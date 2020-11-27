В Орле из газетных киосков изъяли марки с портретами Гитлера. СК проводит проверку Материал редакции
Прокуратура напомнила, что использование нацистской символики оскорбляет память о понесённых в войне жертвах.
В Орле следователи проверяют информацию СМИ о продаже почтовых марок с портретом Адольфа Гитлера. Об этом говорится на сайте регионального СК.
Ведомство уточнило, что марки уже изъяли из продажи. Прокуратура Орловской области выяснила, что марки закупило ООО «Дон-Пресс» для реализации в киосках ООО «Орёлроспечать». Производитель не уточняется.
«В соответствии с нормами Федерального закона „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов“ использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесённых в войне жертвах запрещается», — заявили в ведомстве.
Гендиректор «Орёлроспечать» Арменак Бабоян рассказал, что при реализации марок соблюли все правила, предусмотренные законом. «Есть соответствующие пояснительные надписи. Почему мы сегодня не должны показать своему народу, что был такой в международном масштабе военный преступник, который начал эту войну, где мы огромные жертвы понесли?» — прокомментировал Бабоян.
СМИ сообщили о продаже марок 26 ноября. Судя по опубликованным фотографиям, одна марка стоила 290 рублей.
Во время Великой Отечественной войны Орёл два года находился в оккупации. Его освободили от немцев 5 августа 1943 года, он вошёл в число наиболее пострадавших во время войны городов.
Второй главный кумир россиян после Сталина это Гитлер. Извините за правду.
Но если просто изображение лица это что оскорбляющее и противозаконное то это же настоящий бред. Мы действительно оказались в таком сегодня? Я не знаю, мне кажется типа в ссср настолько бредовых трактований законов не было. Крысячье царство какое-то