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Алексей Боржонов
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В Нальчике учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, отбиваясь от знакомых школьника Материал редакции

Ученик пригласил их в школу для разбирательства с преподавателем.

38 комментариев
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Учитель школы в Нальчике устроил стрельбу из травматического пистолета после того, как между ним и учеником возник конфликт по «учебному вопросу», говорится в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии.

Ученик пригласил двух знакомых 26 и 36 лет для разбирательства с преподавателем, после чего в школе началась потасовка. Преподаватель вышел на улицу, взял из машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, открыл стрельбу в воздух. Пострадавших, как утверждает ведомство, нет.

По данным Baza, ученик считал, что преподаватель истории специально занижает ему оценки, потому пригласил дядю и друга для разговора с ним. Во время беседы учителя стали избивать, тогда он и открыл стрельбу, пишет издание. Baza, в отличие от МВД, утверждает, что один из выстрелов ранил дядю учащегося, и его доставили в больницу. Mash опубликовал видео из школы, где на полу видны следы, похожие на кровь. Издание также утверждает, что учитель ранил одного из нападавших. Преподавателя же доставили в больницу с травмами.

Видео Mash 

#новости #происшествия

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38 комментариев
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Мужской яд

34

спорили по поводу значения физической постоянной "жи"?

Ответить

Alexei Kuksin

Мужской
3

Это же Кавказ. И по другим источникам учитель истории. Значит спорили о депортациях 1944 года.

Ответить

alexferman

Alexei
–2

Возможно, учитель - упоротый коммунизд и оправдывал депортации. Значит, правильно отпиздили.

Ответить

Денис Лапин

alexfer…
0

Схуяли? 

Ответить

Адекватный мангал

Мужской
2

о вышках 5 жи

Ответить

Владимир Филатов

Мужской
0

- 9,8
- нет, 10
- *пах-пах*

Ответить

Андрей Беликов

21

фото из учительской 

Ответить

Kj Mkn

Андрей
0

почему-то потом в зале суда агрессивные лица принимают уже другой вид

Ответить

Mr. LoveJoy

Андрей
–1

Кто из них учитель? без негатива

Ответить

Илья Максименко

13

конфликт

Его избить собирались, лол

Ответить

Клинический ГОСТ

6

Шутка не моя, но лайки ставьте мне
- Кто такой Тамерлан?
- Ле братишка мой из Нальчика ежжи
- Неправильно, два
- Леее чорт, пайдем разберёмса, я тебя с Тамерланом познакомлю

Ответить

Серебряный Джонни

4

Я вам расскажу про жизнь в кавказском квартале

Ответить

aliftin

Серебряный
3

Обычный день в кабардинской школе.

Ответить

Серебряный Джонни

aliftin
6

Ученик 8Б класса Жорик Вурдэмов сдаёт зачёт по физкультуре
школа № 12 г.Нальчик, фото в цвете

Ответить

alexferman

4

Чому я так ору

Ответить

К X

4

Самозащита

Ответить

Дмитрий Харламов

4

https://t.me/bazabazon/5271

Baza
Это фото избитого учителя истории Заурбека Мальбахова. У него перелом лицевого скелета и сотрясение. Сейчас Мальбахов находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц Нальчика.

Сегодня на него напал восьмиклассник со своим дядей и другом. Преподавателю пришлось отст...
Это фото избитого учителя истории Заурбека Мальбахова. У него перелом лицевого скелета и сотрясение. Сейчас Мальбахов находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц Нальчика.

Сегодня на него напал восьмиклассник со своим дядей и другом. Преподавателю пришлось отстреливаться из травматического пистолета.
Ответить

Линейный щит

3

И в этом городе я тоже живу, весело))

Ответить

Ислам Маммеев

Линейный
1

Ну, как и я)

Ответить

Zero-one-one

Линейный
1

Ес жи 

Ответить

Сильный Валера

1

Родина не подводит

Ответить

Красивые Глазки

1

почему оценка так важна?
она во что-то конвертируется?

Ответить

Приятель

–1

Да пусть стреляются, нахер там вообще школы

Ответить

Andrey Utrysko

Приятель
1

Учить детей тому, что нету лучше карате, чем в кармане два ТТ

Ответить

Борщевик Обыкновенный

0

Это тебе не Франция 

Ответить

Автономный кран

0

Ну дело понятное, Нальчик. Это он еще РПГ не доставал

Ответить

Серебряный Джонни

Автономный
0
Ответить

Автономный кран

Серебряный
0

обычное утро в школе

Ответить

aliftin

0

Думаю там учитель похож на самуэля джексона. Со стороны это могло выглядить крайне эпично. 

Ответить

Христов корабль

0

Стрелял в воздух и попал в кого-то, значит этот подстреленный летал по воздуху!

Ответить

Автономный кран

Христов
0

сверху был еще этаж

Ответить

norm

0

Сообщение удалено

Ответить

эСТОНКСкий

norm
0

Один на один ссыкуют

Ответить

эСТОНКСкий

norm
0

Зря

Ответить

Красивые Глазки

0

учителю профнепригодность считаю

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Говно, кровь и хачи

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ушёл
0

Новый фильм Гая Ричи?

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# realfiddy

0
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