawind
0

Ну, если именно табуретку, тогда проще.

Ответить

Рациональный спрей

20

Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому внимательно к готовятся к избирательной кампании.

Ответить

Автономный кран

Рациональный
0

Против кого воюем сегодня?

Ответить

Рациональный спрей

Автономный
1

Против народа? Хмм...

Ответить

Денис Файзулин

Автономный
0

И мы могли бы вести войну Против тех, кто против нас, Так как те, кто против тех, кто против нас, Не справляются с ними без нас.

Ответить

Андрей Рядькин

14

а как проиграть когда сам считаешь? 

Ответить

Ilya Filin

12

Могут ли россияне сплотить нологе?

Ответить

Привычный корабль

Ilya
0

Да, и анальный зонд

Ответить

Алексей Панкратов

8

Я слышал, что чем лучше живется народу в стране, тем сложней "западу" вносить смуту в головы граждан. Может этим дегенератам попробовать вместо махинаций с парламентами и пропаганды поднять уровень жизни, чтобы люди в рот вражине не заглядывали? 

Ответить

Привычный корабль

Алексей
7

За тобой выехала федеральная служба противодействия здравого смысла

Ответить

Алексей Панкратов

Привычный
0

Их на границе завернут. 

Ответить

Привычный

Алексей
0

Их карательные агенты повсюду

Ответить

Дмитрий Григорьев

Алексей
2

Сытые, довольные и сильные граждане выпиздят дармоедов, а это ломает всю схему.

Ответить

Dias001 Rrn

Алексей
0

Достаточно просто повторить опыт Германии и Японии, отказаться от агрессивной внешней политик и взять курс на построение экономической сверхдержавы

Ответить

-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-

9

Читал и хрюкал как сучара

Ответить

Георгий Станков

7

Так получается Путин норм мужик, ему просто нагло врут?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Георгий
5

Царь-то хороший)

Ответить

Привычный корабль

Dmitry
4

Бояре плохие

Ответить

Dias001 Rrn

Dmitry
0

Только почему-то так не говорят про Горбачева и Ельцина, но с радостью говорят про усатого людоеда и ботоксного деда

Ответить

Dmitry Teplyakov

Dias001
1

Не стоит искать логику там, где её нет)

Ответить

Dias001 Rrn

Dmitry
3

Хз, но Горбачёв реально хотел сохранить Совок, а Ельцин хотел быстро решить проблемы, полученные в наследство от совка, а Сталин сам подписывал расстрельные приговоры, а Путин возглавляет коррупцию

Ответить

alexferman

Георгий
1

Нет)

Ответить

Rodion Kutsaev

Георгий
0

Ты дурак или как? Или это наброс?

Ответить

Теплый фонарь

7

Когда нас уже обама захватит бля???? 

Ответить

Молодой паук например

2

Знаете, что надо делать власти, чтобы не боялись оппозиционеров? ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ!

Ответить

Мужской яд

Молодой
8

чтобы так делать - это надо уметь делать, это надо институты внедрять, ренту свою с экономики брать скромнее, аппетиты подчиненных ограничивать, хррр тьфу, кто так делает

Ответить

Привычный корабль

2

Скриньте: Навальный призовет не участвовать в этом цирке и Единая Россия займет три четверти мест в Госдуме

Ответить

Андрей Парусников

Привычный
1

Навальный всегда говорил что это самые важные выборы, а конституция нах не нужна никому.

Ответить

Привычный корабль

Андрей
0

В гражданском обществе любые выборы важны

Ответить

Андрей

Привычн…
0

то есть с поправками это норм процедура была?) официальный референдум?)

Ответить

Привычный

Андрей
0

То есть ратификация поправок госдумой по закону тебя бы устроила?

Ответить

Художественный танк88

2

Странно, что вообще все 146% не занимают

Ответить

Рациональный спрей

Художественный
1

Ты предлагаешь табуретки на которых они сидят – перевернуть? Чтоб места больше было.

Ответить

Советский корабль

Рациональный
0

По 4 депутата на табуретку?

Ответить

Рациональный

Советск…
0

А как иначе?

Ответить

Советский

Рациона…
1

только так

Ответить

Рациональный

Советск…
0

Все ради народа.

Ответить

Художественный танк88

Рациональный
0

Зачем, можно просто показать по телевизору цифру, что народ единогласно решил только воров оставить

Ответить

Привычный

Художес…
0

Запад телевизионными высерами не удивишь

Ответить

Романелло Кивогенс

Художественный
1

Да нет, всё сходится. Путин на голосовании о поправках о собственном обнулении набрал 80%, у ЕР будет 66% (2/3 от общего числа голосов), итого в сумме - 146%.

Ответить

Привычный корабль

1

За пять тысяч премией учителя в школе нарисуют любую цифру, какую скажут

Ответить

Мужской яд

Привычный
1

поправочка: за обещание премии
зачем ее выплачивать-то

Ответить

Какой Кошмар

1

Как это все заебало

Ответить

Алексей Панкратов

Какой
0

...но делать с этим я, конечно же, ничего не буду. "Там уже за нас все решили."

Ответить

Привычный корабль

Алексей
0

Так Нэвэльный убеждает не голосовать, и поэтому у нас пиздец только крепчает

Ответить

Дмитрий

Привычн…
0

Это выдумки, вопрос только в том, с какой целью вы их транслируете.

Ответить

Привычный

Дмитрий
0

Кого транслирую?

Ответить

Дмитрий

Привычн…
0

Выдумки. Вы читать умеете? Выдумки про то, что Навальный убеждает не голосовать.

Ответить

Привычный

Дмитрий
1

На прошлых выборах он призывал бойкотировать выборы, чтобы снизить явку

Ответить

Дмитрий

Привычн…
0

Призывал, призывает, на прошлых выборах, на этих, на позапрошлых. Нюансы имеют значение. Здесь обсуждают предстоящие в госдуму, а вы про что?

Ответить

Привычный

Дмитрий
1

Про то, что я буду орать, если он опять призовет бойкотировать выборы, чтобы лишить легитимности результатов выборов в Госдуму

Ответить

Привычный

Привычн…
0

Плюс это была реплика предыдущему комментатору, который обвиняет, что россияне ничего не делают, чтобы изменить расклад

Ответить

Дмитрий

Привычн…
0

Так Нэвэльный убеждает не голосовать, и поэтому у нас пиздец только крепчает

Не знаю, где тут про орать. По-моему это наброс с готовеньким выводом.
"Пиздец крепчает потому что Нэвэльный убеждает не голосовать."
Пиздёж и ложный вывод, норм, чо. Считаю, что пиздец у нас крепчает по-другим причинам, с которыми и пытается бороться Навальный.

Ответить

Привычный

Дмитрий
0

И как, удачно борется?

Ответить

Дмитрий

Привычн…
0

Лучше, чем кто либо ещё, так считаю. 

Ответить

Привычный

Дмитрий
0

Пока я читаю новости, что вороватые чиновники на своих местах и они борются со свободой слова

Ответить

Дмитрий

Привычн…
0

Если не победил, значит плохо борется - так себе критерий в условиях очень ограниченного выбора. 

Ответить

Привычный

Дмитрий
0

Железная логика. Продолжу жить и ждать пиздеца, чем возвращения Ленина на бронепоезде

Ответить

Denis Manchenko

Привычн…
0

Он предложил голосовать через приложение в Google (умное голосование).
То есть, голоса подсчитают, только не в ЦИК'е.

Ответить

Привычный

Denis
0

Это типа Белорусского Голоса?
На муниципальных выборах он запустил сайт УГ, где требовал номер телефона или что-то вроде того. «Секьюрно,» - подумал я и закрыл окно

Ответить

Дмитрий

Привычн…
0

Хорошо, что в вашей жизни есть выбор. А то некоторые и самосожжения устраивают пока вы ждёте, когда вам всё удобно и безопасно организуют. С гарантированным результатом, разумеется, а иначе зачем жопу отрывать.

Ответить

Андрей Парусников

Какой
0

так выйди на улицу! приедь в столицу!

Ответить

Привычный корабль

Андрей
0

Я щас около Кремля, но через стену я не докричусь

Ответить

Андрей

Привычн…
0

отлично, встретимся там после голосования

Ответить

Привычный

Андрей
0

Буду ждать

Ответить

Теплый фонарь

0

 Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому сделают еще хуже

Ответить

Привычный корабль

0

А через пять лет все 100% должны занимать единоросы?

Ответить

Кирилл Рамазан

0

" «В соцсетях идет критика избранных при поддержке УГ депутатов: „выбрали не тех — фриков, коммунистов — и это в либеральном-то городе“»"

Так это итак правда. Много было спорных позиций у УГ
Это ещё даже Дудь уточнял

Ответить

Дмитрий Григорьев

Кирилл
0

Потому что нельзя выбрать из тех, кого допустила нынешняя система, только хороших и классных. Но можно не дать пройти сертифицированным жуликам.

Ответить

це я вбила Ерiку

0

Думаю, дело тут больше в том, что популярность ЕР за последние годы малость снизилась. Ясен перец, что другие партии лишь "псевдоопозиционные", но какбэ смысл ими чрезмерно перенасыщать Госдуму.
Учитывая, что сейчас в Госдуме 337 едросов, набрать 300 на следующих - даже не представляется некой проблемой

Ответить

Dias001 Rrn

0

Лучше бы не пускали китайских военных на учения и запретили бы им вырубать тайгу и отравлять чернозёмы, вот кто вмешивается вот кто хочет уничтожить Россию, а Запад просто хочет ее втянуть в число цивилизованных стран

Ответить

Андрей Ионов

0

Пиздец

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Удивительные выборы. Уже знаем результаты.

Ответить

Подсолнух

0

У деда уже деменция прям пошла серьезная. А он сука зожник ебучий, ещё лет 8-10 точно терпеть будем его.

Ответить

Вова А.

–1

Медуза в своём репертуаре. Можно было как-то проще подачу и меньше кликбейта. А то, словно Соловья читаю. Ну, когда едро меньше занимало? Они с кпрф и лдпр всегда договорятся, иначе последним айяяйки будет. Ну нафига желтить про бидона? Они ж даже если на встрече ляпнули - то не на серьёзных щах, а мб в рамках протокола, для пиар службы, ну а так, там точечные санкции будут и будут в любом случае, и при Трампе их было навалом, а журналист продаёт это за алярму номер 1.
Надеюсь, придумают что-то по типу умного голосования, чтобы максимально взъебать едросов.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Проект»: в Петербурге живёт близкая подруга Путина с активами на $100 млн, её дочь «феноменально» похожа на президента
В университете Брэдфорда оценили сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих в 70,44%.
275
Технологии
«Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция Макс» с мощным звуком, экраном и пультом. Что нового — в пяти впечатлениях
Поддержка 4K HDR и новый звук — не главное, всё меняет встроенный LED-экран.
338
Спорт
Умер Диего Марадона
Ему было 60 лет.
198
Популярное за три дня
Интернет
19
Новости
Фото: обложка польского Vogue в поддержку движения против запрета абортов в стране
Протесты продолжаются в Польше с октября.
136
Истории
Власти Мурома заплатили 113 млн рублей изобретателю «вечного двигателя». Учёные сочли его мошенником, но суд оправдал
Чиновники только спустя несколько лет заметили, что изобретение бесполезно. Но разорвать контракт уже оказалось невозможно.
112
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Кот Василий

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…

бутенопый глазенап

В Нальчике учитель открыл…

Дмитрий Григорьев

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…

Евгений Клочков

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…

alexferman

В Орле из газетных киосков…

Кот Василий

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…

миша лисицын

В Орле из газетных киосков…

Alexander Golovnin

Центр «Вектор» планирует начать…

Подсолнух

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…

Дмитрий Григорьев

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…

Пётр Дерябин

Росавиация посчитала…

Кот Василий

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…

Тимур Осокин

В России впервые зафиксировали…

alexferman

В Нальчике учитель открыл…

Алексей Куликов

Обсуждение: Скидки на «Чёрную…

Тимур Осокин

В России впервые зафиксировали…

Макс Зубрейчук

Легенда №10: каким запомнился…

Marhal_New _Arleana

«Медуза»: Кремль поручил ЕР…
null