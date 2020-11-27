В Нальчике учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, отбиваясь от знакомых школьника Материал редакции
Ученик пригласил их в школу для разбирательства с преподавателем.
Учитель школы в Нальчике устроил стрельбу из травматического пистолета после того, как между ним и учеником возник конфликт по «учебному вопросу», говорится в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии.
Ученик пригласил двух знакомых 26 и 36 лет для разбирательства с преподавателем, после чего в школе началась потасовка. Преподаватель вышел на улицу, взял из машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, открыл стрельбу в воздух. Пострадавших, как утверждает ведомство, нет.
По данным Baza, ученик считал, что преподаватель истории специально занижает ему оценки, потому пригласил дядю и друга для разговора с ним. Во время беседы учителя стали избивать, тогда он и открыл стрельбу, пишет издание. Baza, в отличие от МВД, утверждает, что один из выстрелов ранил дядю учащегося, и его доставили в больницу. Mash опубликовал видео из школы, где на полу видны следы, похожие на кровь. Издание также утверждает, что учитель ранил одного из нападавших. Преподавателя же доставили в больницу с травмами.
Это же Кавказ. И по другим источникам учитель истории. Значит спорили о депортациях 1944 года.
Возможно, учитель - упоротый коммунизд и оправдывал депортации. Значит, правильно отпиздили.
фото из учительской
Я вам расскажу про жизнь в кавказском квартале
Обычный день в кабардинской школе.
Ученик 8Б класса Жорик Вурдэмов сдаёт зачёт по физкультуре
школа № 12 г.Нальчик, фото в цвете
Сегодня на него напал восьмиклассник со своим дядей и другом. Преподавателю пришлось отст...
Сегодня на него напал восьмиклассник со своим дядей и другом. Преподавателю пришлось отстреливаться из травматического пистолета.
Да пусть стреляются, нахер там вообще школы
Думаю там учитель похож на самуэля джексона. Со стороны это могло выглядить крайне эпично.
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Говно, кровь и хачи